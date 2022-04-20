Путин заявил о готовности рассмотреть допподдержку для студентов-волонтеров

Президент Владимир Путин допустил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров, отметив при этом, что необходимо выбрать критерии оценки.

Путин отметил на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», что в России много разного вида стипендий, но поддержка общественно активных, креативных людей оказывается, прежде всего, в виде грантов, передает РИА «Новости».

«Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться», – сказал президент.

Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.

Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей».