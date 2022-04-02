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В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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В Австрии разъяснили, как собираются оплачивать российский газ
Австрийская компания OMV сообщила, что не получала от Газпрома запроса по поводу платежей за газ в рублях, договорной основой является оплата в евро, заявил ее представитель.
Представитель компании сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту (Газпром)», передает РИА «Новости».
«Договорной основой является оплата в евро», – отметили в компании на вопрос, будут ли там теперь платить за российский газ в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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США и ЕС обсудили «изоляцию» России
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В Вашингтоне состоялось первое заседание диалога высокого уровня дипломатов США и ЕС по России, сообщает Госдеп.
США представляла замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд, а ЕС – замгенсека внешнеполитической службы Энрике Мора. В совместном заявлении сторон говорится, что они «приветствовали координацию» по «беспрецедентным санкциям и мерам экспортного контроля» против России, передает ТАСС.
США и ЕС «обсудили продолжение тесного сотрудничества в деле координации с G7 с целью обеспечения строжайшего выполнения этих мер», а также «шаги по еще большей изоляции» России «от экономик США и ЕС и международной финансовой системы». Они намерены «создать жесткие издержки для России за ее действия» в отношении Украины.
Также в заявлении подчеркивается «приверженность расширению коалиции» стран, «которые вводят санкции и меры экспортного контроля» против России. США и ЕС «приветствовали рост числа» таких государств.
Китай призвали «не обходить и не подрывать» санкции, а также не оказывать какую-либо помощь Москве в проведении военной операции на Украине. Также обсуждалась тема сокращения зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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СМИ: Газпром готовится остановить поставки газа в Европу
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Газпром прорабатывает возможность полной остановки поставок газа «недружественным странам» и оценивает последствия такого шага. Оплата за поставки по долгосрочным контрактам Газпрома в марте должна быть проведена 1 апреля.
В Газпроме обсуждать вопрос отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, но заявил, что процесс оплаты российского газа в рублях не будет запущен непосредственно 31 марта, так как «оплата и поставки – растянутый во времени процесс». «Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями)», – передает «Коммерсант» его слова.
При этом источники издания утверждают, что судьба поставок российского газа в Европу, которые не замораживались даже в разгар холодной войны, остается неопределенной.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев перечислил «лучшие» способы оставить Европу без газа. Среди них заморозка «Северного потока», активов ЦБ, отказ от оплаты газа в рублях, заявления об отказе от российского газа в ближайшие пару лет. Также Медведев сообщил об обысках в офисах «Газпрома» в Германии.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
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Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».
«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.
Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют двумя-тремя жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил
Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается
с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине
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Решение США вывести корабли американских ВМС из Черного моря вызвано событиями на Украине, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как пояснил Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить», когда США пришли к выводу, что «вторжение становится неминуемым». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море». «Мы регулярно вводим корабли в Черное море и выводим их оттуда. Ничего необычного в этом нет. Я имею в виду, что мы не держим их в Черном море на постоянной основе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Он также заверил, что США не согласятся с тем, чтобы Россия по итогам подписания мирного соглашения с Украиной получила контроль над Донбассом: «Нет, вовсе нет. Мы с самого начала заявляли, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть соблюдены». Он подтвердил, что любые договоренности России и Украины касаются только этих двух стран, а «США не вмешиваются в данный мирный процесс». Однако, как заявили в Пентагоне, США «всегда заявляли, что суверенитет и целостность Украины нужно уважать». Вашингтон «не согласится с тем, чтобы Россия получила кусок украинской территории».
По словам Кирби военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, но «русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали». При этом Кирби отметил, что США не видят военной помощи России со стороны Китая. Кроме того, он прокомментировал сообщения о пытках российских военнослужащих на Украине: «Я могу сказать, что вопросы есть, и мировое сообщество ожидает, что обращение со всеми военнопленными будет соответствовать международному праву и Женевским конвенциям». Кирби отказался говорить о контактах с украинскими властями по этому поводу.
США подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе и не исключают наращивания сил, заявил Кирби. На вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, он ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
В России объяснили жалобы Пентагона на невозможность дозвониться в Минобороны
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«Если американцы не дозвонились до нашего МИД и Минобороны, то они, наверное, и не хотели дозвониться. Они просто демонизируют образ России в СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления Пентагона о том, что они не могут дозвониться до своих российских коллег.
«Контакты с Соединенным Штатами Америки и другими странами, которые входят в блок НАТО, у нас есть, все о них знают. Существуют каналы специальной связи, а также военные атташаты при посольствах. Можно обо всем договориться, было бы желание», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По мнению эксперта, цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, – это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – заключил он.
Иную оценку заявлениям Пентагона дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он считает, что «никакой практической целесообразности ведения переговоров с руководителями Пентагона сейчас нет».
