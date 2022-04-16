«Музей НАТО» рассказал об агрессии альянса против Ирака

Медиапроект «Музей НАТО» опубликовал новый материал об агрессии 29 стран НАТО и их союзников в Ираке в 1990-1991 году, которая привела к гибели более 100 тысяч мирных жителей, в результате чего была уничтожена промышленность и гражданская инфраструктура страны.

Почти 30 стран НАТО и союзников Альянса выступили против Ирака, когда Саддам Хусейн захватил Кувейт. Союзники месяц бомбили страну с воздуха, а потом за четверо суток освободили Кувейт и заняли шестую часть территории Ирака. В ходе операции погибли по меньшей мере 3,5 тыс. мирных жителей.

«Также бомбардировки привели к катастрофе в здравоохранении, практически уничтожили промышленность и гражданскую инфраструктуру страны и, по данным ООН, «вернули Ирак в доиндустриальный век». Кроме непосредственных жертв авианалетов впоследствии война унесла жизни еще 100-120 тыс. человек», – говорится в документе на сайте проекта.

Сообщается, что в результате применения войсками НАТО боеприпасов, содержащих обедненный уран, после войны Ирак занял первое место в мире по числу смертей от лейкемии. Но главное, «маленькая победоносная война» силами НАТО заложила на Среднем Востоке еще одну «мину замедленного действия». Последствия этой операции мир расхлебывает до сих пор.

Ранее «Музей НАТО» опубликовал материал о расправе военных США над жителями вьетнамской деревни.

Медиапроект «Музей НАТО» запустила группа независимых историков, ученых и экспертов к 73-й годовщине создания Североатлантического Альянса. Ресурс призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.

Напомним, в Москве продлили работу выставки «НАТО. Хроника жестокости».