Путин поручил учесть в стратегии развития АПК импортозамещение сельхозпродукции

Российский лидер Владимир Путин поручил включить в стратегию развития агропромышленного комплекса страны меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции.

«Правительству совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению „Сельское хозяйство" обеспечить внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года изменений, предусматривающих определение исчерпывающих мер государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Так, Путин поручил установить с 2023 года среднегодовые темпы роста объемов производства сельхозпродукции на уровне не менее 3%. Кабмину предстоит определить бюджетное финансирование, необходимое для достижения этого показателя.

Кроме того, президент отметил, что в документе должна быть предусмотрена возможность развития сельхозпроизводства как экстенсивными, так и интенсивными способами, уточнены индикаторы стратегии и сроки ее реализации, определены ежегодные показатели импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции, а также продукции, используемой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах.

Также в стратегии должны быть определены исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, «в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», говорится в перечне поручений.

Помимо прочего, Путин поручил включить в стратегию меры по реализации программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по увеличению финансирования вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.

Ранее стало известно, что производство тепличных овощей в России увеличилось на 11,1%: лидерами среди регионов являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия.

До этого Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы.

Напомним, правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.