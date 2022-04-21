|
|
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Банк ВТБ 15 апреля выплатил в рублях проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 млн долларов, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов.
«Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не вечный, а срочный долг в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один – в швейцарских франках», – приводит слова члена правления банка РИА «Новости».
Он уточнил, что выпуск еврооблигаций осуществили зарубежные эмитенты либо из Люксембурга, либо Ирландии.
Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж двумя траншами, один – на сумму 27 млн долларов – получили российские резиденты, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 млн долларов платежа приходилось на недружественные государства.
Он объяснил, что второй перевод зачислили или на рублевый счет типа «С» по курсу ЦБ, и он сразу оказался заблокированным. Теперь получателям нужно обратиться к властям своих стран за разблокировкой, чтобы претендовать на получение выплаты.
Пьянов назвал это «уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам». Эта схема по сути полностью выполняет указ президента России и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, подчеркнул он.
Такой способ в дальнейшем применят к трем выпускам. Банку предстоят купонный платеж по большому бессрочному гибридному «суборду» в размере около 107 млн долларов 3 июня и старшие долги на сумму менее миллиона долларов 28 июня и 14 млн швейцарских франков 24 октября.
Напомним, 24 февраля Минфин США ввел беспрецедентные санкции «против двух крупнейших финансовых организаций России» – Сбербанка и ВТБ, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов. В тот же день Минфин США разъяснил различия в санкциях против Сбера и ВТБ. Позже стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера. Кроме того, как сообщалось, дополнительные ограничения могут затронуть ВТБ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Опубликован список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию
В число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, вошли известные ведущие передачи «Орел и решка» Андрей Бедняков, Николай Серга, певица Светлана Лобода и певец Святослав Вакарчук.
В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»), передают «Известия» со ссылкой на список.
Отмечается, что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации сроком на 50 лет.
Ранее сообщалось, что ведущему программы «Орел и решка» блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года.
Наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
|
|
Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились, Эр-Рияд отказался нарастить добычу нефти, сообщают американские и саудовские должностные лица.
Wall Street Journal пишет, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя», передает РИА «Новости».
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Военный эксперт предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
|
|
«Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран. Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США.
«Скорее всего, Украина получила истребители МиГ-29, которые передали страны-участницы бывшего Варшавского договора. Это могуть быть Польша, Словакия, Болгария и так далее. Но их варианты МиГ-29 по своим характеристикам уступают тем, которые мы используем на территории Украины», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Тем более, что речь шла максимум о десяти или двенадцати машинах. В условиях ведения боевых действий – это незначительные цифры. Поставка столь малого числа истребителей никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Чтобы резко изменить ситуацию в воздухе – нужны сотни самолетов», – добавил эксперт.
«У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим – Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями», – рассказал Сивков.
Эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России уничтожат новую технику ВСУ в кратчайшие сроки. «Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», – рассказал он.
Накануне США сообщили о передаче Украине военных самолетов. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о скандале, разгоревшемся внутри Евросоюза и НАТО. Его причиной стала судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Польский МИД заявлял, что власти готовы через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ начали покидать район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подразделения ВС Украины покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сообщают СМИ.
Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», – приводит оно слова своего источника.
По его словам, есть надежда, что ситуация будет развиваться как в Кременной: «Они просто ушли – и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много «сюрпризов» в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить».
Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
Также власти ЛНР сообщали о скорой зачистке Попасной и Рубежного.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
|
|
«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России объяснили, почему принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
|
|
«Отношения США и Аравии испортились из-за позиций Джо Байдена по ряду ключевых вопросов. И если конфликт на Украине закончится поражением Вашингтона, то дипломатические отношения саудитов с американцами могут быть сведены на нет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и отказался наращивать добычу нефти.
«Есть несколько причин, почему отношения были испорчены. Во-первых, Джо Байден в вопросе йеменского конфликта вел себя значительно жестче, чем в свое время Дональд Трамп. Во-вторых, Байден раскритиковал убийство журналиста Хашогги, чего опять же не позволял себе Трамп. Ну и, в-третьих, Байден рассекретил документы о терактах 11 сентября 2001 года, согласно которым Саудовская Аравия была к ним причастна. Но последней каплей в чаше терпения саудитов стал афганский кризис», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, после того, как «американцы бросили своих союзников», для всех стран Персидского залива стало очевидным, что «как только запахнет жареным, США их кинут». «Сейчас весь Залив переоценивает свои риски. И Саудовская Аравия, очевидно, усиливает контакты с Россией и Китаем», – уверен Дудаков.
Эксперт также утверждает, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве США и Саудовской Аравии будет решаться по итогам спецоперации на Украине. «Если конфликт закончится очевидным поражением Байдена, то я допускаю, что Эр-Рияд придет к выводу, что им больше не о чем разговаривать с Вашингтоном. Они перестанут приглашать их на встречи, отвечать на звонки и прочее. Более того, не исключаю, что они могут просто забыть о дипломатических отношениях», – говорит Дудаков.
«Нынешнее положение дел, разумеется, выгодно для России. Чем меньше стран Персидского залива будут сотрудничать с США, тем больше шансов на то, что Вашингтон не сможет оказывать давление на ОПЕК в вопросах добычи нефти», – рассуждает Дудаков. «И если Москве удастся договориться с Эр-Риядом о торговле в обход долларов, то это постепенно приведет к дедолларизации мирового порядка», – заключил собеседник.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что отношения США и Саудовской Аравии «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» из-за убийства в 2019 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя».
В 2022 году, в разгар украинского кризиса, США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal добавляет, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему санкции против России напугали союзников США, включая Саудовскую Аравию.
Джонсон призвал Россию к милосердию в отношении британских пленных
|
|
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», – заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин британского парламента. Он также подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. В то же время, как указал глава правительства Соединенного Королевства, Лондон выступает против того, чтобы британцы отправлялись на Украину участвовать в боевых действиях, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение о запрете на публикацию в социальных сетях фрагментов из видеоинтервью британских пленных российскому телевидению, которое выдвинул депутат от правящей Консервативной партии Роберт Дженрик, представляющий избирательный округ Ньюарк в английском графстве Ноттингемшир, где проживают родственники Эслина, Джонсон отметил, что поддерживает подобную инициативу. При этом премьер-министр не стал говорить о возможном обмене Пиннера и Эслина на украинского политика Виктора Медведчука, о чем его ранее попросили сами пленные.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская сторона могла бы максимально эффективно использовать попавший ей в руки козырь в информационной войне. Допросы пленных британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина следует вести публично и даже «стримить» их в Сети, считают российские медиаменеджеры. Своей сдачей в плен Пиннер и Эслин «создали для российской пропаганды мощный информационный повод», вторят им члены британского парламента.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал трофеи чеченского спецназа на Азовмаше
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке Азовмаша от украинских националистов, а также показал трофейную технику.
«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», – написал Кадыров в Telegram.
По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон» (националистический батальон «Азов» против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
«По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», – добавил Кадыров.
Напомним, во вторник Кадыров заявил о скором освобождении завода «Азовсталь».
Мединский резко ответил Венедиктову про «три пакета договоренностей» с Украиной
|
|
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский одной фразой прокомментировал сообщение бывшего главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о работе Москвы и Киева над тремя пакетами договоренностей.
«Слышал звон, да не знает, где он», – написал он в своем Telegram-канале.
Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что три пакета договоренностей России и Украины якобы включают такие пункты, как «перемирие и отвод войск», «нейтральный статус и гарантии безопасности Украины», «территориальные проблемы».
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего решили продолжать их в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта прошел очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору.
Ранее в среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По ее словам, Москва была готова к тому, что представители Киева будут вести себя непоследовательно.
В Кремле также заявили, что работа украинской стороны переговоров оставляет желать лучшего, представители Киева не проявляют склонности к интенсификации переговорного процесса.
Между тем российские Вооруженные силы совместно с силами ЛНР и ЛНР приступили ко второй фазе спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, по каким направлениям будет вестись наступление и какие силы противостоят натиску российских военных.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
|
|
Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний.
Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС.
Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.
Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области.
«В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
|
|
Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о выводе всех мирных жителей в районе «Азовстали»
В районе завода «Азовсталь» в Мариуполе введен режим тишины, из двух примыкающих к промзоне предприятия домов вышли все мирные жители, сообщают СМИ.
Из двух домов вышли 28 человек, среди них – семеро детей, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возле коридоров дежурят автобусы для мирных жителей, также дежурят кареты скорой помощи, врачи готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщало о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
Утром в среду комбинат покинули пять украинских военных, они сложили оружие, сообщали в Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Путин поставил под сомнение Норманскую теорию создания Руси
|
|
Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей».
Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС.
«Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее».
По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка».
«Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент.
Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство».
Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого.
МВД заявило о попытках украинских военных попасть в Россию под видом беженцев
Лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев, сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров.
«В составе беженцев пытаются к нам проникнуть на территорию лица, принимающие участие в боевых действиях. Это не секрет», – передает ТАСС слова Петрова на заседании президиума Общественного совета при МВД России.
Он отметил, что точное количество таких лиц в данный момент сказать не может. «Но они выявляются с определенной периодичностью. К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», – добавил он.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».