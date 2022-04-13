В США заметили симптомы смерти американского «миропорядка»

Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются «мрачными симптомами» смерти американского «миропорядка», пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.

По его словам, появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами «наводят на мысли». Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность, передает РИА «Новости».

При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает «юлить» по вопросу Китая.

По мнению колумниста, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.

Так, ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток – обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля – несколько потеряли актуальность, указывает автор. «Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США – противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, – здесь никого не интересуют», – пишет он.

В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются «странные сдвиги» в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист.

«Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать «мрачными симптомами», предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит», – заключает Кук.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил обеспокоенность в связи с планами Вашингтона по исключению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского списка террористических организаций.

Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.