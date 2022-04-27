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«Аэрофлот» и Utair удалили из App Store
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Приложения российских авиакомпаний «Аэрофлот» и Utair оказались недоступны в App Store, при этом уже установленные приложения работают стабильно.
В пресс-релизе на сайте «Аэрофлота» пассажиров просят не переустанавливать приложение «из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store».
В Utair пока не прокомментировали информацию.
Ранее ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности.
До этого приложение ЮMoney исчезло из Google Play, а из App Store пропало приложение Альфа-Банка. Также сервис Spotify удалили из App Store для пользователей из России.
Между тем за создание альтернативы App Store и Google Play в России решили конкурировать три компании.
Киев разработал механизм «взыскания» замороженных за границей средств России
Украинский минюст и офис Владимира Зеленского разработали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их планируется направить на компенсацию пострадавшим в ходе российской спецоперации на Украине, сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Смирнов.
Смирнов сообщил в Telegram-канале офиса Зеленского, что «разработан механизм взыскания средств России, замороженных за границей в счет компенсации убытков».
Есть несколько планов, основной – это «подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств России и направление их пострадавшим».
Другой – это принятие каждой страной, в которой есть замороженные средства России, специального закона.
Ранее Зеленский и МВФ значительно разошлись в оценке экономических потерь Украины. Экономист Юрий Юденков оценил шансы Запада забрать активы России в пользу Киева.
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Оплачивать газ рублями согласились десять европейских стран
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Счета в «Газпромбанке» открыли десять европейских покупателей российского газа, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщают источники Bloomberg.
«Четыре европейских покупателя газа уже заплатили в рублях за поставки, как того требовала Россия. (…) Десять европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.
Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за 1 тыс. кубометров.
Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
При этом ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.
Подсчитаны потери экономики Британии из-за антироссийских санкций
Экономика Великобритании за ближайшие девять лет понесет убытки в 6,2 млрд фунтов стерлингов (7,96 млрд долларов) из-за санкций против России, сообщила The Telegraph со ссылкой на доклад правительства.
Самый большой ущерб, согласно докладу, будет вызван запретом на поставки предметов роскоши: это, например, поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 млн фунтов стерлингов, передает «Коммерсант».
Убытки компьютерной индустрии составят 4,1 млн фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки, – 6,7 млн фунтов.
В 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 млн фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за 2021 год.
Ранее британцы начали выбирать между едой и оплатой счетов.
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У Индии возникли проблемы с перевозкой российской нефти
Индийская энергетическая госкомпания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) ведет поиски судна для перевозки 700 тыс. баррелей нефти с Дальнего Востока. Проблемы с транспортировкой сырья возникли на фоне санкций, введенных из-за ситуации на Украине.
ONGC владеет 20-процентной долей в проекте «Сахалин-1», где производится российская марка нефти «Сокол», которую и экспортирует индийская компания, передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Обычно нефть доставляют из терминала Де-Кастри на судах ледового класса, предоставленных «Совкомфлотом», в Южную Корею. Там ее загружают на танкер, и оттуда ONGC продает нефть покупателям в Северной Азии.
Однако из-за санкций российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов. Также судоходные компании «менее охотно перевозят российскую нефть в Азию», опасаясь «потенциальных репутационных рисков».
Из-за того, что в марте ONGC не смогла найти покупателей на нефть, она продала ее индийским госпредприятиям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
Поставки BPCL должны были обеспечить в апреле, но ONGC не смогла найти судно для перевозки нефти в южнокорейский порт Йосу. Это произошло «отчасти из-за проблем, связанных с обеспечением страховки» судна.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине Индия закупила у России вдвое больше сырой нефти, чем за весь 2021 год.
В марте «Совкомфлот» попал под санкции Евросоюза (ЕС), сделки с ним запрещены. В том же месяце сообщалось, что Россия в четыре раза нарастила поставки нефти в Индию. В апреле крупнейшая нефтекомпания Индии Indian Oil Corporation отказалась от российского сырья.
