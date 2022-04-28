Организаторы «Бессмертного полка» в странах НАТО рассказали о принятых мерах безопасности

В Мадриде на «Бессмертный полк», как ожидается, выйдет до полутысячи человек, несмотря на угрозу нападений и на недовольство украинской диаспоры. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД один из организаторов шествия Роман Демьян. В то же время в Норвегии, где шествие никто не запрещал, организаторы решили не рисковать и провести его онлайн.

В испанской столице «Бессмертный полк» регулярно проводится с 2015 года, говорит один из организаторов шествия, президент ассоциации «Благое дело» Роман Демьян.

«Нам дали официальное разрешение на манифестацию в 300-500 человек, все идет по плану. Причем, в этот раз участники планируют впервые пройтись с флагами Луганской и Донецкой народных республик, чья независимость признана Россией. Нам уже звонят из других испанских провинций, люди собираются ехать в Мадрид. Конечно, некоторые боятся, потому что против «Бессмертного полка» выступают и представители украинской диаспоры, и либерально настроенные соотечественники, которые даже пытаются добиться запрета шествия, но пока у них не получается», – отметил Демьян.

Причем, добавил он, в этом году шествие поддержали различные испанские общественно-политические организации, поэтому на мероприятии в итоге может оказаться больше испанцев, чем русских. «Охранять участников шествия будет полиция, а также собственная «служба безопасности» из числа местных жителей. Кроме того, планируется присутствие группы адвокатов, – они окажут юридическую поддержку в случае каких-то недоразумений», – уточнил Демьян.

В Норвегии власти шествия не запрещали, но, как рассказала глава местного Координационного совета российских соотечественников Татьяна Дале, «до нас доходят разговоры о том, что возможны провокации со стороны украинцев». «Возможны оскорбления, обливание краской, поэтому решили не собирать народ на акцию в Осло», – пояснила Дале. Причем, угрозы, по ее словам, исходят не от украинских беженцев (Норвегия приняла их около 30 тысяч), а тех представителей украинского землячества, которые давно живут в стране.

«Но мы, естественно, все равно посетим могилы советских солдат. 9 мая – рабочий день, но 8-го, в воскресенье, мы их навестим. Захоронения находятся в разных уголках страны. Кроме того, мы планируем встретиться в режиме онлайн – так это происходило два последних года, когда мы пели военные песни, делились фотографиями родственников – участников войны», – рассказала Дале.

В четверг сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник Сергей Макаров сообщил, что шествие «Бессмертный полк» планируется провести примерно в 40 странах, но при этом есть риск запрета акции со стороны властей этих государств. Но шествие в любом случае будет проведено, пусть и в онлайн-формате. По его словам, в США по рекомендации Госдепартамента отменили проведение торжественной церемонии в память встречи советских и американских солдат на Эльбе.

«В столице Германии власти разрешили «Бессмертный полк», но одновременно согласовали примерно такое же шествие в такое же время. Они по факту чуть ли идут не друг на друга. Явно готовится какая-то провокация», – сообщила газете ВЗГЛЯД председатель центрального штаба всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

«Сейчас наши коллеги в Берлине решают, выходить им 9 мая или не выходить. В общем, для всех наших единомышленников, кто живет за границей и не сможет по разным причинам принять участие в традиционном шествии, мы и запускаем шествие в онлайн-формате. Такой опыт у нас уже есть, – онлайн-шествие из-за коронавируса проводилось и в 20-м, и в 21-м году, – пояснила депутат. – Чтобы принять участие, нужно «заранее зайти на наш сайт» и зарегистрироваться. Если вы уже принимали участие в шествии в предыдущие годы в онлайн-формате, то нужно будет через личный кабинет просто подтвердить участие повторно. И тогда опять загружать портреты своих родственников уже не надо».

Поскольку ранее сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры, организаторы не исключают повторных атак, говорит Занко. «DDos-атаки на сайт шли, в основном, из Украины, Латвии, Великобритании. Преступники вывешивали на сайте портреты известных гитлеровцев. В этом году такие провокации возможны – например, могут попробовать загружать портреты украинских неонацистов, – предполагает Занко. В этой связи «Бессмертный полк», по ее словам, готовит сейчас волонтеров, имеющих военно-историческую и техническую специальную подготовку, – они будут отслеживать контент сайта.

«Иногда достаточно сложно определить, кто на этом портрете изображен. Поэтому нам будут помогать еще дополнительные модераторы – профессиональные историки», – отмечает депутат.