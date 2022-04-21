Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

Взгляд
21 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла способ защитить экспорт нефти

Зачем России стратегический нефтяной резерв Егор Алеев/ТАСС
Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране. Исторически стратегический запас черного золота создавали импортеры, наученные горьким опытом эмбарго со стороны ОПЕК в 70-х годах. Однако ситуация в мире кардинально изменилась: теперь санкции бьют по одному из крупнейших экспортеров нефти – России. Как подземные хранилища защитят поставки российской нефти за рубеж? Подробности...
Перейти в раздел…

Отмена штурма «Азовстали» принуждает Зеленского признать поражение

Ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Зеленского Ukraine Presidency/Global Look Press
Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». В чем заключается военная логика этого решения и чем оно обернется лично для президента Украины Зеленского? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем бывший Люксембург решил присоединиться к ДНР

Россия признала ДНР в границах бывшей Донецкой области Украины Михаил Терещенко/ТАСС
Жители поселка Розовка Запорожской области проголосовали за присоединение к соседней ДНР. Донецк уже взял на себя заботу о территории, месяц назад очищенной от ВСУ, но решение схода в Розовке явно стало сюрпризом. Почему экс-райцентр, который в прошлом был немецкой колонией Люксембург, решил выйти из состава Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Запад так боится военного поражения Украины

Немецкий канцлер переживает за судьбу Украины как за нечто принципиально важное IMAGO/Reichwein/Reuters
«Нельзя допустить победы России на Украине», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Казалось бы, какая Германии и ЕС, и даже Западу в целом разница, кто выиграет в этом противостоянии? Однако есть как минимум пять причин, по которым победа России в спецоперации будет означать по сути конец того Запада, который мы все знаем сегодня. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Гибель азовцев нанесет удар по моральному духу украинской армии

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Российских либералов принуждают стать русскими

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Приказ Путина по «Азовстали»

Как скоро Украина вступит в Евросоюз

Историческая ссора США и саудитов

Перейти в раздел…

Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
Подробности...

ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
Подробности...

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
  • Дома

  • На даче

  • Путешествуя по России

  • Путешествуя за рубежом

  • Не планирую отдыхать
Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы помогать финансово участникам спецоперации на Украине?
  • Да, и уже помогаю

  • Да, хотелось бы, но не знаю, как это сделать

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
    Кадыров: Мариуполь зачищен от националистов Оттаву предупредили об ответственности за обучение украинских нацбатов Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов Мэр Варшавы пожаловался на трудности из-за наплыва беженцев с Украины
    Авиация ВКС России в течение дня поразила 64 военных объекта Украины В Пентагоне уточнили объем поставок на Украину гаубиц и БПЛА Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ Грузинская оппозиция потребовала запретить «георгиевские ленточки»
    У Попасной уничтожены два пункта управления ВСУ Депутат назвал антироссийские санкции новым видом геноцида русских Таможенная служба решила временно не публиковать статистику экспорта и импорта Генерал полиции назвал версии двух загадочных убийств российских топ-менеджеров и их семей

    украинский фейк


    Кадр из фильма «След» на Украине выдали за убийство в Бородянке

    освобождение города


    На телевышке в Мариуполе поднят флаг ДНР

    «Мне очень жаль»


    Калягин призвал исключить драматурга Дурненкова из Союза театральных деятелей

    Видео

    запас черного золота


    Россия нашла способ защитить экспорт нефти

    Немецкий канцлер


    Почему Запад так боится военного поражения Украины

    «любовь к Украине»


    Россия случайно отомстила Чехии

    информационная война


    Пленные британцы могут сбить русофобскую волну Лондона

    группировка спутников Starlink


    Украинские военные подставили Илона Маска

    вирусы смертельных эпидемий


    Герман Садулаев: Запад готовил против русских оружие, которым истребил индейцев

    украинские символы


    Дмитрий Грунюшкин: Трагедия Иловайска повторяется в виде Мариупольской катастрофы

    новые конфликты


    Тимофей Бордачёв: Европейцам не дадут «устать» от конфликта с Россией

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести летний отдых в этом году?

    Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

    С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники
    		   21 апреля 2022, 20:45
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Евгений Крутиков

    После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства?

    Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно. Закончена не только первая фаза российской спецоперации на Украине, но и оперативная ее пауза. Начался исход части украинских частей из окруженной агломерации Северодонецка.

    Конфигурация фронта и просто география региона свидетельствуют о том, что окружение и гибель 80% нацбатов и ВСУ неизбежны. Тем не менее Киев отказывается отводить свои части на разумные линии обороны и иррационально продолжает цепляться за старую линию обороны. Почему?

    А ведь даже такие откровенно антироссийские агентства, как Bloomberg, утверждают, что вторая фаза российской спецоперации на Украине должна стать более успешной, чем первая. Тут дело в чисто визуальном эффекте: первая фаза была во многом подготовительной, а вторая же грозит стать очевидным разгромом украинской армии и нацбатов. То есть дать тот эффект, который может потрогать руками, в том числе и западное сообщество.

