ВЦИОМ: Среди россиян выросло одобрение деятельности Путина и правительства

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина россиянами за неделю вырос на 0,7 п.п. – до 79,6%, уровень доверия главе государства остался на прежнем уровне – 81,6%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в период с 4 по 10 апреля.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,0п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 64,7% (+0,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 29,7% опрошенных (-1,5п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,1% (-0,4п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 7,7% (+0,2п.п. за неделю)», – сообщает ВЦИОМ.

По данным центра, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5% (+0,3п.п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,8% (+1,1п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6% (+0,2п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,8% (+0,4п.п. за неделю).

Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.

Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

8 апреля ВЦИОМ сообщал, что среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, а показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%.