Состоялась финальная сессия разработки стратегии развития Российского движения школьников

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26 апреля, вторник | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого.
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Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг.
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Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия.
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Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Состоялась финальная сессия разработки стратегии развития Российского движения школьников
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Финальная сессия разработки стратегии развития Российского движения школьников (РДШ) до 2025 года состоялась в Москве. Участников сессии принимает Общественная палата России.
Обсудить и внести предложения в новый документ «Стратегия развития Российского движения школьников на период 2022 до 2025 годов» смогли более 600 участников движения со всей страны: председатели региональных отделений РДШ, специалисты по работе с молодежью, дети – активисты РДШ, эксперты в области образования и воспитания, педагоги, представителей родительской общественности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На секциях обсуждали ключевые направления новой Стратегии развития Российского движения школьников до 2025 года: ценностно-смысловое, организационное, коммуникационное, кадровое и деятельностное.
Председатель комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елена Родионова заявила, что «лучшие эксперты регионов стали в авангарде РДШ, первая стратегия РДШ доказала всей стране, что это не тома текста, она должна быть простой и понятной, «народной», созданной участникам движения вне зависимости от географии проживания».
«То, что сегодня делает РДШ – важно для всей сферы воспитания страны. Движение готово масштабировать свои идеи и опыт на всех детей страны. Конечно, есть куда стремиться и расти, что улучшить, есть чему научить других. В частности, это уникальные истории с Корпоративным университетом, с «навигаторами детства» в школах. Стратегия – это возможность помечтать и воплотить мечты в жизнь», – добавила она.
До 5 мая у участников и партнеров движения есть возможность проголосовать за актуальные идеи, а итоговый проект Стратегии будет представлен на Съезде РДШ, который состоится уже 16 мая.
В Нидерландах заинтересовались состоянием Зеленского в 850 млн долларов
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Голландская партия «Форум за демократию» заинтересовалась происхождением состояния президента Украины Владимира Зеленского, оценивающегося в 850 млн долларов, свидетельствует запись в Twitter, опубликованная политической силой.
«Зеленский обладает огромным состоянием: по различным оценкам оно составляет около 850 млн [долларов]. И он не получил его большую часть, пока не стал президентом... Так как он получил эти деньги? И что еще более важно, на что они идут?» – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. Источник в правительстве региона сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Напомним также, 21 апреля стало известно, что власти США намерены выделить Украине 500 млн долларов в виде экономической помощи для поддержки функционирования украинского правительства.
Двумя днями ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел, что в рамках Группы семи (G7) возможно предоставить Украине финансовую помощь в размере 50 млрд евро. 14 апреля Зеленский заявлял, что Украине необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты.
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Министр обороны Грузии заявил об ошибке Зеленского
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».
«На мой взгляд, отзыв украинского посла был, конечно же, ошибкой. Чем быстрее мы забудем об обидах, тем быстрее будут развиваться наши страны», – сказал он.
Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.
«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Выведены из строя используемые для поставок иностранных вооружений ж/д станции Украины
Вооруженные силы России высокоточным оружием уничтожили шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций, через которые поставлялась военная техника, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск в Донбассе», – заявил Конашенков, передает ТАСС.
Ранее в течение ночи ВС России совершили массовые удары высокоточными ракетами по живой силе и технике ВСУ, сообщает Минобороны.
Макрон не ответил на телефонный звонок Байдена
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Президент США Джо Байден рассказал журналистам, что пытался накануне созвониться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но тот праздновал победу на президентских выборах и не ответил.
«Я хорошо оцениваю французские выборы, это, во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», – цитирует РИА «Новости».
Он добавил, что планирует созвониться с Макроном в понедельник.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.
Напомним, после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов во Франции действующий глава республики Эммануэль Макрон набрал 58,55% голосов, кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен поддержали 41,45% избирателей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром Макроном Ле Пен изменит политику президента Франции в отношении России.
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В Грузии назвали Владимира Зеленского врагом страны
Грузинский эксперт Эдишер Гвенетадзе резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот понимает сдержанную позицию Баку в плане поддержки Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Народ Грузии должен один раз и навсегда понять, что этот субъект – враг нашего государства. Надо понять, что то, что делает Зеленский (по отношению к Грузии), это вместе с неблагодарностью еще и огромное шарлатанство», – заявил Эдишер Гвенетадзе, передает imedinews.ge.
Другой грузинский эксперт Зураб Кадагидзе также выразил удивление тем, что «Зеленский не понимает позиции Грузии, которая оккупирована, но при этом на всех международных платформах поддерживает Украину, которая на первом месте в плане оказания гуманитарной помощи дружественной стране, а вот Азербайджан он понимает».