    Сейчас же, особенно после освобождения Мариуполя и в ходе оперативной паузы, практически все штурмовые подразделения и ВС РФ, и народной милиции ДНР перебрасываются на донецкое направление. Например, за последние сутки из Мариуполя выведен легендарный батальон «Сомали» со всей бронетехникой. Он направляется сперва в Донецк, а затем на другие участки фронта. После приказа президента Владимира Путина об отмене штурма «Азовстали» в Мариуполе останутся только «блокадные отряды», и этот фронт можно считать закрытым.

    Парадокс ситуации в том, что очевидность операции по окружению крупнейшей группировки ВСУ и нацбатов на донбасском участке фронта была понятна с начала спецоперации. Мы понимаем, что Киев изначально готовился к наступлению, а не к обороне. Отсюда и такая конфигурация фронта и такое насыщение живой силой и техникой на небольшом участке фронта.

    На участке от Курахово до Авдеевки сосредоточено до 40 тысяч человек ВСУ и нацбатов, а еще 20 тысяч, а то и более, севернее – в районе агломерации Славянск – Краматорск. При этом с огромным количеством ствольной артиллерии, РСЗО и бронетехники.

    Поведение же российской группировки с союзниками очевидно: буквально на глазах создаются предпосылки для прорыва фронта на севере и юге по сходящимся направлениям. Система обороны Украины строится на попытках удержаться буквально за каждый метр земли, особенно на узких участках фронта, а также на решении создать из вновь набранных частей и выведенных из-под Киева группировку прорыва возможного окружения. Примерно четыре бригады с непонятным наполнением.

    Попытка выхода в последние пару суток окруженной группировки в Северодонецкой городской агломерации тоже выглядит странной, поскольку непонятно, куда они вообще могут выходить. Единственный вариант – в сторону Славянска, что просто усилит местную группировку, которая рано или поздно тоже попадет в окружение.

    Такое поведение Киева сейчас сравнимо с действиями Гитлера под Сталинградом. Ясно, что огромная группировка будет окружена, останется без шансов на выживание, но ей даются приказы держать фронт до последнего, а параллельно готовится отряд деблокирования. Это выглядит неразумно, но какая-то внутренняя логика тут все-таки должна быть.

    Судя по всему, Киев действительно живет в мире некоторых иллюзий. Во-первых, до сих пор у украинского руководства сохраняется надежда на массированные поставки западных вооружений. Несколько конвоев, успешно прошедших через западную границу аж до Днепропетровска, эту иллюзию подкрепили. И уже не важно, что выгруженный с конвоев груз был отслежен и затем уничтожен. Сам факт попытки предоставить Киеву дополнительное оружие сильно поддерживает то, что Зеленский и компания считают боевым духом.

    Второй важный момент: особое представление об этом самом украинском боевом духе. В Киеве полагают, что идеологическая подготовка сейчас и в нацбатах, и в ВСУ такова, что они будут биться за каждый метр, если им правильно объяснить, что помощь скоро придет. Так было в Мариуполе, где и морской пехоте, и нацбатам до последнего объясняли, что с минуты на минуту придет помощь, и они будут деблокированы. Только когда ситуация стала очевидно иной, началась массовая сдача в плен. Северодонецкая же группировка стала выходить из городской агломерации в сторону Славянска только потому, что там формируется новая линия обороны.

    Наконец, почему это все важно для Киева в стратегическом отношении. То ли сам Зеленский задумался, то ли ему это кто-то внушил (второе более вероятно), что ВСУ и нацбатам необходимо продержаться до середины лета. К июлю якобы в мире произойдет какой-то масштабный геополитический сдвиг. Он якобы приведет к победе Украины. Ну или к ничьей, что для Киева равно победе. И для того, чтобы продержаться хотя бы до этого времени, требуется цепляться за любой укрепленный метр. Отсюда и бессмысленная оборона Мариуполя, и оставление крупнейшей военной группировки на опасных для окружения, но хорошо укрепленных позициях в Донбассе.

    Все это логика не военная, а политическая. Так жертвуют многотысячными армиями для иллюзорных отдаленных целей. Одновременно ведется пропагандистская кампания, в ходе которой уже утеряны причинно-следственные связи, и никто на Украине уже не стремится к даже формальной правдоподобности. Главное – продержаться до июля. На местах же до украинских военнослужащих доводятся всякие выдумки о скорой победе и все тому подобное. Это поддерживает бессмысленное сопротивление.

    В свою очередь российские войска с союзниками действуют исключительно по плану, что внешне воспринимается как медлительность, хотя на практике это лишь сохранение личного состава и даже попытка просто обойти противника в голой степи (на южном участке фронта). Отсюда и нежелание продолжать наступления на второстепенных участках. Хотя многие хотели бы быстрого продвижения через Николаев на Одессу.

    Тем не менее направление движения понятно. Донбасская группировка ВСУ и нацбатов будет окружена, несмотря на попытки Киева сохранить эту конфигурацию фронта на длительное время даже ценой гибели или плена нескольких тысяч своих солдат.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •