Путин пообещал создать сотрудникам IT благоприятные условия

Российское руководство намерено создать для работников IT максимально благоприятные условия, заявил президент Владимир Путин.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» участник встречи сообщил, что вместе с командой составил предложения по дополнительной поддержке IT-сектора.

«Не беспокойтесь, [это] не будет [оставлено] без внимания. Говорю совершенно серьезно», – цитирует Путина ТАСС.

Он заверил, что самым внимательным образом изучит подготовленные предложения. «Наша цель – создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова», – указал глава государства.

Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры.

До этого в Минцифры сообщали, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.

В марте ведомство выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности.