Путин пообещал и дальше поддерживать волонтерское движение

Президент Владимир Путин поблагодарил волонтеров, отметив, что Россия красива благодаря таким людям, как они, и пообещал им поддержку государства.

Путин заявил на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», что «мы часто говорим про нашу страну, про Россию, говорим, что она мощная, огромная, красивая», и «она красивая благодаря таким людям, как вы (...) я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что волонтерское движение начало развиваться не так давно, «но приобрело просто огромный масштаб».

«Очередной всплеск был, конечно, связан с пандемией. Татьяна Алексеевна (вице-премьер Голикова) мне неоднократно и много раз говорила о том, как волонтеры помогают людям в преодолении тех сложностей, с которыми мы столкнулись все», – добавил глава государства.

Президент отметил, что волонтеры «действуют искренне, бескорыстно, но мы со своей стороны будем делать все, чтобы вас поддержать».

Голикова также выразила благодарность волонтерам за акцию «Мы вместе» и помощь в оказании медицинской помощи.

«На самом деле работа продолжается (...) Я совсем недавно с ними встречалась. Они рассказывают невероятные, иногда жуткие, иногда трогательные истории тех людей, которые восемь лет провели в Луганске и Донецке», – также сообщила вице-премьер.

Ранее Путин заявил о готовности рассмотреть допподдержку для студентов-волонтеров.