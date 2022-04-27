«Аэрофлот» и Utair удалили из App Store

Эксперт: YouTube перестал быть безопасным для детей сервисом

«YouTube выбрал линию по целенаправленному распространению вредительского контента среди россиян, в том числе среди детей», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее руководство «Союзмультфильма» призвало родителей уберечь российских детей от взрослого видеоконтента на YouTube.

«Хостинг YouTube перестал быть безопасным для детей сервисом. В последнее время все чаще мы слышим истории, как родители жалуются, что дети непроизвольно видят там агитационный, провокационный, военный или деструктивный контент», – сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Эксперт напомнил, что хостинг занял политически тенденциозную позицию. «В начале апреля Региональный общественный центр интернет-технологий провел опрос. Согласно его итогам, большая часть россиян считает, что YouTube ведет антироссийскую политику и позволяет себе цензурировать российские каналы», – отметил собеседник. Аналитик напомнил, что YouTube ранее заблокировал аккаунты многих российских СМИ. «А теперь Google – материнская компания, владеющая YouTube, начала выводить своих сотрудников из российского филиала. Значит, она не собирается идти на контакт с властями, с регулирующими органами РФ», – объяснил Зыков.

«С точки зрения безопасности ребенка, лучшим выбором ответственных родителей будет российский аудиовизуальный сервис с возможностью настройки детских профилей, – считает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – За небольшую ежемесячную плату вы будете спокойны, что просмотр не прервет реклама, а ассортимент будет ограничен контентом выбранной вами возрастной категории».

По словам эксперта, в отличие от выпуска видеоблога, в мультфильм нельзя врезать партнерскую интеграцию. «В условиях отключенной рекламной монетизации распространение российского контента на YouTube – это чистая благотворительность наших правообладателей. Думаю, это им скоро надоест, и они будут активно переезжать на российские платформы и аудиовизуальные сервисы, которые позволяют им зарабатывать, чтобы продолжать создавать новые фильмы, сериалы и анимацию», – предположил аналитик.

В понедельник председатель правления «Союзмультфильма», гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева заявила, что нельзя допускать попадания взрослого видеоконтента в мир российских детей.

«У видеохостинга огромная аудитория, среди которой традиционно много детей и подростков, психика которых очень подвижна. Да, у YouTube высокие требования к безопасности контента, исключающие в том числе рекламу, возможность комментирования, есть отдельное приложение YouTube-kids, но полностью исключить попадание контента, содержащего «заряженные» видео, нельзя. Как и то, что в ваше отсутствие ребенок не дотянется до планшета и не углубится в изучение «взрослой» версии», – сказала Слащева газете «Комсомольская правда». Топ-менеджер рекомендовала родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории.

В свою очередь, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с момента начала спецоперации на Украине ведомство заблокировало в Сети более 85 тыс. материалов. «Активно распространяется лживая информация относительно сущности специальной военной операции на Украине, ее формах, способах ведения, боевых действий, якобы атаках на мирное население, ударах по объектам гражданской инфраструктуры, значительных потерях Вооруженных сил России, многочисленных жертвах среди мирного населения», – сказал он, выступая на форуме в МИА «Россия сегодня». При этом, по его словам, одновременно блокировалась пророссийская точка зрения.