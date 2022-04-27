Центризбирком принял за основу требования к системам онлайн-голосования на выборах

Центризбирком России на заседании в среду принял за основу постановления, которыми утверждаются критерии для использования систем дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, порядок проведения онлайн-голосования на федеральной платформе и требования к электронным спискам избирателей.

«Первый документ – это требования к ДЭГ. Если проводить какие-то аналогии, я бы это сравнил с правилами, которые есть при движении на дорогах. Машины разные, регионы разные, а правила одни», – приводит ТАСС слова зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, этими правилами должны руководствоваться все субъекты РФ, которые пожелают иметь государственную информационную систему для проведения ДЭГ.

«Напомню, что сегодня у нас есть две системы, которые используются при организации ДЭГ, – это федеральная система и система московская. Параметры, которые мы зададим, будут определять чистоту ДЭГ, доверие к результатам ДЭГ и возможность утверждать, что этот результат легитимен, что он отражает истинную точку зрения избирателей. Данные документы предлагается принять за основу и направить всем заинтересованным лицам», – отметил Булаев, добавив, что аппарату ЦИК поручено представить доработанные постановления на рассмотрение комиссии не позднее 18 мая.

В документе о требованиях к системам ДЭГ прописаны единые правила для использования этих систем (в том числе требование о защите персональных данных), а также критерии к спискам участников дистанционного электронного голосования, электронным бюллетеням, процедуре онлайн-голосования, установлению итогов голосования и наблюдению за ДЭГ.

Проект о порядке проведения ДЭГ предусматривает, что для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе нужно зайти на портал vybory.gov.ru. Заявления для участия в ДЭГ избиратели смогут подать не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее трех дней до дня голосования. Проголосовать онлайн можно с 8.00 первого дня голосования до 20.00 последнего дня голосования (по местному времени).

Кроме того, для обеспечения проведения онлайн-голосования формируется территориальная избирательная комиссия ДЭГ. В документе прописаны требования к составлению, уточнению и использованию списков избирателей в электронном виде, которые могут использоваться в ходе голосования наряду с бумажными списками.