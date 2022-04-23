Молодежные и детские патриотические НКО России и Белоруссии договорились о сотрудничестве

На территории Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялась встреча молодежных и детских патриотических некоммерческих организаций России и Беларуси.

По словам председателя комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елены Родионовой, необходимо пересмотреть патриотическое воспитание.

«Найти новые формы для того, чтобы вызвать у подрастающего поколения эмоцию, тронуть сердца детей и молодёжи. Города герои – особое место, где каждый сантиметр улицы пропитан смыслом и исторической памятью. Опыт Городов-героев необходим нам для счастливого будущего наших стран, которое формируют наши дети», – приводятся ее слова в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Член центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Денис Пестунов пригласил всех к участию в очном шествии 9 мая.

«Бессмертный полк – самое молодое патриотическое движение России, но никому не нужно рассказывать, чем мы занимаемся. Конечно, кроме шествия мы реализуем много просветительских проектов, так была создана VR-реконструкция «Знаменосцы победы». С помощью виртуальной реальности каждый может сам водрузить флаг на рейхстаг», – рассказал Пестунов.

Как отметила замдиректора Республиканского центра экологии и краеведения Лидия Жур, патриотические мероприятия должны быть системными и долгосрочными.

За работу по патриотическому воспитанию и сотрудничество с российской стороной Директору ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» Григорию Бысюку было вручено благодарственное письмо Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.

Заместитель директора ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» Тимофей Юрченко поделился опытом взаимодействия музея и НКО.

«Сейчас музей это общественная площадка, где проводятся мероприятия направленные на консолидацию всех участников патриотического воспитания. Сами экспонаты не будут работать, пока не будет их взаимодействия с детьми и молодежью. Наше взаимодействие с НКО строится по нескольким направлениям: с профильными организациями по нашей основной музейной и поисковой работе», – отметил он.

Член Общественной палаты муниципального образования «Город Ульяновск» Елена Титова предложила сообществу НКО Беларуси выступить с инициативой присвоения городам республики звания «Город трудовой доблести», как уже сделали в России.