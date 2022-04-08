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Рейтинг Путина за неделю вырос до 82%
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Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос за неделю до с 79 до 82%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным, опубликованным на сайте ФОМ, рейтинг Путина вырос до 82%, рейтинг доверия к нему – до 79%, положительно оценивают работу правительства 57% россиян.
При этом рейтинг оценки работы главы правительства Михаила Мишустина снизился на 1% – до 57%.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
По данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности Путина с 28 марта по 3 апреля составил 78,9% (-0,1п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% (+1,5п.п. за неделю) и 52,4% (+0,0п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,6п.п. за неделю), Мишустину – 64,5% (+1,4п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 49,1% (+8,0п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,5%
(+2п.п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергею Миронову – 31,2% опрошенных (+4,1п.п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,5% (-0,9п.п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 43,1% (+11,8п.п. за март). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в марте 2022 года, занимают глава МИД Сергей Лавров (22,8%, +4,3п.п. за март) и глава Минобороны Сергей Шойгу (21,1%, +2,3п.п. за март).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,2% (+1,2п.п. за неделю), КПРФ – 11,2% (+0,0п.п. за неделю), ЛДПР – 7,7% (-0,8п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,4% (-0,4п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,2п.п. за неделю).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, метод опроса – телефонное интервью.
Ранее политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов.
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Путин объяснил ухудшение на мировом энергетическом рынке давлением на Газпром
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Обстановка на мировом энергетическом рынке ухудшилась из-за нерыночных мер давления на российский Газпром, заявил президент России Владимир Путин.
«Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на нашу компанию Газпром в некоторых европейских странах. Мы наблюдаем их – наших партнеров – очередную попытку переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию», – заявил президент.
Видео выступления опубликовано в Telegram-канале «Смотри».
Также Путин прокомментировал ранее прозвучавшие призывы к национализации энергетических активов России на Западе. «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», – приводит слова президента ТАСС.
Ранее корпорация Газпром прекратила участие в своей немецкой «дочке» Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.
СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве Германии, что министерство экономики ФРГ прорабатывает сценарий, при котором могут быть национализированы дочерние компании Газпрома и Роснефти в ФРГ.
По информации издания, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что даже сама проработка идеи о возможности национализации «дочек» компаний Газпром и Роснефти в Германии неприемлема.
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Путин: Россия должна заместить импорт некоторых продуктов
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Президент России Владимир Путин поставил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения.
«Ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовные хозяйства, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать за границей», – указал Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса, сообщает ТАСС.
При этом он оговорился, что «естественно, бананы мы не производим, это отдельные статьи нашего импорта».
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
Путин заявил о возможности обеспечить в России цены на продукты ниже мировых
Россия может обеспечить цены на продукты питания внутри страны ниже, чем на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса.
«Особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», – передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин: Внутренний рынок продовольствия обеспечен собственным производством
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Российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством, заявил президент Владимир Путин.
«По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», – сказал президент. За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в стране увеличился на 15%, продуктов питания – более чем на четверть.
Он отметил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
«Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граждан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая задача на текущий год», – передает слова главы государства ТАСС.
Путин подчеркнул, что стратегически важно «сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок». «Причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», – отметил он.
Ранее правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
В Кремле оценили вероятность участия Путина в саммите G20
Решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы будем это уточнять, все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, на организатора в первую очередь. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будет определяться позиция по участию», – передает его слова ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать президента России Владимира Путина до участия в саммите G20.
Президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
Путин заявил о дефиците удобрений за рубежом
Запад продолжит покупать российские удобрения в любом случае, поскольку они являются дефицитом, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками. Это (удобрения – прим. ВЗГЛЯД) дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего, исходя из наших собственных интересов», – цитирует ТАСС Путина.
При этом потребности наших аграриев в удобрениях должны быть в приоритете, на первом месте, отметил глава государства.
Ранее ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России.
Президент России Владимир Путин призвал отнестись аккуратно к поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны.
Путин: Россия будет рачительнее относиться к поставкам продовольствия за границу
К поставкам за рубеж во враждебно настроенные страны России в этом году стоит относиться аккуратно, учитывая образовавшийся дефицит продовольствия, сообщил президент Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.
«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно – внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», – передает ТАСС слова главы государства.
Ранее президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Тем временем правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин обсудил с Совбезом России спецоперацию на Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной военной операции на Украине, а также переговоры между делегациями Москвы и Киева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», – цитирует его ТАСС.
По словам Пескова, «была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, которая имела место в Буче».
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев и секретарь СБ России Николай Патрушев, глава Администрации Кремля Антон Вайно, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России глава государства проводил 1 апреля. Тогда он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин: Ситуация на мировом рынке продовольствия осложнилась из-за ошибок развитых стран
Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», – передает слова Путина ТАСС.
Отмечается, что происходит это в последние два года.
Президент напомнил, что в мире на фоне минимальных запасов продовольствия сейчас вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство на Западе падает из-за высоких цен на природный газ.
«Что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, наших партнеров на Западе», — отметил президент.
Он отметил, что ситуация в последние недели только усугубляется. Ранее президент России заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за давления на Газпром.
В Кремле сочли оскорбления в адрес Путина со стороны Байдена недостойными президента
Личные оскорбления со стороны Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы и недостойны главы США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России – это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», – передает его слова ТАСС.
Ранее Байден вновь заявил, что считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником» и добавил, что это его личное мнение.
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
Орбан пригласил Путина и Зеленского в Будапешт на мирные переговоры
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Будапешт на переговоры с целью урегулирования конфликта на Украине, сообщает правительство Венгрии со ссылкой на главу.
Орбан уточнил, что пригласил российского лидера на мирные переговоры, которые могут быть организованы с участием президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца, передает ТАСС.
Ранее Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. 4 апреля глава правительства сообщил, что правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
Путин призвал снабжать российских сельхозпроизводителей удобрениями в приоритетном порядке
Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.
«Системная задача – это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте», – передает ТАСС слова российского лидера.
Ранее Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.
До этого президент сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
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Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы
Россия должна в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия, выше 3%, заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК).
«Считаю, что мы должны поставить вполне реальные, обоснованные ориентиры, а именно в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности должны выйти на опережающие темпы роста <…> выше 3% в год», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.
До этого правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
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Путин и Орбан обсудили отношения России и Венгрии
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном российско-венгерские отношения, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсужден ряд актуальных вопросов российско-венгерских отношений, которые продолжают развиваться во взаимовыгодном ключе», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер проинформировал венгерского премьера о положении дел на переговорах российских и украинских представителей, а также дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в городе Буче.
Политики условились продолжать контакты.
Ранее в среду Орбан заявил, что Венгрия готова платить за российский газ в рублях, а также назвал Россию неотъемлемой частью безопасности Европы.
Президент России Владимир Путин поздравлял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции. Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.