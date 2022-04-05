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В Китае раскрыли истинную цель нападок США на Россию
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Вашингтон разжигает вражду с Москвой с целью удержать контроль над Европой и не допустить ее сближения с Россией, выразил мнение обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь.
Автор напомнил, что США стали бенефициаром распада СССР, после чего предприняли попытку окончательно уничтожить российскую экономику. Вашингтон навязывал Москве мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия так и не стала, передает РИА «Новости».
Вместо этого Штаты продолжили расширять НАТО: с 1999-го года туда вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к альянсу мечтает Украина. Обозреватель напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что в случае приема Киева в военный блок время подлета американских ракет до Москвы сократилось бы до четырех минут.
Цзяньсинь назвал политику США в отношении России попытками загнать Москву в угол. «Но (...) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой», – говорится в материале. Как поясняет автор, если отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке.
Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи: у Москвы есть энергоносители, у Европы – технологии. ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили «Северный поток – 2». США выступали резко против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Америки, пояснил Цзяньсинь.
Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар.
«Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем», – предупредил обозреватель. Он пояснил, что такое развитие событий ударит по Америке как мировому гегемону.
Цзяньсинь назвал в качестве «главного оружия» США доллар, технологии и военные действия. Репортер отметил, что процесс отказа от американской валюты уже запущен: Россия с союзниками по ЕАЭС переходят на расчеты в национальных валютах, также в СМИ появилась информация о готовности Саудовской Аравии продавать Китаю нефть за юани. Но Вашингтон стремится выдавать евро. Для сохранения своих технологий Америка прибегнула к давлению на китайские технологические компании и ограничила экспорт, напомнил автор статьи.
Также Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Украинский кризис обозреватель назвал конфликтом США и России. При этом Цзяньсинь обратил внимание, что Америка все чаще бросает своих союзников. В подтверждение этих слов он привел отказ Байдена помогать Киеву.
Ранее китайские СМИ писали, что США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это.
В Китае указали на обман России со стороны США
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США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишут китайские СМИ.
Автор статьи в Global Times считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории», передает РИА «Новости».
«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», – говорится в публикации. По словам автора материала, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.
«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», – считает обозреватель GT.
Публицист отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая стала началом геополитической борьбы за будущее Украины. «США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», – заключил автор.
Напомним, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.
США нарастили поставки нефти из России за неделю на 43%
Власти США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», – рассказал он в интервью газете «Комсомольской правде».
По его словам, Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что «европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Блинкен: Эра процветания Запада после холодной войны завершилась
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Эпоха международных отношений, которая наступила после холодной войны, завершилась, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», – передает его слова ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны.
Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США.
16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Создатель «Ласкового мая» Разин уехал в США
Продюсер Андрей Разин решил покинуть Россию и переехать в Соединенные Штаты, продав перед отъездом недвижимость в Москве и Петербурге.
«В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май – 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – передает ФАН его слова.
Отмечается, что создатель группы «Ласковый май» был владельцем загородного дома в «Московском», трех квартир на Тверской и одной в Красногорском районе. За ним числились апартаменты в Северной столице.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил разницу между отъездом из России и предательством. По его словам, каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
СМИ подловили власти США на попытке скрыть ложь о России
Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
«Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Он также вспомнил «предсказание», сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: политик призывал «прекратить играть в военные игры на Украине» и заявлял, что на Западе «прямо поощряли восстание» в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция «русского медведя» на какие бы то ни было провокации.
Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от «безрассудств», которые сейчас, как уточнил Карлсон, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.
По его словам, антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов, за это еще придется долго расплачиваться.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
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США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках
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Министерство финансов США не разрешит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах, сообщил представитель американского ведомства Reuters.
В публикации уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источник в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
Ранее в Минфине обещали продолжить обслуживание госдолга России в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и правительства РФ. Напомним, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать в рублях долги перед кредиторами из недружественных стран в особом порядке. Днем позже правительство РФ утвердило список недружественных России иностранных государств и территорий.
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СМИ: Америке придется заплатить за оскорбления Байдена в адрес Путина
Президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру, пишет аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative.
По его мнению, ситуация, когда помощники главы Белого дома и члены кабинета изо всех сил пытаются заверить журналистов, что «президент Соединенных Штатов не имел в виду то, что только что сказал президент Соединенных Штатов», выглядит особенно показательной на фоне традиций американской политики, сообщает РИА «Новости».
«В самом деле, когда Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией, какова желаемая и предопределенная судьба лидеров, против которых мы выступаем, как не их насильственное изгнание? В 2014 году США помогли финансировать революцию на майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из Госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев», – напомнил Бьюкенен.
Он также высказался о непозволительности риторики Байдена в такой напряженной обстановке: подобными заявлениями американский президент только разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном, когда связи с Францией, Турцией и Израилем еще остаются активными.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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Белый дом: США позволят Украине самостоятельно определить свое политическое будущее
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США позволят Украине самой определить свое политическое будущее, параллельно продолжая оказывать ей военную поддержку в условиях проводимой Россией военной операции, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина. Однако, что касается будущего данной военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента Зеленского оружием и иной помощью», – сказал Клейн в эфире телеканала ABC, сообщает РИА «Новости».
Клейн также заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения.
«На мой взгляд, на данный момент у Украины есть победы в этой войне, однако она, к сожалению, еще далека от завершения», – сказал Клейн.
Он утверждает, что объявленное Россией решение сократить военную активность по ряду направлений на Украине на деле представляет собой «попытку Москвы перегруппировать силы».
«На мой взгляд, необходимо смотреть на вещи трезво – существуют свидетельства того, что (президент России) Владимир Путин отводит войска с северной части Украины, чтобы развернуть их в восточной части», – отметил чиновник США.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.
Акция в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке
В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине, сообщают информационные агентства.
Обычно в городе проходят акции в поддержку Украины, их активно поощряют местные власти, многие здания города подсвечены в цвета украинского флага, передает РИА «Новости».
Неправительственные организации, включая «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне», провели митинг в поддержку Донбасса напротив известного туристам универмага «Мэйсис». Участники акции держали транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». Звучали призывы «прекратить войну против Донбасса» и «закрыть НАТО».
Представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд заявил, что в США не рассказывают о «восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО». Американцам не говорят, что «Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», пояснил он, отметив, что Россию пытаются изобразить агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО. Баттерфилд заявил: «Мы здесь, чтобы сказать этому «нет».
По его словам, «большинство граждан США всего этого не знают» и «страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции». Участники митинга призвали направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара
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На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты». По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».
Как подчеркнул Песков, Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.
Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против России напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.
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Лавров высказался об оскорблениях Байденом Путина
Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине говорят о том, что у многих американских политиков с совестью «не все хорошо», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны, которые развалили Ливию, вторглись в Сирию, не все хорошо с совестью. Думаю, вы тоже слышали, как потом сотрудники администрации Байдена комментировали эти высказывания, объясняя, что он это не имел в виду», – цитирует РИА «Новости» слова Лаврова.
Министр подчеркнул, что «интересует, прежде всего, как смотрит на эту ситуацию российский народ, насколько он понимает задачи, которые решают наши Вооруженные силы. И он эти задачи понимает. И главное, он понимает, что речь совсем не об Украине».
«Речь о том, что коллективный Запад беспрекословно, сплотившись под крышей Вашингтона, являет ту модель однополярного мира, которую он хотел бы сохранить. Этому суверену дозволено все, а все остальные не могут даже заикаться, как им обеспечивать свою безопасность», – отметил глава российского МИД.
Ранее аналитик и публицист Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что президент США Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес лидера России, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта, и результаты этой дипломатии предстоит испытать всему миру.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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США собрались ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче
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Власти Соединенных Штатов активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя ситуацию с украинским городом Буча.
«Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства [совершения] военных преступлений. Как сказал президент [США Джо Байден], мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления. Мы также активно работаем с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями, чтобы усилить давление и увеличить издержки для [президента Владимира] Путина и РФ», – приводит слова помощника главы администрации Соединенных Штатов ТАСС.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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Блинкен допустил снятие антироссийских санкций, если это поможет урегулированию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.
«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», – сказал Блинкен американскому телеканалу NBC, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что цель санкций заключается «не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России».
«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от России и того, что она делает, продвигаясь вперед», – отметил госсекретарь США.
США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии.
19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против России навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.
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ВМС США покинули Черное море
Корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
«Корабли ВМС США покинули Черное море потому, что до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно провоцировать Россию уже может не получиться без опасных для себя последствий... Это одна из причин. Но есть и другая – украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море», – рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда».
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.
В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.