Ранее ЕС захотел ослабить сотрудничество Индии с Россией.
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Медведев заявил о сложностях для захотевших вернуться в Россию зарубежных фирм
Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес налаживает полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно. Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в России хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. И их поддержка – в приоритете.
Газета ВЗГЛЯД писала, как в России нашли управу на сбежавший западный бизнес.
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Маск договорился о покупке Twitter за 44 млрд долларов
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Американский предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов, о заключении сделки говорится в распространенном порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.
«Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за 54,2 доллара за акцию наличными в рамках сделки на сумму около 44 млрд долларов», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как сообщает портал, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, акции которой можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.
«Совет директоров Twitter провел вдумчивый и всесторонний процесс оценки предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, гарантиям и финансированию», – приводит портал слова Брета Тейлора, независимого директора совета директоров Twitter. Тейлор также назвал предстоящую сделку «лучшим путем вперед» для акционеров компании.
Незадолго до этого источники The Wall Street Journal сообщали, что стоимость покупки компании Twitter американским предпринимателем Илоном Маском может составить 44 млрд долларов, хотя ранее была озвучена сумма в 43 млрд долларов. По их данным, увеличение предполагаемой стоимости сделки может быть связано с ростом числа акций. По данным Bloomberg, переговоры по продаже компании Twitter Маску вышли на заключительный этап.
Ранее стало известно о начале переговоров компании Twitter с Маском о продаже соцсети. В начале апреля Комиссия по ценным бумагам США назвала Маска владельцем 9,2% акций Twitter Inc. Тогда же Маска признали богатейшим человеком в мире по версии Forbes.
В начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, участия в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму», распространения материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера, а также в связи с невыполнением требования закона «О приземлении».
Немецкая Uniper согласилась оплачивать российский газ в рублях
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Новая схема оплаты российского газа в рублях, осуществить которую компании нужно в конце мая, не противоречит санкциям и возможна, заявила финансовый директор германской компании Uniper Тиина Туомела.
«Что касается оплаты [газа] в рублях, мы считаем, что изменение схемы оплаты не противоречит санкционному законодательству, поэтому такая оплата возможна», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Но, конечно, мы продолжаем диалог с правительством ФРГ, чтобы позиции были полностью согласованы... Что касается следующей оплаты в соответствии с новым указом, то она должна произойти в конце мая», – добавила топ-менеджер.
Напомним, 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Так, Венгрия в среду объявила, что будет осуществлять переводы на счет в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для перевода в «Газпром экспорт». Российские условия оплаты газа приняла и Австрия.
Между тем в среду Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.
В Варшаве заявили, что больше не намерены покупать газ в России. Польша покупала в России около 9 млрд кубометров газа в год, что составляло немногим менее половины потребления страны.
Со своей стороны Словакия заявила, что продолжит производить оплату российского природного газа в евро. Власти республики выразили готовность противостоять возможному ограничению поставок российского газа, с чем столкнулись Польша и Болгария. Россия на 85-87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.
Немецкий концерн BASF заявил об уходе из России и Белоруссии
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Крупнейший в мире химический концерн BASF планирует до начала июля свернуть весь бизнес на территории России и Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на заявление концерна.
Исключение составят только сегменты, необходимые для производства продуктов питания, так как в концерне опасаются «глобального продовольственного кризиса», пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
BASF поясняет, что такое решение было принято в свете санкций Евросоюза против России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.
В начале марта немецкий концерн сообщил об отказе от заключения в обеих странах новых сделок. В настоящее время, по данным BASF, в России и Беларуссии в его структурах работают 684 сотрудника, которых до конца 2022 года концерн обещает поддерживать.
По данным DW, в 2021 году продажи на российском и белорусском рынках составляли около 1% от всего объема продаж группы BASF.
BASF Societas Europaea – крупнейший в мире химический концерн, его штаб-квартира находится в Людвигсхафене на юго-западе Германии.
