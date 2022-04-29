Путин обсудил с Токаевым взаимодействие по линии ОДКБ

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что обсуждались «актуальные темы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, затронуты также вопросы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности».

В Кремле подчеркнули, что лидеры подтвердили «настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства».

Президенты условились о продолжении координации по линии правительств и профильных ведомств двух стран, а также о дальнейших контактах.

Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за приглашение на юбилейную встречу глав государств-участников Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в мае в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

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