Глава МИД Турции заявил о планах провести переговоры с Лавровым и Кулебой

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие дни проведет телефонные переговоры с главами МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

«Да, планирую. Мы и так постоянно держим связь», – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

Между тем, по словам министра, Анкара без достаточного оптимизма или пессимизма оценивает актуальный ход переговоров России и Украины.

«В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс. Мы же продолжаем говорить со сторонами. Мы подходим к нынешнему ходу переговоров ни с оптимизмом, ни с пессимизмом. Мы в данном случае придерживаемся реалистичных позиций», – передает слова Чавушоглу ТАСС.

Также Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.