ВЦИОМ: Среди россиян выросло одобрение деятельности Путина и правительства

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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
Разделы

Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
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Вики-война только начинается

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Википедия – один из мощнейших инструментов влияния на общество. Надо честно признать: свою Википедию мы в ближайшее время не создадим. А значит – надо правильно использовать существующую. Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
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  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    ВЦИОМ: Среди россиян выросло одобрение деятельности Путина и правительства

    15 апреля 2022, 13:05

    Текст: Ольга Никитина

    Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина россиянами за неделю вырос на 0,7 п.п. – до 79,6%, уровень доверия главе государства остался на прежнем уровне – 81,6%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

    «Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в период с 4 по 10 апреля.

    «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,0п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 64,7% (+0,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 29,7% опрошенных (-1,5п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,1% (-0,4п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 7,7% (+0,2п.п. за неделю)», – сообщает ВЦИОМ.

    По данным центра, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5% (+0,3п.п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,8% (+1,1п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6% (+0,2п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,8% (+0,4п.п. за неделю).

    Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

    Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.

    Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    8 апреля ВЦИОМ сообщал, что среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, а показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%.


    Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
    		    14 апреля 2022, 14:53
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

    По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».

    «Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.

    Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей. 

    Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. 

    Коментарии (101)
    Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
    		    14 апреля 2022, 15:24
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

    «Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.

     

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

    Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. 

    Коментарии (43)
    В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским

    14 апреля 2022, 14:49

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно – текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», – передает его слова РИА «Новости».

    Песков также прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил о планах провести беседу с Путиным и Зеленским.

    «Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», – передает его слова ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.

    Коментарии (11)
    Кремль рассказал о формате встреч Путина с лидерами других стран

    14 апреля 2022, 14:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Формат встреч президента России Владимира Путина с другими лидерами зависит от целесообразности, текущего момента и от направлений, по которым развивается взаимодействие между государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это все зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие. Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции. Это интеграции в рамках ЕАЭС, и наиболее продвинутые формы интеграции – это в рамках Союзного Государства с Белоруссией», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли, что после поездки на космодром Восточный Путин будет чаще проводить другие встречи с политиками не в Кремле.

    Он отметил, что с дружественными и союзническими странами возможны любые формы сотрудничества и взаимодействия.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.

    Коментарии (0)
    Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы
    		   14 апреля 2022, 15:35
    Фото: REUTERS/David W Cerny
    Текст: Вера Басилая

    Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

    «Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.

    По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.

    «Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.

    Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.

    Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

    Коментарии (27)
    Путин заявил о последствиях вытеснения российских энергопоставщиков для мировой экономики
    		    14 апреля 2022, 15:29
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Попытки западных стран вытеснить с рынка энергопоставщиков из России отразятся на мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

    «Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя ни одним десятилетием работы и строгим выполнением своих обязательств», – констатировал глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли, передает ТАСС.

    «Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике», – указал Путин.

    Ранее глава государства заявил, что страна намерена повышать долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле. 

    Коментарии (2)
    Путин анонсировал переход газовой промышленности на отечественные системы стандартизации

    14 апреля 2022, 17:55

    Текст: Елизавета Булкина

    До конца года необходимо перейти на отечественные системы стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности, заявил президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли.

    «Прошу правительство при участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив обеспечить переход от иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным системам», – передает его слова ТАСС.

    Путин считает, что «сделать это нужно не откладывая – до конца текущего года».

    Ранее сообщалось, что на предприятии АО «Газпром бытовые системы» в Чайковском (Пермский край) состоялась презентация новой линейки отечественных стационарных газовых плит и встраиваемой бытовой техники.

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    Путин заявил о необходимости ускорить энергопоставки из России на юг и восток
    		    14 апреля 2022, 17:39
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин потребовал ускорить выполнение инфраструктурных проектов для экспорта энергоресурсов на рынки юга и востока.

    «Что касается экспорта энергоресурсов, нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов – железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с запада на перспективные рынки на юг и на восток», – указал глава государства, подводя итоги совещания о ситуации в нефтегазовой отрасли, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что необходимо до 15 сентября утвердить Энергетическую стратегию РФ, продленную до 2050 года. 

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    Путин: Разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены
    		    14 апреля 2022, 15:15
    Фото: Matthias Rietschel/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Страны Европы разговорами об отказе от российских энергоресурсов дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.

    «Несмотря на очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок [энергоносителей], чем дополнительно дестабилизируют рынок и сами, своими руками взвинчивают цены, прежде всего, для своих граждан», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.

    До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

    Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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    Коментарии (3)
    Путин: Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми

    14 апреля 2022, 17:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Российские власти должны обеспечить приемлемые цены на нефтепродукты внутри страны, в том числе для автовладельцев и аграриев, заявил президент России Владимир Путин на совещании по энергетике.

    «Независимо от внешней конъюнктуры, нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам – для автовладельцев, транспортных компаний, бизнеса, в том числе и аграрного», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.

    В четверг утром сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста на 10% за два предыдущих дня.

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    Путин создал комиссию СБ России по обеспечению суверенитета в IT-инфраструктуре

    14 апреля 2022, 20:42

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры.

    «Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры России», – следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Этим же документом утвержден состав комиссии. Согласно ему, комиссию будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности России, эту должность занимает Дмитрий Медведев.

    Ранее в Минцифры сообщили, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг.

    В марте Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности.

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    Путин поручил расширить программу газификации регионов

    14 апреля 2022, 17:44

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин распорядился расширить программу газификации российских регионов; она должна быть расширена так, чтобы в нее вошло максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.

    «Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года. 

    Коментарии (0)
    Путин поручил подготовить план развития нефтяной и газотранспортной системы к 1 июня

    14 апреля 2022, 17:57

    Текст: Вера Басилая

    Правительству России необходимо подготовить до 1 июня разработать проект перспективного плана развития нефтяной и газотранспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.

    «Я прошу правительство разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры, он должен быть готов к 1 июня текущего года. Прошу вас не затягивать», – цитирует ТАСС президента.

    Ранее Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.

    Также президент поручил до 15 сентября утвердить энергетическую стратегию России.

    Кроме того, президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.

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    Коментарии (2)
    Путин поручил до 15 сентября утвердить Энергетическую стратегию России

    14 апреля 2022, 17:35

    Текст: Кристина Цыцура

    Горизонт планирования Энергетической стратегии России нужно продлить до 2050 года, обновленный документ должен быть утвержден до 15 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

    «Прежде всего я прошу правительство учесть результаты сегодняшнего обсуждения при подготовке Энергетической стратегии России. Как мы и договаривались, следует продлить ее горизонт планирования до 2050 года», – передает его слова ТАСС.

    Глава государства добавил, что стратегию «нужно утвердить до 15 сентября текущего года».

    Энергетическая стратегия России – документ, определяющий цели и задачи долгосрочного развития энергетики Российской Федерации, а также механизмы государственной энергетической политики. По состоянию на 2019 год действует энергетическая стратегия на период до 2030 года.

    Коментарии (0)
    Путин потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами российского рынка

    14 апреля 2022, 15:18

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли потребовал обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка. По возможности необходимо нарастить поставки и снизить цены.

    «Необходимо обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка РФ. В условиях, когда внешние рынки сжимаются, важно нарастить поставки для российских потребителей. И чтобы простимулировать внутренний спрос, нужно добиться снижения цен там, где это возможно», – передает слова главы государства ТАСС.

    Напомним, Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.

    Коментарии (4)
     
     
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