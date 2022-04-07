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Немецкий экономист указал на изоляцию противников России из-за санкций
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Обширные антироссийские санкции привели не к изоляции России, а изолировали тех, кто эти санкции ввел, заявил немецкий экономист Андреас Бек.
Ограничения, напомнил эксперт, не поддержали множество стран. В первую очередь это Китай, Индия, Израиль, Пакистан, а также почти вся Юго-Восточная Азия и Ближний Восток – похожая картина и в Южной Америке с Африкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
В итоге для экономики Германии сложилась опасная ситуация, поскольку в глобальной экономике все в конечном счете зависит от доступа к ресурсам. В этой связи Бек напомнил, что Россия является важным экспортером алюминия и никеля, а Германия зависит от этих поставок. Большой спрос на эти товары есть и у США.
Напомним, постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии в связи с оскорбительными заявлениями Киева
Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа», – передает ТАСС слова Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Будапешт отстаивает собственные интересы и выступает только на своей стороне.
Напомним, президент Украины выразил недовольство выступлением Венгрии против расширения антироссийских санкций на энергосектор, а также отказ поставлять оружие и поддержать введение бесполетной зоны над Украиной. Венгрия также запретила транзит оружия Киеву через свою территорию.
В Кремле назвали условие для окончания спецоперации на Украине
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Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
«Это президент Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы он согласился на условия РФ, о которых его четко уведомила российская делегация. Через переговоры мы хотим положить конец военной операции», – передает его слова РИА «Новости».
Также Песков заявил, что отвод войск из Киевской области был жестом доброй воли.
«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент (Владимир) Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона (Киевской области)», – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ.
Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией.
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Эксперт оценил заявление США об «изоляции» России в СБ ООН
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«Россия пришла в Совет Безопасности ООН не для того, чтобы «щеки надувать» и ответно кого-то «изолировать». Мы там решаем вопросы безопасности и мира», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд признала невозможность исключить Россию из СБ ООН, но заявила о намерении «изолировать» российскую деятельность в этом органе.
«Скорее всего, речь идет о том, что при формировании повестки на заседаниях Совбеза предложения России будут откладываться или дольше обсуждаться. Просто проигнорировать их они не имеют права», – пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Кроме того, – добавляет эксперт, – они могут проводить параллельные с Советом Безопасности мероприятия. Например, допустимы встречи по формуле Аррии, когда заинтересованные страны в частном порядке обмениваются мнениями по каким-то аспектам. Очевидно, что повестка там будет исключительно антироссийская».
По мнению собеседника, подобные шаги со стороны США и их союзников являются частью масштабной кампании по созданию враждебного образа России, однако с точки зрения дипломатии совершенно бессмысленны. «Я уверен, что эта «изоляция» действительно может сделать пребывание России в СБ ООН «некомфортным». Но не стоит ожидать, что это как-то скажется на наших позициях или функционале в Совете Безопасности», – подчеркнул Ткаченко.
При этом, уверен эксперт, Москва не станет вести себя таким же образом и «изолировать» другие страны. «Мы пришли в ООН не для того, чтобы «надувать щеки». Мы решаем там вопросы безопасности и мира. Кроме того, Россия пока вряд ли сможет сформировать некую антизападную коалицию. Дело в том, что число государств, которые готовы нас прямо поддержать, пока небольшое», – заметил Ткаченко.
«Есть страны, которые занимают формально нейтральную позицию. И мы, и весь мир трактует ее как «пророссийскую». Например, те же страны БРИКС, которые высказывались в пользу переговоров с Россией и конструктивного подхода. То есть они точно не входят в антироссийский лагерь», – заключил он.
Ранее в среду постпред США в Совете Безопасности ООН заявила, что исключить Россию из всемирной организации невозможно. Однако, по словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты совместно с союзниками намерены «изолировать» Россию. Более того, США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН.
«Совет Безопасности – это результат создания ООН после Второй мировой войны. Они являются членами Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем <...> но мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», – приводит слова дипломата «РИА Новости».
В ответ на заявления США официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о низком профессиональном уровне западных дипломатов в Совбезе ООН. В эфире радиостанции Sputnik она сказала, что они не особо понимают, чем в принципе занимается СБ.
В понедельник Москва запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в украинской Буче. Однако председательствующая сейчас Великобритания дважды отклонила заявку России.
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Эксперты оценили планы США добиться истощения резервов России
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«Мы оказались в уникальной ситуации, когда дефолт может произойти из-за того, что кредитор не хочет получать деньги от должника», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Белый дом запретил выплачивать госдолг РФ с американских счетов и сообщил, что пытается поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением резервов.
«Мы видим, что должник готов полностью оплатить свои долги, причем хоть в долларах, хоть в рублях. Однако Запад хочет, чтобы оплата производилась исключительно за счет внутренних резервов. Никак, кроме как наглостью, это назвать нельзя», – сказал политолог и экономист Иван Лизан. По его словам, ситуацию осложняет и тот факт, что уже порядка 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов заблокированы за рубежом.
«Это фактически кража. Если эти деньги будут еще и национализированы, то кража будет неприкрытой. В таком случае Москва сможет пойти на ответный шаг и национализировать, например, американский бизнес», – добавил собеседник.
