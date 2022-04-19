Появилось видео разрушений в запорожском селе после обстрела со стороны ВСУ

Минобороны опубликовало видео, на котором видны разрушения домов в селе Пологи в Запорожской области после удара украинских войск реактивными системами залпового огня.

Село Пологи находится в контролируемой российской армией части Запорожской области. В результате обстрела сильно пострадали частные дома, некоторые из них не подлежат восстановлению. Одна пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица, передает РИА «Новости». Видео опубликовано Telegram-каналом Zvezdanews.

«Я первая проснулась от того, что услышала… ужас просто… начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит. Я еще испугалась, потому что у соседки газовый баллон стоял. Мы потом, дети, выскочили, в чем лежали, в том и выскочили», – рассказала жительница села.

По ее словам, после трех громких взрывов соседскую бабушку «привалило», но она смогла выбраться самостоятельно, хоть и «вся была в крови». Жители вызвали скорую и МЧС, спасатели потушили дом, а врачи увезли бабушку в военный госпиталь, «чтобы обработать раны и осколки с лица убрать».

Удары, по оценкам жительницы Пологов, наносились со стороны Гуляйполя. Она также рассказала, что забрать пожилую соседку пытались ее внуки, однако их не пускают из Новой Николаевки.

«Вы пройдите по улице… у нас вся улица кассетами посечена. Все заборы, все… Забор весь изрешечен. Разорвалась одна кассета вот сразу за забором, и туда, где перекопано еще дальше», – отметил супруг пострадавшей в результате обстрела.

Накануне в Минобороны предупреждали, что украинские военные намерены обстрелять православные церкви в нескольких областях страны в ночь на Пасху с целью провокации.

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