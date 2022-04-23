Российские военные нашли доказательства планов Украины по распылению химикатов

Российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«9 марта на территории Херсонской области разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Кириллов отметил, что ранее Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием.

Он добавил, что Минобороны располагает данными, согласно которым в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов.

По словам эксперта, с учетом блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического (токсинного) оружия создаются предпосылки к нарушению международных договоренностей о нераспространении биологического оружия.

Кириллов отметил, насколько высока вероятность инсценировки США на Украине применения химического оружия. «Высокая вероятность инсценировки применения химического оружия подтверждается фактами поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. Только в 2022 году по запросу Минздрава Украины из США было доставлено более 220 тыс. ампул с атропином», – отметил он.

По мнению Кириллова, киевский режим с подачи США способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу, лишь бы дискредитировать спецоперацию российских войск.

При этом он рассказал, что механизм расследования фактов якобы применения биологического оружия Россией в ходе спецоперации на Украине будет задействован с санкции генсекретаря ООН. «В районах боевых действий, в которые представители стран НАТО не будут допущены, планируется привлекать представителей Международного комитета Красного Креста, обеспеченных средствами защиты и индикации», – заключил Кириллов.

В субботу утром в Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами. Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.

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