ЦБ предложил банкам возвращать украденные мошенниками деньги

Банка России планирует установить для кредитных организаций обязательный срок возврата украденных денежных средств.

Если денежный перевод был совершен без согласия клиента банка, организация должны будет вернуть ему деньги в течение 30 дней после получения соответствующего заявления, следует из поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», передает РБК.

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», – сказал представитель ЦБ.

Обсуждение предложения идет, но говорить о конкретных сроках пока рано, отметил он. Сейчас Банк России совместно с участниками рынка и экспертами разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных мошенниками, что потребует внесения изменений в отдельные статьи 161-ФЗ (ст. 8 и 9).

«Изначально ЦБ предлагал установить срок возврата два-три дня, но банки были против, так как за это время невозможно проверить, действительно ли перевод мошеннический или клиент пытается обмануть банк», – сказал РБК вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Сейчас поправки хотят ввести к более оперативному выявлению операций, совершенных без согласия клиентов.

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