«Сегодня усилия российского военного командования сосредоточены на специальной военной операции. Целесообразности вступать в переговоры с американскими военными как с политической, так и с военной точки зрения, нет. Поэтому все их звонки игнорируются», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что военное командование США заинтересовано в контактах с российскими коллегами, однако те по-прежнему не берут трубку. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Он посетовал на то, что министр обороны Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов Марк Милли с начала военной операции на Украине безуспешно пытаются дозвониться до Москвы.
«Все еще нечего сообщать в плане разговоров. Мы по-прежнему к ним готовы. Но это улица с двусторонним движением. Русские должны быть готовы поднять трубку, и пока они такой готовности не выказали», – сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Кроме того, США убрали военные корабли из Черного моря из-за событий на Украине. По словам Кирби, «было сочтено благоразумным так поступить». США хотели «дать всем понять, что не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил». Кирби добавил, что ему пока нечего объявить относительно того, «когда американские корабли вернутся в Черное море».
Напомним, Россия указывала, что деятельность ВМС США в Черном море дестабилизирует обстановку в регионе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что это «почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».
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В Германии отказались «нарушать контракты» и платить за газ в рублях
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ФРГ не будет платить за поставляемый Россией природный газ в рублях и тем самым нарушать действующие контракты, заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Хабек заявил, что «мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам (энергоносителей)», и он рад, что «компании точно так же оценивают ситуацию», передает ТАСС.
Он также напомнил, что ранее страны «Группы семи» отклонили возможность оплаты за российские энергоресурсы в рублях.
Кроме того, власти Германии запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. Чрезвычайным планом предусмотрены три ступени, речь идет о первой из них.
«Она предусматривает мониторинг ситуации», – пояснил он. Министр сообщил, что на этой стадии в ведомстве создается кризисный штаб.
Напомним, целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России.
При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Американский инвестор: Рубль отыграл санкционный удар
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Рубль «отыграл весь санкционный удар» после введенных Западом ограничений, выразил мнение американский инвестор Адам Таунсэнд.
«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», – передает RT его слова.
По словам инвестора, инфляция в России ниже, чем в государствах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.
Ранее в Кремле отреагировали на возможность создания новой платежной единицы для торговли. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива о создании новой платежной единицы для торговли России с дружественными странами – это «некие предположения».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что рубль демонстрирует неожиданное поведение – дорожает по отношению к доллару и евро, причем на фоне ужесточения антироссийских санкций.
Как заявил газете ВЗГЛЯД президент Национального союза экспортеров Илья Семин, в ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей.
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Расчеты за российское зерно задумали перевести в рубли
В Союзе экспортеров зерна призвали ЦБ рассмотреть возможность продавать зерно по экспортным контрактам за рубли на фоне введенных против России санкций.
В Союз входят, в частности, ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», ОЗК, Cargill, Viterra. В ведомстве попросили обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что в данный момент большинство контрактов заключаются в валюте, однако с началом военной операции России на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, так как банки не всегда соглашались переводить деньги.
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер для оптимизации текущих операций, в их числе – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Отмечается, что отправка и зачисление суммы пошлины на счет таможни проходят с задержкой, в итоге уже перечисленных средств бывает недостаточно.
Союз также просит ЦБ рассмотреть вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне. Указывается, что даже при выросших ставках зарубежные компании не готовы страховать риски, связанные с заходом судов в порты России.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что экспортеры зерна обеспечивают приток ликвидности в российское растениеводство, а потребители российского зерна готовы работать в любой валюте.
В Объединенной зерновой компании (ОЗК) заявили, что есть затруднения с фрахтом, в целом не влияющие на формирование экспортного потока, а вопросы оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатываются. Также имеется положительный опыт использования механизма оплаты поставок зерна в рублях с Турецким государственным зерновым советом.
Выбор российской валюты обусловлен экономической целесообразностью и снижает риски от возможных курсовых колебаний, отметили в ОЗК. Кроме того, это существенно облегчит торговлю с Ираном.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов подтвердил, что риски с доставкой зерновых грузов на фоне кризиса увеличились. Многие покупатели переходят на контракты на условиях CIF (продавец доставляет товар в порт выгрузки) вместо FOB (доставка до порта отгрузки).
Вместе с тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что, хотя такая схема расчетов теоретически может быть рассмотрена для Турции, у которой с Россией есть большие объемы взаимной торговли продовольствием, вряд ли она возможна с другими импортерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, начав продавать за национальную валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
Также Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых. Грецию и ЕС предупредили о дефиците пшеницы и зерновых, в Германии уже зафиксировали значительный рост цен на продукты и пшеницу.
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США не решились вводить санкции против «Лаборатории Касперского»
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Белый дом велел подготовить санкции в отношении «Лаборатории Касперского», но в минфине США выразили сомнения в том, что следует делать такой шаг, пишут СМИ.
Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщает, что Совет нацбезопасности Белого дома велел подготовить санкции, но ряд специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина выразили обеспокоенность относительно последствий, передает РИА «Новости».
