В Китае раскрыли истинную цель нападок США на Россию

Вашингтон разжигает вражду с Москвой с целью удержать контроль над Европой и не допустить ее сближения с Россией, выразил мнение обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь.

Автор напомнил, что США стали бенефициаром распада СССР, после чего предприняли попытку окончательно уничтожить российскую экономику. Вашингтон навязывал Москве мечту об интеграции в западный мир, однако частью Запада Россия так и не стала, передает РИА «Новости».

Вместо этого Штаты продолжили расширять НАТО: с 1999-го года туда вступили почти все восточноевропейские страны, и сейчас присоединиться к альянсу мечтает Украина. Обозреватель напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что в случае приема Киева в военный блок время подлета американских ракет до Москвы сократилось бы до четырех минут.

Цзяньсинь назвал политику США в отношении России попытками загнать Москву в угол. «Но (...) цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой», – говорится в материале. Как поясняет автор, если отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет весь смысл существования НАТО и американского военного присутствия на материке.

Обозреватель указал также на крепкие российско-европейские экономические связи: у Москвы есть энергоносители, у Европы – технологии. ЕС нуждается в российском газе, и для его транспортировки построили «Северный поток – 2». США выступали резко против проекта, так как экономическая интеграция на континенте стала бы катастрофой для Америки, пояснил Цзяньсинь.

Также Штаты видят угрозу в европейской валюте: на евро приходится 19% мировых валютных резервов, а в качестве платежного средства он почти догнал доллар.

«Если в будущем евро обгонит доллар, а другие валюты еще больше поглотят его долю, это в корне пошатнет нынешнюю ситуацию, в которой США используют доллар для получения прибыли, не шевеля при этом и пальцем», – предупредил обозреватель. Он пояснил, что такое развитие событий ударит по Америке как мировому гегемону.

Цзяньсинь назвал в качестве «главного оружия» США доллар, технологии и военные действия. Репортер отметил, что процесс отказа от американской валюты уже запущен: Россия с союзниками по ЕАЭС переходят на расчеты в национальных валютах, также в СМИ появилась информация о готовности Саудовской Аравии продавать Китаю нефть за юани. Но Вашингтон стремится выдавать евро. Для сохранения своих технологий Америка прибегнула к давлению на китайские технологические компании и ограничила экспорт, напомнил автор статьи.

Также Вашингтон продолжает разжигать военные конфликты по всему миру. Украинский кризис обозреватель назвал конфликтом США и России. При этом Цзяньсинь обратил внимание, что Америка все чаще бросает своих союзников. В подтверждение этих слов он привел отказ Байдена помогать Киеву.

Ранее китайские СМИ писали, что США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это.