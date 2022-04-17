Российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе

Зеленский назвал условия продолжения переговоров с Россией

Для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.

«Я – за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», – цитирует ТАСС Зеленского.

Он отметил, что это, в частности, касается вопроса Донбасса. «Они (Россия, Донецкая и Луганская народные республики – прим. ВЗГЛЯД) хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», – заявил украинский президент.

По его словам, ДНР и ЛНР опасаются, что Киев вновь попытается военным путем установить контроль над Донбассом, при этом Зеленский подтвердил, что считает такое развитие событий возможным.

«Те боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», – заявил Зеленский.

«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — пояснил президент Украины.

Он напомнил, что в 2019 году украинская сторона отказалась подписать заранее согласованную декларацию «нормандской четверки». «Был документ, была какая-то декларация, были договоренности представителей сторон. Сначала и Германия, и Франция, и Россия сказали нам: «Как же так? Были представители, мы договорились?» Я им сказал: «Несмотря ни на каких представителей, я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня за меня решать», – повторил президент.

Зеленский добавил, что встречу между руководством России и Украины вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, потому что от этого будет зависеть ход переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.



В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.