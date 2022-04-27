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Путин поручил учесть в стратегии развития АПК импортозамещение сельхозпродукции
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Российский лидер Владимир Путин поручил включить в стратегию развития агропромышленного комплекса страны меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.
«Правительству совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению „Сельское хозяйство" обеспечить внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года изменений, предусматривающих определение исчерпывающих мер государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», – передает ТАСС сообщение Кремля.
Так, Путин поручил установить с 2023 года среднегодовые темпы роста объемов производства сельхозпродукции на уровне не менее 3%. Кабмину предстоит определить бюджетное финансирование, необходимое для достижения этого показателя.
Кроме того, президент отметил, что в документе должна быть предусмотрена возможность развития сельхозпроизводства как экстенсивными, так и интенсивными способами, уточнены индикаторы стратегии и сроки ее реализации, определены ежегодные показатели импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции, а также продукции, используемой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.
Также в стратегии должны быть определены исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, «в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», говорится в перечне поручений.
Помимо прочего, Путин поручил включить в стратегию меры по реализации программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по увеличению финансирования вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.
Ранее стало известно, что производство тепличных овощей в России увеличилось на 11,1%: лидерами среди регионов являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия.
До этого Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы.
Напомним, правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Россия знает, кто и что делал в Буче
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Армия России не имеет отношения к событиям в Буче, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Он добавил, что Москва знает, кто стоит за этой провокацией, передает ТАСС.
По словам Путина, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем Россия столкнулась с провокацией в Буче.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
Путин сравнил действия украинских военных на «Азовстали» с ИГИЛ
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Завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Мы слышим от украинских властей, что на «Азовстали» есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать – это выпустить этих людей. Чего же проще», – цитирует его ТАСС.
Также Путин назвал преступлением удержание гражданских лиц военными Украины на заводе «Азовсталь», отметив, что существует контакт с оставшимися на заводе украинскими силовиками.
«Это просто преступление – удерживать там гражданских лиц в качестве живого щита, если они там есть. Мы с ними в контакте. С теми, кто сидит там в подземелье «Азовстали», – сказал Путин.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин сравнил признание независимости ДНР и ЛНР с Косово
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Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в связи с признанием ДНР и ЛНР напомнил о решении международного суда по Косово о праве территории объявить суверенитет без согласия центральных властей.
«Я лично читал все документы международного суда ООН по ситуации в Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого бы то ни было государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Это было сказано в отношении Косово, и в этом состоит решение международного суда. И это решение было поддержано всеми», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, ДНР и ЛНР имеют такое же право объявить о своем суверенитете, не обращаясь к центральным властям, потому что «прецедент создан».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ООН: Путин согласился привлечь МККК к эвакуации гражданских с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали», заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, последующие дискуссии на этот счет будут проведены между Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и Министерством обороны России.
«Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», – приводит РИА «Новости» комментарий Дюжаррика.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных
Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.
«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, и представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым – пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он также заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение по гуманитарным коридорам.
«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тыс. человек, 130 или 140 тыс. человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину – куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории «Азовстали» – они могут выйти и все», – подчеркнул Путин.
Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
Также президент отметил, что Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.
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Путин: Для России в спорте нет недружественных стран
Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.
«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.
«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Путин: Договоренностей по безопасности не достичь без решений о статусе Крыма и Донбасса
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Украина предлагает рассматривать ситуацию с территориями Крыма и Донбасса сразу на уровне глав двух государств, но без предварительного обсуждения эти вопросы не решить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Путин заявил, что после событий в Буче украинские переговорщики «отошли от своих прежних намерений вынести за скобки вопросы гарантий безопасности и территории Крыма, Севастополя и республик Донбасса», передает ТАСС.
«Они просто от этого отказались. И в своем проекте соглашения на этот счет, нам представленном, просто указали в двух статьях, что эти вопросы должны решаться на встрече глав государств. Но для нас понятно, что эти вопросы – если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, – для нас ясно, что они никогда решены и не будут», – констатировал Путин.
Он добавил, что «в этом случае подписываться под гарантиями безопасности, не решив вопросы территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности – признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин высказался об отстранении пловца Рылова
Президент России Владимир Путин высказался об отстранении российского пловца Евгения Рылова от соревнований, заявив, что дело довели до абсурда.
«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», – сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованием не стран, а спортсменов. Призывали очистить мировой спорт от политики, которая девальвирует все его ценности, превращает спорт в инструмент манипуляций».
В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.
Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».
В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.
