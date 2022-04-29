Эксперты оценили шансы на встречу Путина и Зеленского на полях саммита G20

«Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Он счел преждевременным сейчас делать прогнозы о возможности встречи на саммите G20 в Индонезии Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Те страны, которые требовали исключить Россию из G20, сами признали, что это невозможно, потому что нет никакого механизма ни принятия в «Большую двадцатку», ни исключения из нее. Многие участники объединения – прежде всего, Турция, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Аргентина и Мексика – не заинтересованы в том, чтобы изолировать Россию. Соответственно, президент Индонезии Джоко Видодо как хозяин площадки саммита G20 поступил так, как должен был поступить», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Все попытки западных стран надавить на президента Индонезии, чтобы тот запретил российскому президенту прибыть на саммит, – это спекуляции», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД политолог, сотрудник Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. С процедурной точки зрения, организация саммита предполагает приглашение всех лидеров стран – членов «двадцатки», а исключение из в G20 требует согласия всех участниц объединения, напомнил эксперт.

Приглашение на саммит украинского президента Владимира Зеленского, чья страна не входит в G20, на саммит в качестве гостя Лукьянов назвал жестом со стороны западных стран – членов G20 и «реверансом в другую сторону». Баширов со своей стороны полагает, что приглашение Зеленского – это в первую очередь, жест доброй воли, «в надежде на то, что человек одумается». «Это шанс для Зеленского и сигнал к тому, чтобы он прекратил все то, что затеяли в Киеве», – добавил политолог.

Оба эксперта считают явно преждевременным строить прогнозы о возможности встречи Путина и Зеленского на полях саммита G-20. Лукьянов счел излишним даже фантазировать об этом. «Саммит состоится только в ноябре. Ситуация, связанная с боевыми действиями на Украине, меняется каждодневно, и куда она разовьется через две или восемь недель, мы вообще не имеем понятия», – подчеркнул собеседник.

«Полагаю, для того чтобы состоялась встреча Путина и Зеленского, украинскому президенту нужно уже сейчас начать принимать все те документы, о которых наша сторона говорит уже давно», – в свою очередь отметил Баширов. «Требования российской стороны не составляют секрета: запретить нацистские батальоны, перестать обстреливать своих мирных граждан, прикрываться ими как щитом. А также менять свое законодательство, отказаться от вступления в НАТО», – напомнил собеседник.

В пятницу стало известно, что индонезийский президент Джоко Видодо подтвердил приглашение Владимиру Путину на саммит «Большой двадцатки», который пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Одновременно приглашение отправлено и президенту Украины Зеленскому. Тот уже сообщил, что поблагодарил президента Индонезии за приглашение. Показательно, что во время беседы президент Украины просил поставить Киеву оружие, но, как узнала местная пресса, Видодо ответил отказом, заявив о готовности отправить гуманитарную помощь.

Приглашение Путина произошло вопреки давлению со стороны США. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден даже предлагал исключить Россию из G20, или по меньшей мере осудить наши действия на Украине. Западные информагентства сообщали, что ряд стран G20 обсуждают возможность отправить на осенний саммит делегации более низкого уровня, если Путин решит приехать на Бали. Но полный бойкот саммита лидерами стран «Большой семерки» ноябрьского саммита «двадцатки» не ожидается, так как они боятся предоставить «сцену Путину».

В Кремле констатировали, что США оказывают давление на страны G20, но это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.

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