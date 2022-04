Турция ввела скрытые санкции против России из-за Украины Как трусость Зеленского привела к российской спецоперации 24 апреля 2022, 19:53

Фото: The Presidential Office of Ukraine/

Global Look Press

Текст: Николай Стороженко

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул уехавших из страны украинцев – они, по его выражению, «оказались не мужчинами». Подразумевая, что уж он-то, мол, настоящий мужчина. В реальности вся политическая деятельность Зеленского состоит из череды трусливых решений, ведущих страну к краху, банкротству и поражению. Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее Украины, Владимир Зеленский заявил, что из текущего кризиса страна выйдет самым крепким государством Европы. Одновременно украинский президент зачем-то решил посчитаться с теми украинцами, кто его оптимизма не разделяет. «Я думаю, что все украинцы, особенно те, кто остался в стране, – я сейчас не о женщинах и детях, которые уехали, есть некоторые и мужчины, которые оказались не мужчинами, большинство украинцев... они не просто готовы или не готовы, у нас нет другого выхода. Мы будем таким государством». И это камешек не только в сторону тех, кто покидал Украину не совсем законными способами – давали взятки или переходили ее «козьими тропами». Многие уехали еще до начала военной операции, многие живут и работают в Европе постоянно. Сегодня их пытаются заставить вернуться жесткими поправками в законодательство. Те, кто остался, тоже не всегда стремятся «быть мужчинами» в представлении Владимира Зеленского. И далеко не всегда это страх. Военная мода С самого начала военной операции Владимир Зеленский (наверняка не без подсказок советников) аккуратно отрабатывает визуальную картинку «главнокомандующего на посту». «В Кремле светится окошко, Сталин думает о нас», вот это все. Военного покроя футболки и кофты, небритость, стендапы на фоне мешков с песком на улицах пустого Киева. Демонстративная брутальность. Этот образ успешно работает для определенной аудитории. Не только коллективный Запад в восторге, в восторге и сами украинцы, в том числе те, кто еще месяца три назад костерил его почем зря. Теперь Зеленский устраивает даже тех, кому он в начале своего президентства с жаром доказывал, что он не лох какой-нибудь. Кстати, доказывал это он боевикам того самого «Азова». И вот сегодня Зеленский говорит украинским мужчинам о трусости – намекая, стало быть, на собственную храбрость. Тут можно было бы вспомнить старую историю и призыве самого Зеленского. Ее во время избирательной кампании 2019 года неплохо раскрутил штаб Петра Порошенко. Мол, Зеленскому приходило несколько повесток еще в 2014-2015 годах – и ни разу он не явился в военкомат. Даже если история с повестками правдива – сегодня это уже мелочь. Зеленскому можно и нужно предъявлять куда более серьезный счет. Спрос за трусость, которая выглядит еще более ярко на фоне показного мужества. Конец февраля 2022 года. Нет ничего особенно героического в том, чтобы продолжать находиться в Киеве. Не будем забывать, что Зеленский не один в Киеве остался. Остались там многие горожане. А многим другим украинцам, оставшимся в своих городах и селах, выпали куда более суровые испытания, чем киевлянам и уж тем более Зеленскому. Но дело даже не в том, что образ мужественного президента в тактической футболке – дутый. А в том, что Зеленский – трус. С большой буквы «Т». И весь его президентский срок начиная с инаугурации в мае 2019 года –это путь труса, который в итоге привел свой народ к чудовищной бойне. Путь труса 21 апреля 2019 года 73% пришедших на избирательные участки украинцев отдали свои голоса Зеленскому. Одной из главных причин этого выбора была коллективная надежда на прекращение войны на Донбассе. Это же было едва ли не главной причиной недовольства Зеленским его противниками: все эти годы от него ждали, что он вот-вот что-нибудь «сольет». Хотя даже прекращение войны наверное было промежуточной целью. За время президентства Порошенко у многих граждан Украины накопилась усталость от постоянной необходимости кому-то противостоять и с кем-то бороться. Жить-то когда? На эту тему И колоссальный кредит доверия давал Зеленскому уникальный шанс войти