Аргентина отказалась поддерживать исключение России из международных организаций

Правительство Аргентины не будет поддерживать исключение России из всех без разбора международных организаций из-за ситуации на Украине, заявила пресс-секретарь президента южноамериканской республики Габриэла Серрути.

«Не все исключения из международных организаций и санкции одинаково обоснованы. Аргентина не считает, что исключение страны из международной организации помогает улучшить ситуацию», – ответила она на вопрос о приостановке статуса России в качестве наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), передает ТАСС. Аргентина воздержалась при голосовании.

По словам Серрути, Аргентина также «не будет способствовать исключению [России] из Группы двадцати».

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.

В Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).

Позже Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.

Накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.