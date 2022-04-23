Стоимость домашнего кулича в России за год выросла на 30%

В этом году стоимость домашнего кулича, рассчитанная на основании средней стоимости необходимых ингредиентов, составила 488,6 рубля, а в 2021 году – 378,7 рубля, заявила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

Так, согласно подсчетам, средняя стоимость одного килограмма муки в этом году составляет 56,9 рубля (в 2021 году – 42,5 рубля), десятка куриных яиц – 90 рублей (77,3 рубля годом ранее), одного литра коровьего молока – 78,8 рубля (64 рубля в прошлом году), передает РИА «Новости».

При этом средняя цена на 200 грамм сливочного масла составила 195,4 рубля против 156,4 рубля в 2021 году, 100 грамм сахарного песка – 9,1 рубля (в 2021 году – 4,9 рубля), 100 грамм сухофруктов – 58,4 рубля (33,6 рубля годом ранее).

Таким образом, средняя стоимость домашнего кулича в этом году составила 488,6 рубля, а в 2021 году – 378,7 рубля (цена выросла на 29,02%).

При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года – 981 рубль против одной тысячи рублей в 2021 году.

«По статистике в 2022 году россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича по сравнению с прошлым годом», – заключила Акимова.

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