В начале апреля швейцарские СМИ предупреждали, что если химический гигант BASF прекратит свою деятельность на территории России, «повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов». «Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», – утверждал швейцарский телеканал SRF.
Эксперт: YouTube перестал быть безопасным для детей сервисом
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«YouTube выбрал линию по целенаправленному распространению вредительского контента среди россиян, в том числе среди детей», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Владимир Зыков. Ранее руководство «Союзмультфильма» призвало родителей уберечь российских детей от взрослого видеоконтента на YouTube.
«Хостинг YouTube перестал быть безопасным для детей сервисом. В последнее время все чаще мы слышим истории, как родители жалуются, что дети непроизвольно видят там агитационный, провокационный, военный или деструктивный контент», – сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Эксперт напомнил, что хостинг занял политически тенденциозную позицию. «В начале апреля Региональный общественный центр интернет-технологий провел опрос. Согласно его итогам, большая часть россиян считает, что YouTube ведет антироссийскую политику и позволяет себе цензурировать российские каналы», – отметил собеседник. Аналитик напомнил, что YouTube ранее заблокировал аккаунты многих российских СМИ. «А теперь Google – материнская компания, владеющая YouTube, начала выводить своих сотрудников из российского филиала. Значит, она не собирается идти на контакт с властями, с регулирующими органами РФ», – объяснил Зыков.
«С точки зрения безопасности ребенка, лучшим выбором ответственных родителей будет российский аудиовизуальный сервис с возможностью настройки детских профилей, – считает генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. – За небольшую ежемесячную плату вы будете спокойны, что просмотр не прервет реклама, а ассортимент будет ограничен контентом выбранной вами возрастной категории».
По словам эксперта, в отличие от выпуска видеоблога, в мультфильм нельзя врезать партнерскую интеграцию. «В условиях отключенной рекламной монетизации распространение российского контента на YouTube – это чистая благотворительность наших правообладателей. Думаю, это им скоро надоест, и они будут активно переезжать на российские платформы и аудиовизуальные сервисы, которые позволяют им зарабатывать, чтобы продолжать создавать новые фильмы, сериалы и анимацию», – предположил аналитик.
В понедельник председатель правления «Союзмультфильма», гендиректор киностудии им. Горького Юлиана Слащева заявила, что нельзя допускать попадания взрослого видеоконтента в мир российских детей.
«У видеохостинга огромная аудитория, среди которой традиционно много детей и подростков, психика которых очень подвижна. Да, у YouTube высокие требования к безопасности контента, исключающие в том числе рекламу, возможность комментирования, есть отдельное приложение YouTube-kids, но полностью исключить попадание контента, содержащего «заряженные» видео, нельзя. Как и то, что в ваше отсутствие ребенок не дотянется до планшета и не углубится в изучение «взрослой» версии», – сказала Слащева газете «Комсомольская правда». Топ-менеджер рекомендовала родителям больше обращаться к популярным отечественным телеканалам, сетки которых выстроены с учетом возрастных градаций аудитории.
В свою очередь, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с момента начала спецоперации на Украине ведомство заблокировало в Сети более 85 тыс. материалов. «Активно распространяется лживая информация относительно сущности специальной военной операции на Украине, ее формах, способах ведения, боевых действий, якобы атаках на мирное население, ударах по объектам гражданской инфраструктуры, значительных потерях Вооруженных сил России, многочисленных жертвах среди мирного населения», – сказал он, выступая на форуме в МИА «Россия сегодня». При этом, по его словам, одновременно блокировалась пророссийская точка зрения.
Владелец бренда Zara опроверг открытие магазинов в России
Бренд Zara, который принадлежит одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group, не откроет 30 апреля свои магазины в России, информация на сайте появилась в результате технического сбоя.
«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», – цитирует РИА «Новости» ответ компании.
В апреле генеральный директор Inditex Group Оскар Гарсиа Масейрас заявил журналистам, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что шведская IKEA и владелец брендов Zara и Bershka компания Inditex рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
Ранее во вторник на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории России с 30 апреля.
Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлены магазины под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.
Путин назвал уровень доходов людей индикатором эффективности экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
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Патрушев предупредил о голоде в мире из-за антироссийских санкций
Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«На фоне антироссийских санкций мир постепенно погружается в беспрецедентный продовольственный кризис. Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис», – заявил Патрушев «Российской газете».
По его словам, рост инфляции и снижение уровня жизни уже на европейцах. Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. Патрушев также отметил, что в ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов. Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать.
Ранее эксперт газеты ВЗГЛЯД заявил, что Запад замерзнет и обнищает в результате антироссийских санкций.
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Маск озвучил свое отношение к цензуре
Предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователей на покупку им Twitter, заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.
Маск заявил, что «крайне отрицательная реакция со стороны тех, кто боится свободы слова, говорит сама за себя». По его словам, свобода слова – это то, что «соответствует закону». Он заявил, что выступает против «цензуры, которая выходит далеко за рамки закона». Как подчеркнул Маск, «если люди хотя меньше свободы слова, они просят власти принять соответствующие законы», передает ТАСС.
Напомним, Маск договорился о покупке Twitter. Маск приобретает компанию за 44 млрд долларов. После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, акции которой можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.
В МИД оценили меры Москвы для снижения рисков от санкционных действий Запада
Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, заявил в директор 4-го департамента стран СНГ МИД Денис Гончар.
Гончар указал, что «мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике», передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией.
«По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям», – подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Россия остается в числе ведущих экономических партнеров Азербайджана и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.
«С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия», – сказал Гончар.
Он напомнил, что данные вопросы обсуждались во время состоявшихся у министра экономики Армении Вагана Керобяна 11-12 апреля в Москве переговоров с руководством Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза и Минцифры России.
«Рассмотрение данной тематики продолжилось и на высшем уровне, в частности на встречах Никола Пашиняна с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля. Договорились расширять использование национальных валют при расчетах в рамках взаимной торговли. Ереван уже начал платить за газ в рублях», – заключил Гончар.
Ранее в США предсказали подрыв позиций доллара из-за санкций против России, а также заявили о провале попытки Запада настроить мир против Москвы.
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Роскомнадзор запросил у Wikimedia Foundation данные о посещаемости Wikipedia
Роскомнадзор направил в компанию Wikimedia Foundation запрос о суточной посещаемости российскими пользователями принадлежащего ей информационного ресурса Wikipedia. Если этот показатель составит более 500 тыс. пользователей ежесуточно, компания попадет под действие закона «о приземлении», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с требованиями законодательства 22 апреля 2022 года Роскомнадзор направил запрос в адрес администрации площадки о суточной посещаемости российскими пользователями информационного ресурса Wikipedia. <…> При наличии посещаемости в более 500 тыс. российских пользователей в сутки Wikimedia Foundation, Inc. попадает под действие закона «о приземлении», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, чтобы иностранная компания попадала под действие федерального закона «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ», должно соблюдаться одно из следующих условий: компания размещает информацию на русском языке, распространяет рекламу на аудиторию в РФ, осуществляет обработку данных граждан или получает денежные средства от российских пользователей.
«Wikimedia Foundation, Inc. является иностранной компанией, осуществляющей деятельность в сети «Интернет» на территории Российской Федерации, на площадке распространяется информация на русском языке, а также осуществляется обработка сведений о пользователях, находящихся на территории Российской Федерации», – сообщили в Роскомнадзоре.
Напомним также, 14 марта Роскомнадзор внес соцсеть Instagram* в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России, а Роскомнадзор объявил о планах заблокировать Instagram* в России. Позже СМИ сообщили, что корпорация Meta* Platforms намерена снять запрет для пользователей Facebook* и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». В компании сообщили, что новая политика Facebook* и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям «высказывать гнев» в адрес войск России.
Кроме того, в начале марта Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Twitter из-за распространения недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, участия в «информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму», распространения материалов с детской порнографией, пронаркотическим и контентом суицидального характера, а также в связи с невыполнением требования закона «О приземлении».
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