«Это какая-то аномалия», – считает Зураб Кадагидзе.
Ранее Зеленский, в частности, сказал, что «Азербайджан поддерживает Украину разными способами». По словам Зеленского, украинская сторона получила и гуманитарную и медицинскую помощь от Азербайджана. «Думаю, Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать и Украине. Это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах... Пожалуй, это одна из немногих стран, от которой мы понимаем баланс нейтральности. Я понимаю, почему: потому что сейчас может разгореться война. Но все равно ждем большего – долго понимать не сможем», – сказал президент Украины.
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил в понедельник, что отзыв президентом Украины Владимиром Зеленским посла из Грузии был «ошибкой».
По словам министра, «нет ни одной другой страны, где к украинцам относятся так же, как в Грузии».
Джуаншер Бурчуладзе также отметил, что не считает правильной формулировку о неприсоединении Грузии к санкциям против России.
«Ко всем критически важным санкциям Грузия присоединилась, будь это ООН, Совет Европы и так далее. Что же касается тех санкций, которые не принесут никакого эффекта и только нанесут ущерб нашему населению, это не было бы продуманным решением», – заявил он.
Грузия последовательно поддерживает Украину на всех политических платформах и отправила сотни тонн гуманитарной помощи. Украинские беженцы безвозмездно принимаются правительством Грузии. Грузинские банки не нарушают санкций. Однако отказ Грузии присоединиться к экономическим санкциям против России вызвал недовольство Украины, отозвавшей посла из Тбилиси.
15 апреля парламентская делегация Грузии, которую возглавил председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, направилась на Украину в знак солидарности. Планировалось, что этот визит улучшит отношения Тбилиси и Киева. Однако спустя несколько дней после завершения этого визита Украина приняла отдельную делегацию радикальной грузинской оппозиции из партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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Лавров разъяснил, чем закончится конфликт на Украине
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Конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной существует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Насчет связи ситуации на земле и очертаний гипотетического или, скажем, эвентуального мирного урегулирования, конечно, такая связь существует. И как мы с самого начала подчеркивали в том заявлении, которое Путин делал, объявляя об этой специальной операции, мы, конечно же, прежде всего хотим, чтобы украинский народ мог сам решать, как ему жить дальше», – сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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На «Азовстали» попытались обмануть российских военных
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Боевики, укрывающиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, попытались обмануть российских военных, чтобы скрытно отбуксировать танк, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Стешин сообщил в Telegram, что «азовстальские» опять вступили в переговоры, с 15.00 наши прекратили обстрелы, стало тихо, начали обсуждать условия сдачи и место».
Но сначала им не понравилось место – центральная проходная, они захотели другое, потом они предложили изменить время – «перенести на завтра или вообще на среду».
Тогда стало ясно, что боевики пытаются обмануть российских военных. С беспилотника они увидели «странную суету возле одного цеха» – выяснилось, что украинская сторона пытается буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех.
«К переговорам сразу же подключились стратегические бомбардировщики Ту», – написал Стешин.
Ранее киевские власти сорвали гуманитарную операцию на «Азовстали». Напомним, глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
Президент Владимир Зеленский заявил, что если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией.
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Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались «Байрактар ТБ-2»
Жительница поселка Боровское Курской области показала сбитые украинские беспилотники, ими оказались «Байрактар ТБ-2», сообщают информационные агентства.
«Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников «Байрактар ТБ-2», – сообщил телеканал «Вести-Курск» на своем сайте.
На опубликованных каналом снимках запечатлены обломки, на одном из них написано название модели Вayraktar TB2.
Губернатор региона Роман Старовойт ранее сообщил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области.
ФСБ сорвала операцию СБУ по убийству Владимира Соловьева
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В России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста Владимира Соловьева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«ФСБ РФ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть») – граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», – заключили в ведомстве.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористов, планировавших напасть на известных российских журналистов.
Колонна из восьми танков ВСУ уничтожена в Харьковской области
Росгвардейцы и артиллеристы Минобороны России уничтожили бронегруппу ВСУ, пытавшуюся прорваться в населенный пункт в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва в одном из населенных пунктов Харьковской области. Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии. В это время колонна из восьми танков ВСУ при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По выявленным целям приданной артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее директор Росгвардии наградил 136 военных и сотрудников за участие в специальной военной операции на Украине.
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Зеленский раскрыл содержание переговоров с главами Госдепа и минобороны США
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином военную и финансовую помощь Украине. Также был затронут вопрос об усилении санкций против России.
«Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности», – написал украинский президент в своем Telegram-канале.
