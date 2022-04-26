Лавров сравнил отношение Зеленского к Минским соглашениям с КВН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале сравнил с КВН линию президента Украины Владимира Зеленского в отношении минских договоренностей, напомнив, что Зеленский сам «публично похоронил» документ, при этом обвиняя Россию в его неисполнении.

«[Минские договоренности] были публично похоронены Зеленским. Он отказался их выполнять, как и решение «нормандского» саммита в Париже в декабре 2019 года. Хотя там ни про Луганск, ни про Донецк, ни про Россию ничего не было. Только он должен был принять закон об особом статусе Донбасса. Вот и все, что он должен был сделать. Он! Там ни от кого больше не зависело. Он под этим подписался. Потом три года сокрушался, что Россия не выполняет Минские соглашения. Это КВН», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как подчеркнул глава МИД России, все это время Киев осуществлял имитацию переговоров по выполнению минского Комплекса мер. «Сейчас – имитация переговоров по заключению договоренностей с Российской Федерацией. Так же, как и имитация демократии. Отмена демократии, культуры и диктатура радикалов», – добавил российский министр.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится заключением договора, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.

В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.

В минувшую среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об утрате доверия к украинским переговорщикам. Днем ранее глава МИД Сергей Лавров выразил мнение, что Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как трусость Зеленского привела к российской спецоперации.

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