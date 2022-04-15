Совет продюсеров ИРИ определил победителей конкурса национального контента

Рабочая группа продюсерского совета Института развития интернета (АНО «ИРИ») определила победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде. Финансовую поддержку получат 116 проектов: художественные и документальные сериалы, спецпроекты в СМИ, серии видеороликов, приложения и игры. Они будут выходить в разное время до 2024 года.

В Рабочую группу продюсерского совета под председательством генерального директора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова входят генеральный продюсер АО «Телекомпания НТВ» Тимур Вайнштейн, глава блогерского агентства INVITE Роберто Панчвидзе, исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, исполнительный директор АНО «ИРИ» Елена Лапина.

«Мы рады, что нам удалось поддержать много масштабных долгосрочных проектов, в том числе игровых и анимационных сериалов на самую разную тематику. Возможность финансирования долгосрочных проектов позволила привлечь к участию в наших конкурсах практически всю индустрию, и это важный этап в нашей деятельности. В этом году планируется реализовать 42 проекта-победителя. Производственный цикл остальных (а это более 70 наименований) составляет от 2 до 3 лет. Конечно, важным как для нас, так и для наших конкурсантов стало введение системы очной защиты проектов. Это дает нам возможность понять, насколько актуален и проработан проект, а участникам – получить обратную связь, совет, как доработать идею. Не исключаю, что частично практику очной защиты в будущем мы распространим и на конкурс молодежного контента», – приводятся слова исполнительного директора ИРИ Елены Лапиной на сайте ИРИ.

В числе поддержанных проектов художественные сериалы «Последний Богатырь. Наследие» (продолжение одноименной кинотрилогии), «Плевако» (сериал с Сергеем Безруковым о знаменитом русском адвокате Федоре Плевако), «Челюскин. Первые» (приключенческий сериал с элементами мистики о советских героях-полярниках), «Барбоскины» (продолжение известного мультфильма с новыми героями), «Струны» (второй сезон музыкальной драмы о студентах Гнесинки), ряд исторических картин, посвященных российским императорам Павлу I и Петру I, Восстанию декабристов, Великой Отечественной войне.

Среди неигровых лент – сериал «Седьмая симфония» о знаменитом произведении Шостаковича, двухсерийный фильм «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру», посвященный легендарному учебному заведению при МХАТ имени А. П. Чехова, сериал об олимпийской истории советского и российского спорта «Игры и люди», сериал «Нюрнберг» о подготовке и проведении Нюрнбергского процесса.

В категории «Блогосфера» будут в том числе поддержаны третий сезон трэвел-шоу по России с незрячим блогером Владимиром Васкевичем «Куда глаза НЕ глядят» и визуализированные аудиоспектакли на тему истории «Аудиодрамы».

В числе специальных и мультиформатных проектов цикл материалов о тех, кто выбрал своим делом развитие регионального бизнеса «Еду в село», мультиформатный проект о Байкало-Амурской магистрали «БАМ-50», серия статей, посвященная многодетному материнству «100 семей 800 детей», мультиплатформенный проект о последних разработках российского ВПК «Оружие России».

В категории «Игры/ПО» победителям стали приложение «Послевыписки.рф» для переболевших коронавирусной инфекцией, цифровой помощник для диабетиков «Диабет образ жизни» и развивающая игра для детей «Мы живем в России. Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо».

Прием заявок на создание национального контента в цифровой среде проходил с 3 по 28 февраля этого года. Из 464 допущенных до конкурса заявок в финал вышло 142 проекта, поддержано 116.