В минфине отметили, что продукцию компании используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций». Также WSJ пишет, что «ряд должностных лицу в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО».
Сейчас идея санкций против «Лаборатории Касперского» отложена. Белый дом рассматривает варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики», пишет издание.
Напомним, Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны. Согласно документу, министерство внутренней безопасности США пришло к выводу, что «продукты под брендом «Лаборатория Касперского» представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США».
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Захарова оценила неготовность США стать гарантом безопасности Украины
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что США пока не готовы говорить конкретно о возможности стать гарантом безопасности для Украины.
«А вот это прекрасно. Еще есть вопросы, кто за войну?» – заявила Захарова в Telegram. Она указала, что «став гарантом безопасности Украины, Белый дом взял бы на себя обязательства сохранения мира в этой стране». Однако, по ее словам, «в планы американских либеральных демократов это не входит». «Только поставки оружия, только биолаборатории, только ручное управление марионеточными режимами для дестабилизации ситуации в Евразии», – говорится в сообщении.
Напомним, директор по коммуникациям администрации США Кейт Бедингфилд заявила, что Белый дом пока не готов выступить с заявлением о возможных гарантиях безопасности Украине. Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
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США смягчили санкции против российских минеральных удобрений
Соединенные Штаты спустя месяц после введения первых санкций в отношении России решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости. Соответствующая лицензия опубликована управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Новая генеральная лицензия от 24 марта фактически вывела из-под возможных санкций российские минеральные удобрения. Они попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами, пишет «Коммерсант».
Так, решение США можно считать важным сигналом. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок. «Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», – отмечают эксперты.
Отмечается, что причиной такого решения США стал начинающийся на мировом рынке дефицит на фоне нарушения логистики поставок из России. С 1 марта три крупнейших морских контейнерных перевозчика – швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), датская Maersk и французская CMA CGM – остановили перевозку грузов из России.
Согласно источникам издания, среди трейдеров химической продукции, хотя сейчас поставки в целом налажены с помощью более мелких судов из стран, не применявших к России санкций, экспортеры сталкиваются с тем, что потребители в Европе пытаются избежать рисков, связанных с закупкой российских удобрений.
При этом они отмечают, что почти сразу после публикации новой лицензии Вашингтона «продажи пошли легче». На химическом рынке рассчитывают, что документ поможет наладить привычную логистику, поскольку MSC и Maersk заявляли, что запрет на перевозки из России не будет распространяться на товары первой необходимости и гуманитарные грузы, к которым теперь отнесены удобрения.
При этом некоторые эксперты выразили мнение, что в дальнейшем США и ЕС могут отменить даже действующие пошлины в отношении российских удобрений.
Уточняется, что в США с января 2022 года действуют антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России (для «Акрона» – 9,66%, «Еврохима» – 9,84%). Аналогичные меры с осени 2019 года действуют в Европе: 27,77 евро на тонну для «Еврохима» и 42,47 евро – для «Акрона» и остальных производителей из России. Также в апреле 2021 года Вашингтон ввел пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России: для «Фосагро» они установлены на уровне 9,19%, для «Еврохима» – 47,05%, для остальных производителей из России – 17,2%.
По информации экспертов, Европа сильно зависит от поставок химии из России, получая 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммонийфосфату и 13% по карбамиду.
Тем не менее один из источников издания не исключает, что сама Россия, если поставки на Запад все же не наладятся, может перенаправить свои объемы на рынки Азии. Таким образом произойдет изменение товарных потоков, так как производители, которые традиционно поставляли на азиатские рынки, заменят Россию в Европе и США. Но этот процесс может занять шесть – девять месяцев, в течение которых будет наблюдаться дефицит в Европе и США. В то же время особого профицита в текущих условиях в Азии не будет, так как там создаются запасы.
Как подчеркнула руководитель практики «Международный арбитраж и трансграничные споры» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова, лицензия США показывает, что принятые ранее меры по полному блокированию экономического обмена между Россией и США могут быть смягчены прежде всего в наиболее чувствительных сферах.
«События последнего месяца наглядно показали зыбкость любых правовых конструкций и возможность тем или иным способом пересмотреть любые зафиксированные ранее договоренности во всех сферах деятельности общества. Поэтому это решение может быть изменено так же легко, как и принято», – резюмировала она.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал четвертый пакет контрсанкций по противодействию мерам, введенным в отношении России, который включает порядка 20 инициатив по поддержке экономики страны.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы страны без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей условились наращивать координацию во внешнеполитической сфере и противодействие санкционному давлению.
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В Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США
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Военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, говорится в статье китайской Global Times.
Как считает автор статьи, Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН, передает РИА «Новости».
«Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации.
В беседе с изданием профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» – задался вопросом Шэн И. Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, заявил президент США Джо Байден.
«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.
Президент США Джо Байден также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.
Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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