Политолог: Трибунал по Украине должен осудить организаторов госпереворота в 2014 году
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В ходе трибунала по Украине должны быть преданы суду не только люди, совершившие военные преступления, но и организаторы госпереворота в Киеве в 2014 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Во вторник президент Путин на коллегии Генпрокуратуры обозначил элементы денацификации Украины. В частности, глава государства упомянул необходимость провести трибунал над неонацистами.
«Могу сказать как социолог – в обществе сложился запрос на проведение суда над киевскими военными преступниками, в том числе над организаторами государственного переворота на Украине 2014 года», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Поэтому, подчеркнул он, крайне важно, что глава государства, выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, назвал критерии денацификации Украины и в том числе упомянул необходимость трибунала над виновными в военных преступлениях.
«Кроме того, президент отметил, что российское общество не поддалось на идущую с Запада пропаганду и оказалось устойчивым к потоку лживой информации о спецоперации наших Вооруженных сил, – указал Потуремский. – Важную часть этого внешнего давления составляют агрессивная риторика, искаженная картина спецоперации на Украине и фейки о якобы преступлениях российских военных, например, «резня в Буче», атака на роддом в Мариуполе или удар «Точкой-У» по Краматорску».
Кроме того, добавил Потуремский, Путин развеял звучащие из уст западных политиков, СМИ и экспертов мифы о том, что санкции якобы разрушили экономический базис России. «Глава государства отметил, что экономика работает адекватно тем условиям, которые создал нам Запад. Ажиотажный спрос на товары спал, идет коррекция цен – и это показатели здорового состояния экономики», – отметил собеседник. Президент поставил задачу усилить работу по поддержке граждан в непростых условиях, вызванных внешним давлением, напомнил Потуремский.
На прошедшей в понедельник коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин заявил, что все следственные органы должны детально фиксировать преступления украинских силовиков, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать уголовные дела и доводить до логического завершения – до суда. Он также указал, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Глава государства также предупредил: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.
Путин: Итоговое место России на Олимпиаде в Пекине оказалось ниже запланированного
Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Китае оказалось ниже, чем планировалось, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», – цитирует президента ТАСС.
Он попросил главу Минспорта Олега Матыцина изложить доклад по этой теме.
Вместе с тем президент отмечал, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.
Путин заявил о надежде на достижение договоренностей с Украиной дипломатическим путем
Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
«Хочу Вас проинформировать, что несмотря на то, что идет и военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что удастся достичь договоренностей именно на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них», – цитирует его РИА «Новости».
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Лыжница Степанова: Россия обязательно победит, как победила на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка Пекина, лыжница Вероника Степанова в ходе торжественной встречи чемпионов Игр с президентом России Владимиром Путиным пообещала ему «не опускать» высоко поднятое знамя нашей страны.
«Я ровесница века, я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно, но мы на правильном пути. И мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю!» – передает ее слова Life.
Ранее на встречи с олимпийской сборной президент Владимир Путин заявил, что для России в спорте нет недружественных стран.
Путин назвал отстранение паралимпийцев России и Белоруссии нарушением прав человека
Президент России Владимир Путин назвал отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Олимпийских игр в Пекине нарушением принципов спорта и Всеобщей декларации прав человека.
На встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами пекинской Олимпиады глава государства отдельно обратился к паралимпийской сборной.
«Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека», – передает ТАСС его слова.
«Как все обернулось – это не поддается никакой критике. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, за их гражданство и национальность. Это трудно себе даже представить! Это не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под видом рекомендаций были введены реальный санкции. И все это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию спорта. Потому что очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков и олимпийского, и паралимпийского движения. Эта зависимость – это путь к деградации», – передают его словам в Telegram-канале Пул N3.
Путин сослался на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, отметив, что «там прямо все записано». «И дело не в статусе, не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, дело в самом человеке, попраны именно эти права», – подчеркнул российский лидер.
Он также заявил, что Россия готова принимать у себя всех, кто выступает за состязания без дискриминации и искусственных ограничений, в спорте для нее нет недружественных государств, заявил Путин. «Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – сказал президент.
Ранее Путин назвал победы российских спортсменов на Олимпийских играх блестящими и волевыми, а также отметил их упорный труд, мастерство, талант спортсменов, преданность спорту, его ценностям и идеалам.
Кремль заявил об отсутствии конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных жителей с «Азовстали», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком.
Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Макрона
Встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в России пока не планируется, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Макрон до окончания президентских выборов сообщал, что планирует встретиться с Путиным после президентской кампании выборов во Франции.
«Пока нет таких планов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Напомним, в понедельник Путин направил поздравительную телеграмму Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.