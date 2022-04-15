Ракетные войска России поразили 12 пунктов управления Украины

Ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

По его словам, ВС России уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Донецкой области.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое (Донецкая область) уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20 единиц бронетанковой техники и до 50 националистов», – сказал генерал.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

Ранее в пятницу Конашенков сообщил, что Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.

Напомним, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории России, заявил, что России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве.