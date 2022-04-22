«Уралтрансмаш» начал модернизировать САУ «Гиацинт-С» для Белоруссии

Лавров назвал причину спецоперации России на Украине

Причина российской специальной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что «настоящая причина – самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток», передает ТАСС.

При этом, по его словам, НАТО продолжала уверять, что это оборонный союз, это не угроза российской безопасности, «но этот альянс был оборонным, когда существовали НАТО и Варшавский пакт, тогда существовала Берлинская стена как физическая стена, так и геополитическая», и «было совершенно очевидно, где проходит линия обороны этого союза».

Лавров напомнил, что когда Организация Варшавского договора распалась и исчез Советский Союз, страны альянса решили передвинуть эту линию обороны на восток, и сделали это пять раз без объяснений.

«Тем временем они создавали передовые наступательные базы, используя бывшие советские республики, в частности, Украину, как плацдарм против российских интересов», – добавил он.

Лавров указал, что «все эти конкретные события связаны с действиями США и коллективного Запада, с их желанием доминировать во всем мире и продемонстрировать всем, что не будет многополярности, будет однополярный мир».

«Только там, где они могут действовать – в Ираке, Сирии, Ливии, Югославии – удаленные на десятки тысяч километров от США так называемые угрозы, – США могут делать все, что хотят», – добавил он.

Министр напомнил, что «они говорили, что Украина может стать частью НАТО и никто не может остановить ее, если она имеет такое желание».

Ранее Лавров заявил о начале второй стадии российской специальной военной операции на Украине. По его словам, сейчас «будет важный момент» во время этой спецоперации.

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