Путин: Россия не собирается изолироваться

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Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

Ответ России на нефтяное эмбарго дорого обойдется ЕС Владимир Саяпин/ТАСС
Еврокомиссия начала готовить второй удар по российским углеводородам. Вслед за углем запретить хотят российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. За океаном уверены, что тогда российскую нефть больше не примут нигде. Однако опыт Ирана показывает, что есть способы обхода нефтяного эмбарго. Европе стоит обдумать не только последствия удара по собственному населению, но и ответный шаг, на который может пойти Россия.  Подробности...
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Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор» Министерство обороны Украины
На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями? Подробности...
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Определена главная награда для участников спецоперации на Украине

«За отвагу» – настоящая солдатская медаль Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
У каждой битвы свои герои и свои награды. В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие за мужество и героизм в ходе боевых действий удостаиваются высоких званий отличия – Героев России, орденов Мужества, Георгиевских крестов, медалей Жукова и Суворова. Но самой массовой при награждениях стала медаль «За отвагу». Почему именно она? Подробности...
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Зачем Турция срочно мирится со своим главным соперником

Руководители Саудовской Аравии и Турции нашли общие интересы кадр из видео
Поистине фундаментальные перемены происходят сегодня даже там, где еще вчера их невозможно было предвидеть. Еще одним признаком этого стал явный сигнал, который Турция подала своему принципиальному сопернику по региону Ближнего Востока – Саудовской Аравии. О каком сигнале идет речь и в чем причины внезапного сближения Анкары и Эр-Рияда? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Русским место в России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если до Москвы или Ростова-на-Дону Западу не достать, то это не отменяет для него необходимости усилить наступление на «пятую колонну» у себя – в виде русскоязычной диаспоры. И с немалой вероятностью делать он это будет так, как принято в военные времена. Подробности...

Не пытайтесь залезть в духовный мир с черного хода

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если бы магия работала, мы жили бы в другом мире, где державы состязались бы не в производстве гиперзвуковых ракет, а в составлении все более смертоносных заклинаний — и все более непробиваемых контрзаклинаний. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Запад нашел дураков для войны с Россией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Украинец полезен лишь как автоматический солдат, без размышления берущий в руки любое оружие, которое ему подсунет западный доброхот, чтобы стрелять в русского. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Жозеп Боррель рвется «на поле боя»

Грузию подбивают на войну с Россией

Битва за Париж

Обсуждение: 8 комментариев
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    Чем грозит нефтяное эмбарго самой Европе

    спецоперация на украине


    Корреспондент Первого канала получила ранения в Мариуполе

    поставки оружия


    Британские СМИ назвали ситуацию на Украине «редким успехом» внешней политики Лондона

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    В России введут модернизированные наличные рубли

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    Лидера Франции определит битва телевизора с холодильником

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    Чем грозит России «перезагрузка» НАТО

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    Как город атомщиков Запорожской АЭС справляется с нештатной ситуацией

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    автоматический солдат


    Игорь Караулов: Запад нашёл дураков для войны с Россией

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    Сергей Мардан: На Украине рождается настоящая российская элита

    свидетельство эпохи


    Алексей Токарев: Угасание Байдена похоже на советскую историю геронтократии

    на ваш взгляд


    Кто победит на президентских выборах во Франции?

    Путин: Россия не собирается изолироваться

    12 апреля 2022, 12:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия не будет изолирована, в современном мире страну нельзя жестко изолировать, заявил президент Владимир Путин.

    «Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать», – сказал он в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный, передает ТАСС.

    Ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил, что обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел.


    Канцлер Австрии заявил о жестком и открытом разговоре с Путиным

    11 апреля 2022, 18:01

    Текст: Ольга Иванова

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

    «Разговор с президентом Путиным был очень прямым, открытым и жестким», – говорится в заявлении для СМИ, которое приводит издание Kurier, передает РИА «Новости».

    Помимо этого канцлер в беседе с российским президентом подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, «пока на Украине гибнут люди».

    «Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе», – говорится в заявлении.

    Нехаммер отметил, что прежде всего хотел обсудить гуманитарные вопросы. Как пишет газета, канцлер в разговоре с российским президентом заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

    Канцлер намерен обсудить состоявшуюся встречу с европейскими партнерами и согласовать дальнейшие шаги.

    Также Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться.

    Ранее Путин и Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.

    Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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    Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
    		    12 апреля 2022, 11:55
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.

    По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.

    24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.

    Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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    Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера

    11 апреля 2022, 22:28

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

    Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.

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    Путин заявил о возобновлении лунной программы
    		    12 апреля 2022, 11:33
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.

    По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова.

    При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.

    По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер.

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    В Москве завершилась встреча Путина и канцлера Австрии

    11 апреля 2022, 17:44

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер завершили переговоры в резиденции главы российского государства Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Да. Встреча завершилась», – сказал он ТАСС. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера.

    Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года.

    Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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    Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику

    11 апреля 2022, 17:48

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику.

    «Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

    Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом.

    Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах.

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    В Ново-Огареве начались переговоры Путина и Нехаммера

    11 апреля 2022, 16:19

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры в подмосковной резиденции Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча уже идет», – сказал он ТАСС.

    Ранее сообщалось, что начало беседы запланировано на 15:00 мск. Это первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером страны Евросоюза, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.

    Напомним, в Кремле сообщили, что на переговорах президента Путина и Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа. До этого глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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    Песков анонсировал обсуждение газовой тематики на встрече Путина и Нехаммера

    11 апреля 2022, 13:35

    Текст: Елизавета Булкина

    На переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера будет обсуждаться тема оплаты российского газа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела – их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны», – передает его слова РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что на встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

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    Путин прибыл в Благовещенск

    12 апреля 2022, 09:05

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный.

    Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».

    У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.

    Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

    Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.

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    Анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики

    12 апреля 2022, 00:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на День космонавтики вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко отправится на космодром «Восточный», сообщили в пресс-службе Кремля.

    Глава российского государства в ходе визита вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретится с работниками космодрома, сообщается на сайте Кремля.

    «Затем лидеры проведут переговоры, на которых планируется обсудить актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – отмечается в сообщении.

    Также в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

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    Путин поручил сдерживать рост цен на общественный транспорт

    11 апреля 2022, 17:37

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о сдерживании роста цен на городской, пригородный и междугородный транспорт.

    «Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного совета РФ рассмотреть вопрос <…> о сдерживании роста стоимости проезда на транспорте общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 июля.

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    Путин: ВКС действуют мужественно, грамотно и эффективно на Украине

    12 апреля 2022, 11:29

    Текст: Александра Юдина

    В ходе специальной военной операции на Украине российские Воздушно-космические силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

    «Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», – передает ТАСС его слова.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Путин поручил повысить доступность соцпомощи для семей с детьми

    11 апреля 2022, 17:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность социальной поддержки для семей с детьми, доход которых значительно снизился после 1 марта 2022 года.

    «Правительству России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих <...> повышение доступности мер социальной поддержки для семей, имеющих детей, доход которых существенно снизился после 1 марта 2022 года», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

    Путин также поручил установить до 31 декабря 2022 года особый порядок оценки нуждаемости семей, в состав которых входят граждане, потерявшие работу после 1 марта и признанные в установленном порядке безработными. Это необходимо сделать для предоставления таким семьям мер социальной поддержки. Выполнить данные поручения нужно в срок до 30 апреля.

    Кроме того, правительство должно обеспечить ежемесячное предоставление работодателями в уполномоченный орган данных персонифицированного учета по заработной плате застрахованных лиц. Срок исполнения этого поручения установлен до 1 июля.

    Также в числе решений – дополнительные меры по поддержке тех, кто потерял работу с 1 марта. «Проанализировать эффективность мер поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года и признанных в установленном порядке безработными, принять дополнительные меры по их поддержке, предусматривающие в том числе расширение практики заключения с такими гражданами социального контракта, осуществление мероприятий в рамках социального контракта, включая увеличение размеров выплат», – говорится среди поручений президента кабмину.

    Ранее сообщалось, что Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России.

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    Кремль анонсировал встречи Путина в Амурской области с Лукашенко, Рогозиным и главой региона Орловым

    11 апреля 2022, 13:57

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Благовещенск и на космодром Восточный 12 апреля проведет встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «[Путин] в конце суток отправится в Благовещенск. Рабочая поездка в Амурскую область запланирована на завтра. Будет посещение космодрома Восточный, где Путин встретится с президентом Белоруссии Лукашенко. Они ознакомятся с тем, как обстоят дела на космодроме, будет награждение летчиков-космонавтов, будет предусмотрена также беседа с рабочими», – передает ТАСС слова Пескова.

    По его словам, кроме того, запланирована двусторонняя беседа президентов, по итогам которой они пообщаются с представителями СМИ.

    «Президент также, будучи в Благовещенске, отдельно пообщается с губернатором Орловым и с руководителем Роскосмоса Рогозиным», – добавил Песков, уточнив, что в среду Путин продолжит работу уже в Москве.

    В ответ на уточняющий вопрос о формате встречи представитель Кремля отметил, что планируется двусторонняя встреча без делегаций. Подписание документов также не запланировано, заключил Песков.

    Ранее в понедельник Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров на Дальнем Востоке обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы двусторонней повестки.

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    Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах

    11 апреля 2022, 17:32

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин к 1 июля ждет доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений.

    «Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» совместно с правительством Российской Федерации проанализировать проблемы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и при необходимости принять решения, направленные на стабилизацию в субъектах Российской Федерации ситуации, складывающейся в экономике и социальной сфере», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

    Уточняется, что ответственные за исполнение поручения – мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин – должны представить соответствующий доклад до 1 июля.

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