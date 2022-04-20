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Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
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Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
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В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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Эксперт оценил влияние заявлений Запада о дефолте России на курс рубля
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Если западные страны объявят о дефолте в России, это не будет соответствовать действительности, поскольку средства для обслуживания долга у России есть, это не отразится даже на курсе рубля, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Переславский напомнил, что со стороны Запада блокируются возможности для платежей. Он подчеркнул, что эта история – просто очередной способ давления на Россию, который не окажет абсолютно никакого влияния на жизнь рядовых граждан, передает РИА «Новости».
«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон – и граждан, и импортеров, и экспортеров», – отметил эксперт.
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что санкции Запада якобы приведут к дефолту в России, назвав банкротство страны «вопросом времени». В свою очередь зампредседателя СБ Дмитрий Медведев отметил, что дефолт России по обязательствам может обернуться дефолтом Европы, причем не только моральным, но и, вполне вероятно, материальным. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад пытается спровоцировать дефолт в России, перекрывая возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги.
Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.
ЦБ разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту
Банк России возобновил возможность для финансовых организаций продавать наличную валюту гражданам.
Согласно решению ЦБ, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года, передает РИА «Новости».
Напомним, 9 апреля стало известно, что ЦБ намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля 2022 года.
9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего добивается Российский Центробанк.
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В Германии отвергли идею добычи сланцевого газа
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Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.
По его словам, по этой причине Берлин не может быстро отказаться от поставок российского газа.
«Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
Немецкий политик уточнил, что у ФРГ крупные запасы сланцевого газа, однако для его добычи необходим гидроразрыв пласта. По его прогнозам, на разработку месторождений и получение соответствующих разрешений потребуются годы.
«Это сложно в соответствии с законом о водных ресурсах, поскольку такой способ добычи может иметь негативные последствия для окружающей среды. Сейчас у нас нет предприятий, желающих заниматься этим», – заключил вице-канцлер.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что при отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия».
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Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
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Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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Макрон похвастался независимостью Франции от российского газа
Франция не нуждается в российском газе, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Как сообщил Макрон, Франция работает над тем, чтобы закупать газ у других государств. При этом он признал, что «Европа зависит от российского газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
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Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
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Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
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Греция задержала танкер Pegas под российским флагом из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, объяснив это тем, что страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям.
Кроме того, греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
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Эксперт исключил ажиотаж в России на покупку и снятие наличной валюты
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Россиянам на данный момент нужны доллары и евро лишь для поездки за границу, если в стране имеются проблемы с безналичным расчетом, поэтому никакого ажиотажа в связи началом продажи наличной валюты банками россиянам, скорее всего, не будет, сказал газете ВЗГЛЯД директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Банк России с 18 апреля по 9 сентября 2022 года возобновил возможность для финансовых организаций продавать россиянам наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля текущего года.
«Как и в любом товаре, а наличные доллары можно расценивать как товар, потому что им расплатиться, конечно, можно, но неофициально, встает вопрос: что с ним делать? Долларовая инфляция сейчас довольно высокая – по последним данным 8,5%. И если доллары никуда не вкладывать, ни в депозиты, ни в какие-то ценные бумаги, то и покупательская способность довольно быстро снижается. Это касается и евро», – говорит Брагин.
Ценности в виде защиты от инфляционных рисков собеседник в долларах не видит, поэтому, по его мнению, и ажиотажа с покупкой наличной валюты, скорее всего, не будет. Востребован доллар, на его взгляд, будет только для тех, кто планирует выезд за границу, поскольку в некоторых странах все еще есть проблемы с платежными системами российских карт, в том числе формата Union Pay.
«Вопрос предложения, как я понимаю, тоже все еще остается открытым, потому что позволено снять не всю валюту, а только приобретенную в определенный период. Так что наличная валюта будет ограничена. Поэтому, если брать закон спроса-предложения, то, в принципе, возможен сценарий, при котором курс наличной валюты будет выше, чем безналичный. Но, опять же, наличный доллар сейчас имеет довольно странную ценность: с одной стороны, его мало, с другой – непонятно, что с ним делать», – рассуждает эксперт.
Он отмечает, что на биржевом курсе данная возможность также никак не должна отразиться, поскольку он формируется на безналичном рынке. Однако он не исключает, что стоимость наличной валюты может отличаться от биржевой.
«Сбережения нужно постараться хранить таким образом, чтобы по крайней мере защитить от инфляции. Те депозиты, которые предлагают банки на сегодняшний день, покрывают предполагаемую инфляцию. Также есть вариант рублевых облигаций. Если мы говорим про российских граждан, то надо понимать, что санкционные риски сейчас гораздо выше, чем те, которые связаны с тем же инвестированием. Поэтому если нет какой-то потребности или большого желания купить иностранные активы, то лучше всего пока базироваться на российских бумагах и тех, которые по крайней мере доступны внутри России», – рекомендует Брагин.
Собеседник обращает внимание на то, что у рубля действительно есть высокие санкционные риски, но, с другой стороны, есть хороший чистый платежный баланс, отличное состояние госфинансов на начало года (отсутствие долга). Поэтому все идет к тому, что рубль, скорее всего, продолжит укрепляться.
Напомним, в марте ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой, согласно которому с 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада, однако в наличной валюте разрешено снять не более 10 тыс. долларов, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В апреле Центробанк сообщил, что намерен разрешить банкам с 18 апреля продавать россиянам наличную валюту. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего добивается Банк России неожиданными решениями.
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Кремль отказался публиковать данные о покупающих газ за рубли странах
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что не стоит публиковать информацию о странах, которые согласились покупать российский газ за рубли.
«Такая информация вряд ли подлежит публикации», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что вопросами оплаты поставок газа «занимаются профильные ведомства, профильный вице-премьер [Александр] Новак и, конечно, в первую очередь Газпром со своими визави, то есть непосредственно с покупателями».
«Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае месяце за те поставки, которые начались после вступления в силу указа президента [РФ Владимира Путина]», – сказал Песков. Он добавил, что «сейчас пока еще какое-то время есть».
Ранее Новак заявил, что перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100-процентную гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия.
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Зеленский передал ЕС заполненную анкету для вступления в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник для вступления Украины в Евросоюз, сообщил офис главы государства.
«Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС», – передает сообщение офиса президента Украины ТАСС.
Напомним, 8 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
МВФ спрогнозировал стабилизацию цен на нефть и высокие цены на газ
Стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Стоимость нефти в 2022 году вырастет до 106,83 доллара за баррель, в 2023 же она опустится на 13,3%, до 92,63 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на доклад МВФ.
Рост цены на газ в этом году составит 147%, но конкретные цифры стоимости не указываются, лишь демонстрируется динамика.
«Фьючерсные рынки указывают на то, что цены на нефть и газ будут быстро расти в 2022 году (примерно на 55% и 147% соответственно), а затем опустятся в 2023 году по мере того, как предложение уравновесится», – говорится в прогнозе.
Подобная ситуация – результат конфликта на Украине и санкций против России. Из-за этого случились перебои на производстве и в поставках.
«Хотя цена на нефть резко выросла, наличие запасных мощностей в других странах, а также высвобождение нефти из резервов, скорее всего, приведет к тому, что это увеличение будет сдержанным в среднесрочной перспективе», – указали в МВФ.
При этом там отметили, что необходимая для транспортировки газа инфраструктура не обладает необходимой гибкостью, это будет означать, что предложение в мире может регулироваться с «меньшей легкостью». Это, в свою очередь, приведет к тому что цены будут оставаться высокими более длительный период.
«Цены на природный газ, как ожидается, останутся на высоком уровне до середины 2023 года на фоне проблем с поставками и энергетической безопасностью, а также в условиях того, что Европа планирует сокращать зависимость от российского природного газа», – считают в МВФ.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
Французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду».
Между тем мировые цены на нефть во вторник показали разнонаправленность на неоднозначном внешнем фоне, они слабо изменяясь при этом по сравнению с понедельничным закрытием.