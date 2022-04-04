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В Китае указали на обман России со стороны США
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США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишут китайские СМИ.
Автор статьи в Global Times считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории», передает РИА «Новости».
«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», – говорится в публикации. По словам автора материала, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.
«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», – считает обозреватель GT.
Публицист отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая стала началом геополитической борьбы за будущее Украины. «США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», – заключил автор.
Напомним, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.
В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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США нарастили поставки нефти из России за неделю на 43%
Власти США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», – рассказал он в интервью газете «Комсомольской правде».
По его словам, Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что «европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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В Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США
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Военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, говорится в статье китайской Global Times.
Как считает автор статьи, Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН, передает РИА «Новости».
«Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации.
В беседе с изданием профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» – задался вопросом Шэн И. Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Создатель «Ласкового мая» Разин уехал в США
Продюсер Андрей Разин решил покинуть Россию и переехать в Соединенные Штаты, продав перед отъездом недвижимость в Москве и Петербурге.
«В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май – 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – передает ФАН его слова.
Отмечается, что создатель группы «Ласковый май» был владельцем загородного дома в «Московском», трех квартир на Тверской и одной в Красногорском районе. За ним числились апартаменты в Северной столице.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил разницу между отъездом из России и предательством. По его словам, каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
СМИ подловили власти США на попытке скрыть ложь о России
Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
«Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Он также вспомнил «предсказание», сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: политик призывал «прекратить играть в военные игры на Украине» и заявлял, что на Западе «прямо поощряли восстание» в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция «русского медведя» на какие бы то ни было провокации.
Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от «безрассудств», которые сейчас, как уточнил Карлсон, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.
По его словам, антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов, за это еще придется долго расплачиваться.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
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Белый дом: США позволят Украине самостоятельно определить свое политическое будущее
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США позволят Украине самой определить свое политическое будущее, параллельно продолжая оказывать ей военную поддержку в условиях проводимой Россией военной операции, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина. Однако, что касается будущего данной военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента Зеленского оружием и иной помощью», – сказал Клейн в эфире телеканала ABC, сообщает РИА «Новости».
Клейн также заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения.
«На мой взгляд, на данный момент у Украины есть победы в этой войне, однако она, к сожалению, еще далека от завершения», – сказал Клейн.
Он утверждает, что объявленное Россией решение сократить военную активность по ряду направлений на Украине на деле представляет собой «попытку Москвы перегруппировать силы».
«На мой взгляд, необходимо смотреть на вещи трезво – существуют свидетельства того, что (президент России) Владимир Путин отводит войска с северной части Украины, чтобы развернуть их в восточной части», – отметил чиновник США.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.
Акция в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке
В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине, сообщают информационные агентства.
Обычно в городе проходят акции в поддержку Украины, их активно поощряют местные власти, многие здания города подсвечены в цвета украинского флага, передает РИА «Новости».
Неправительственные организации, включая «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне», провели митинг в поддержку Донбасса напротив известного туристам универмага «Мэйсис». Участники акции держали транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». Звучали призывы «прекратить войну против Донбасса» и «закрыть НАТО».
Представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд заявил, что в США не рассказывают о «восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО». Американцам не говорят, что «Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», пояснил он, отметив, что Россию пытаются изобразить агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО. Баттерфилд заявил: «Мы здесь, чтобы сказать этому «нет».
По его словам, «большинство граждан США всего этого не знают» и «страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции». Участники митинга призвали направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара
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На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты». По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».
Как подчеркнул Песков, Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.
Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против России напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.
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Блинкен допустил снятие антироссийских санкций, если это поможет урегулированию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.
«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», – сказал Блинкен американскому телеканалу NBC, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что цель санкций заключается «не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России».
«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от России и того, что она делает, продвигаясь вперед», – отметил госсекретарь США.
США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии.
19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против России навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.
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США объявили новые санкции против 120 юрлиц из России и Белоруссии
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии, заявило министерство торговли США.
Эти организации якобы «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов», передает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства.
Как сообщили ранее в Белом доме, включение в этот перечень означает, что «данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии», в которой в большинстве случаев им будет отказано.
В четверг американский Минфин добавил в санкционные списки по России 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон».
ВМС США покинули Черное море
Корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
«Корабли ВМС США покинули Черное море потому, что до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно провоцировать Россию уже может не получиться без опасных для себя последствий... Это одна из причин. Но есть и другая – украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море», – рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда».
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.
В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.
Вице-президент США заверила в отсутствии интереса в смене власти в России
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на телеканале MSNBC заявила, что США «не заинтересованы в смене» власти в России спустя неделю после высказывания президента Джо Байдена о российском руководстве.
«Нет, послушайте, позвольте мне внести ясность... Мы не заинтересованы в смене... (власти – ред.), и это не наша политика. Точка», – передает РИА «Новости» ее слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного. «Я выражал свое моральное негодование», – добавил он.
Позднее Байден заявил, что не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, президент США выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания.
В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию, разочаровал Украину и заставил краснеть США.
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В США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций
США работают над ужесточением санкций против России каждый день из-за событий на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Его спросили, намерены ли США вводить новые санкции вслед за ЕС. Европейцы пообещали усилить прессинг на Россию после того, как украинские власти и СМИ распространили видео из киевского предместья Буча, недавно покинутого российскими войсками. На кадрах, по их данным, запечатлены многочисленные жертвы среди гражданского населения.
Блинкен предрек российской экономике снижение на 10% по итогам года. «Это разительный контраст с экономиками, вроде нашей, которая растет быстро», – отметил он.
Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что «погибший» встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.
США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии.
19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против России навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.
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