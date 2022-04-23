Бойцы ЛНР получили пасхальные куличи и иконки на передовой

Активистки молодежного движения «Сестры Победы» передали пасхальные куличи и иконки военнослужащим народной милиции, сотрудникам МВД ЛНР, а также военнослужащим российской армии, участвующим в спецоперации на Украине.

Музыкальная группа «Сестры Победы» была собрана в марте этого года. В ней девять молодых жительниц Луганска, чьи мужья, женихи, братья и отцы сейчас на фронте.

«Мы хотим внести вклад в нашу общую победу и поэтому решили поддержать наших мужчин творчеством. А сегодня просто поздравляем бойцов с Пасхой», – цитирует РИА «Новости» одну из участниц, студентку мединститута Валерию. Ее жених Андрей сейчас служит медбратом в действующих частях Народной милиции ЛНР.

Девушки доставили куличи и иконки в военные комендатуры республики, навестили блокпосты, в том числе по дороге в город Кременная, недавно освобожденный ЛНР. На блокпостах девушки также поздравляли военных с проезжающей мимо техники.

«Сестры Победы» также посетили Сватово, где передали куличи беженцам из зон боевых действий.

«Мы с моими «Сестрами Победы» решили приехать и поздравить людей с праздником, пожелать им всего самого лучшего и мирного неба, а нашим защитникам – скорейшей Победы и возвращения домой. Наше движение сейчас активно развивается. Думаю, в будущем к нам присоединяться многие», – заявила участница группы Виолетта Москаленко, передает «Луганский информационный центр».

Старший одного из блокпостов народной милиции ЛНР Николай Астахов поблагодарил девушек за подарки и поздравления, отметив, что военнослужащим сейчас очень важна поддержка.

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