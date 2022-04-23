Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области укрепленный район украинских националистов, оборудованный прямо в школе рядом с жилыми домами, сообщает Минобороны.

«В одном из освобожденных населенных пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укрепленный район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

После изучения территории в школе нашли миномет и сотни выстрелов к нему, несколько тысяч патронов различного калибра, гранатометы, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW.

При этом в подвале школы были оборудованы места для отдыха, приготовления пищи и медпункт, а также организовано место для изготовления самодельных взрывных устройств.

После этого здание проверили на наличие взрывоопасных предметов, все найденные боеприпасы и трофейное вооружение вывезли для передачи подразделениям народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик. Самодельные гранаты и другие взрывоопасные предметы с поражающими элементами из саморезов и гвоздей, изготовленные националистами, обследовали военные инженеры, после чего их вывезли и уничтожили.

Накануне Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.

Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ.





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