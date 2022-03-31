Глава Южной Осетии допустил объединение с Северной Осетией в составе России

В случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы стать единым субъектом с Северной Осетией, выразил мнение президент республики Анатолий Бибилов.

Бибилов заявил в интервью каналу «Россия 24» (ВГТРК), что «Южная Осетия может войти в состав России как субъект России, я думаю, что объединение Осетии необходимо», передает «Интерфакс».

«Многие говорят, кто будет глава, президент (единого субъекта Федерации), где будет правительство, – это технические вопросы, которые можно решать, и эти решения могут быть абсолютно правильными по расположению тех или иных структур власти», – указал он, подчеркнув, что «Осетия, без сомнения, должна быть единой».

Ранее в Госдуме назвали сроки проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.

До этого Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.

Напомним, Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Тогда же страна оказала помощь Южной Осетии, которую грузинская армия пыталась вернуть под контроль Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Южная Осетия начинает парад присоединений к России.