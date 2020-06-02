Минобороны передана первая партия модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Уралвагонзавод», входящий в Ростех, поставил для Минобороны первую партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в модернизированном варианте, сообщили во вторник в пресс-службе концерна.

«Первая партия гаубиц 2С19М1 с повышенными боевыми возможностями передана в войска», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в ходе капитального ремонта и модернизации самоходные гаубицы «Мста-С» были оснащены автоматизированной системой управления наведением и огнем.

«За счет ее использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в 1,5-2 раза, что существенно повышает живучесть боевой машины», – рассказал гендиректор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Напомним, в конце марта боевые возможности самоходной гаубицы «Мста-С» калибра НАТО 155 мм впервые были продемонстрированы заказчикам из Ближнего Востока. Демонстрация самоходной артиллерийской установки прошла на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле. В ходе испытаний самоходная гаубица «Мста-С» поразила все цели и выполнила все запланированные маневры.