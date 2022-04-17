Спасатели нашли тело ребенка с перевернувшегося катера на Волге

Российские военные показали паспорт убитого в Мариуполе наемника из США

Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» продемонстрировал паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

«Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» показывает паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Репортер Руденко V».

Накануне в СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. Ранее стало известно, что среди пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.

В пятницу замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Кроме того, в СК пообещали изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Также хорватские журналисты заявили, что в Мариуполе на стороне ВСУ воюют 200 наемников из Хорватии.

Российские военные, руководствуясь гуманными принципами, учитывая катастрофическое положение на металлургическом комбинате «Азовсталь», предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

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