ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян

Среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%. Положительно работу премьер-министра и правительства России оценивают 53,3% и 52,4% соответственно, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,6% респондентов, доверии Мишустину – 64,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%, главе «Справедлива Россия – Патриоты – За правду» Сергею Миронову – 31,2%, главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 7,5%

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (когда респонденты сами называют политиков и дают любое число ответов) показатель Владимира Путина за март вырос на 11,8% – до 43,1%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают Сергей Лавров (22,8%, 4,3 % за март) и Сергей Шойгу (21,1%, +2,3 % за март).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2%, КПРФ – 11,2%, ЛДПР – 7,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,4%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с января по апрель 2022 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Между тем, по данным опроса ФОМ, рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%.