«Визит делегации высокопоставленных должностных лиц США в Киев в этот ответственный для украинского государства момент очень ценен и важен», – добавил Зеленский.
Между тем Блинкен по итогам визита в столицу Украины заявил, что со следующей недели американские дипломаты начнут возвращаться в Киев.
«Далее мы будем смотреть, каким образом мы можем открыть само посольство в Киеве, я ожидаю, что это произойдет через пару недель», – передает его слова ТАСС.
Блинкен добавил, что работу дипведомство возобновляет обдуманно, с осторожностью и с учетом запросов дипломатического персонала. «Но мы это делаем», – сказал он.
Ранее министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием.
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Эксперт: Guardian опровергла ключевые обвинения в адрес России по событиям в Буче
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«Поражающие элементы, показанные Guardian, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Это подтвержденные факты. Теперь подобное мы увидели в Буче», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее британская Guardian представила результаты судебно-медицинской экспертизы тел мирных жителей, которые были найдены в Буче.
«При нахождении на территории Бучи армии России не было никакого практического смысла обстреливать город, где она сама же и находилась. При этом есть масса свидетельств того, что украинские части занимались обстрелами территории Бучи из артиллерии», – сказал военный эксперт Борис Рожин.
«ВСУ ведь и не скрывали, что вели обстрелы российских войск в Буче. Понятное дело, что нельзя обстреливать войска в городе, не попадая по гражданской инфраструктуре. Поэтому, очевидно, жертвы появились из-за артиллерийских обстрелов украинской армии. Это опровергает все обвинения в адрес России», – добавил собеседник.
«Поражающие элементы, показанные британским изданием, активно применяются украинской артиллерией еще с 2014 года в Донбассе. Мы помним, как они применялись для обстрела Славянска, это вполне подтвержденный факт. Получается, что тактика украинской армии в части обстрела городов кассетными боеприпасами за последние восемь лет не изменилась», – продолжил он.
«При этом России нет никакого смысла заниматься уничтожением гражданского населения, устраивать «преднамеренный геноцид и расстрел мирных украинцев», в котором нас так пытаются обвинить. Вся специальная военная операция показывает, что Россия стремится по максимуму обеспечить сохранение жизней мирных людей. Это видно по целому ряду городов, где удары наносятся исключительно по военным объектам и соответствующей инфраструктуре», – резюмировал эксперт.
В минувшее воскресенье издание The Guardian сообщило, что десятки мирных жителей, погибших в Буче, были убиты небольшими (3-4 см) металлическими дротиками из снарядов – флешеттами. Ими могут начиняться снаряды танковых или полевых артиллерийских орудий. Каждый снаряд может содержать до 8000 поражающих элементов.
«Снаряд подходит к гаубице Д-30, которая стоит на вооружении и России, и Украины. Артобстрелы Бучи, занятой ВС РФ, вели именно ВСУ, и никто это особенно и не отрицает с украинской стороны», – говорится в Telegram-канале «Майор и Генерал».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буче. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
В Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче, а также назвали произошедшее «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения ВС РФ покинули город еще 30 марта.
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Путин: Пофамильно известны кураторы украинских нацистов
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Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
Путин заявил, что «поскольку и на этом информационном поле терпят поражение, одурачивая, конечно, своих граждан, используя свое монопольное положение на информационном пространстве своих стран и в некоторых других странах, но терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору, к подготовке убийств наших журналистов», передает РИА «Новости».
«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», – сказал президент.
Он также сообщил, что в ходе спецоперации выявлены факты нарушений международного права украинской стороной, а также зарубежными наемниками. Речь идет, в частности, об убийствах мирных жителей, об использовании людей, детей, в качестве живого щита, и других преступлениях.
По его словам, также «тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил, в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и соцсетей».
«Я прошу Следственный комитет России, все следственные органы детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда уголовные дела», – сказал Путин.
Он отметил, что по этим и другим фактам «прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне».
Подчеркивается, что такая доказательная база «должна накапливаться по всем преступлениям неонацистов и их пособников, начиная с государственного переворота в Киеве в 2014 году, который и открыл дорогу гражданской войне, кровопролитию и насилию на Украине».
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СК раскрыл подробности плана покушения на телеведущего Соловьева
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Террористы, планировавшие убийство телеведущего Владимира Соловьева, намеревались совершить подрыв его машины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных за покушение на Соловьева, указали в СК.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.
Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.
Сам Соловьев отметил, что узнал о планах покушения на свою жизнь вместе со всей страной, но после угроз президента Украины Владимира Зеленского занялся собственной безопасностью.
Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину
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Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, «все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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