в историю миротворцем. Только вот какая штука: чтобы быть миротворцем, нужно куда больше мужества, чем чтобы быть кликушей войны. За годы своего президентства Зеленский упустил немало шансов. Не нашел в себе мужества выполнить условия Минских соглашений. Даже малодушно выполнить: мол, не я их подписывал, но раз подписано, раз есть ответственность перед Францией и Германией, то нужно выполнять. Что ж, не все люди годятся для больших дел. Но были и другие возможности. Например, заморозить конфликт по состоянию на тот же 2019 год (и ведь он так и делал вначале!): соглашения не выполняем, но вооружения отводим, контингент постепенно сокращаем, убираем из зоны конфликта самых отъявленных отморозков. Можно было засунуть в чулан кое-что из наследия своего предшественника, причем под благовиднейшим предлогом: понапринимал тут Петр Алексеевич перед выборами ерунды всякой, не нужно сеять рознь между украинцами. Да, это об украинизаторских законах. И ведь во фракции Зеленского были вменяемые люди, были альтернативные законопроекты. Нет, вместо этого команда Зеленского начала сама закручивать гайки в этом же направлении: редакция закона об образовании 2020 года ускорила отмену преподавания на русском и других языках нацменьшинств в школах. А демонстративный плевок законом о коренных народах Украины? А прикручивание импорта книг из России? Или вот взять разгул националистов при Зеленском. В марте 2020 года соратник Зеленского и тогдашний заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо презентовал Национальную платформу примирения –площадки для диалога украинцев по обе стороны конфликта. Может, ничего бы из этого и не вышло, мы уже не узнаем. Потому что презентация была сорвана, а самого Сивохо отпинали ногами. Несильно, зато демонстративно. Что уж говорить о политических противниках Зеленского. Многие из них после стычек с националистами попадали в больницу в состоянии «родная мать не узнает». В фейсбук-группах и телеграм-чатах националистов объявлялись сафари с призами за лучшее избиение или унижение «ватников» – главный тренд весны-лета 2020 года. То ли раньше не додумались, то ли совпало, но даже при Порошенко такого не было. Волна животной ненависти, с которой теперь сталкиваются россияне в интернете и за рубежом (хейт, буллинг, попытки избиений) – это все не 24 февраля родилось. И не только при Зеленском, конечно. Но вместо того, чтобы хоть как-то с этим бороться, его команда только подливала бензин в этот пожар. Ну и НАТО, конечно, куда без него. Базы в Бердянске и Очакове, поставки вооружений, соглашения по строительству и покупке военных кораблей. При Зеленском это вышло на такой уровень, какой Порошенко и не снился. Дело шло к войне задолго до весны 2021 года, когда о риске масштабного конфликта заговорили впервые. Козел и бойня Есть храбрость солдата и храбрость политика. Они отличаются. Не больше-меньше, просто они разные. Храбрость ходить под пулями и смертью – и храбрость принимать решения, платой за которые может стать карьера. Храбрости политика у Зеленского нет, он трус. Из-за его трусости перед сворой националистов сегодня гибнут солдаты и мирные жители. Гибнут за земли и города, на которые украинской власти плевать. Без труда можно найти массу свидетельств жителей городов и сел юго-востока Украины с одним и тем же лейтмотивом: ВСУ придерживаются тактики выжженной земли, разрушают не только инфраструктуру, но и дома мирных жителей. Не в ходе артиллерийских дуэлей, или по ошибке (это еще куда ни шло). А целенаправленно, при отходе. И даже при том, что ему на них плевать, бойню Зеленский не останавливает. Неожиданно к месту тут фигура Виктора Януковича. Многие пеняли ему за его нерешительность в 2014 году и нежелание решить проблему майдана радикально. Между тем, именно Янукович в свое время сделал то, на что не хватило смелости у Зеленского: на время и не полностью, но свернул сотрудничество Украины с НАТО. Да и националистам при нем стало жить менее вольготно, чем при Ющенко. За это, в том числе, его потом и снесли. Так что не Зеленскому укорять украинцев в недостатке мужества. Он в данном случае – козел-провокатор во главе стада баранов, которых гонят на бойню. Вся смелость козла в том, что сам он под нож не пойдет, а вернется обратно, за новой партией баранов.