Лизан также отметил, что на фоне непрекращающегося поступления финансов от продажи газа, нефти, угля и энергоресурсов – сложно говорить о некоем истощении внутренних резервов России.
«Мы окажемся в уникальной ситуации, когда будет обеспечен большой приток валюты в страну. Сырье и энергоносители в последнее время серьезно подорожали, кроме того, с «недружественными странами» за газ будут производиться расчеты в рублях по специальной схеме. Соответственно, Газпрому все 100% валютной выручки придется продавать на бирже. Не знаю, на что здесь надеются в Белом доме», – пояснил собеседник.
В свою очередь экономист Антон Любич отмечает, что до сих пор не понятно, чего на самом деле пытаются добиться США. «Очевидно, чего ждать от России – она заплатит по долгам рублями на специальные счета, вывод средств с которых для жителей недружественных стран ограничен. По итогам средства американских инвесторов будут заморожены в России против аналогичной суммы российских резервов, заблокированной в США», – поясняет эксперт.
«В результате Россия потеряет деньги, которые и так были бы заплачены третьим лицам. А вот американские инвесторы реально не получат своих денег и не смогут ими распоряжаться. Причем эти деньги будет съедать рублевая инфляция», – подчеркнул Любич.
Экономист уточнил, что дефолт если и будет объявлен, то чисто технический. Однако с учетом уже введенных против страны санкций, это никак не отразится на нынешней ситуации в экономике в частности и государстве в целом.
Ранее в среду США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник, передает ТАСС.
Кроме того, по словам источника в Минфине США, ведомство не разрешило американскому банку JP Morgan Chase обработку последнего платежа России по облигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <...> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС. Джен Псаки уточнила, что не знает, в какие сроки можно ожидать дефолта в России.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
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ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214
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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые должны заменить иностранные Boeing и Airbus, сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах форума-выставки «Госзаказ».
«В ближайшее время должны нарастить (серийность). Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214», – передает ТАСС слова Слюсаря.
Как уточнил официальный представитель ОАК, это производственная программа по выпуску Ту-214 на ближайшее несколько лет.
По словам Слюсаря, ОАК планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.
«Планируем поднять серийность [Ил-96], есть интерес со стороны компаний», – сказал он.
Ранее Россия решила рассмотреть целесообразность увеличения выпуска Ил-96 и Ту-214.
Напомним, 14 марта президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Чехия поставила Украине танки Т-72 и БМП
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Чехия поставила Украине БМП и танки Т-72, заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик.
«Были зафиксированы поставки (Украине) чешских БМП и танков T-72. Министр обороны Яна Чернохова заслуживает большой похвалы, это то, в чем сейчас действительно нуждается тяжело сражающаяся украинская армия. Я верю, что можно будет продолжить эти поставки», – передает РИА «Новости» сообщение Бенешика.
В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова поставки танков и БМП не подтвердила, отметив, что Чехия отправляет Украине основные военные материалы.
«Любопытство свойственно людям, и я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, больше я ничего не могу сказать... Поверьте мне, мы отправляем основные военные материалы нашим украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать», – сообщила она.
Как уточнило чешское ТВ, Чехия направила на Украину неиспользуемые своей армией танки и БМП. Речь идет о даре со стороны чешской армии, о котором союзники договорились в рамках НАТО.
По данным ТВ, на Украину направляются по железной дороге немодернизированные танки Т-72 старших типов. Чешская армия располагала на складах примерно 90 экземплярами этих танков, в действии находятся еще 30 модернизированных танков. На Украину также были направлены боевые машины пехоты старых типов.
Действия Праги были согласованы с другими странами НАТО, отметила газета Mladá fronta Dnes. По ее данным, на Украину направлено 40 танков Т-72. В случае с БМП-1 их количество определено не более 50, передает ТАСС.
В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Чехии Марек Вала сообщил журналистам, что ведомство уже оказало помощь украинской армии на сумму около одного миллиарда крон (около 45 млн долларов).
В годы социализма танки Т-72 и БМП выпускались по советской лицензии на оборонных предприятиях Чехословакии.
Ранее чешский кабмин одобрил поставки оружия Украине на 731 тыс. долларов.
Прилепин ответил Макаревичу на оскорбление критиков уехавших из России звезд
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Писатель Захар Прилепин ответил на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, выступившего в защиту уехавших из России звезд.
Макаревич оскорбил тех, кто критикует Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Земфиру и других артистов, покинувших Россию на фоне событий на Украине. «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.
Прилепин в своем Telegram-канале ответил, что все звезды вернутся обратно в Россию и будут вновь собирать свои залы.
«Конечно, и они в чем-то Россия (и такая Россия была здесь всегда, чего уж), и мы. И, конечно же, и Земфира, и Чулпан, и Алла Галкина вернутся в Россию, и будут, как и прежде, собирать свои залы. Никто им въезд не запретит», – написал Прилепин.
По его словам, есть проблема только в одном у Андрея Вадимовича. У него есть «настоящая Россия» (они) и есть другая – мы.
«И вот эта психология барина, помещика, душевладельца – она все время в нем (в них) кипит», – отметил Прилепин, добавив, что ему «хочется пороть, наказывать, даже головы рубить иногда, возможности нет. Обидно же».
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
Умер Владимир Жириновский
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После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил об этом в Telegram.
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», – добавил спикер Госдумы.
Володин добавил, что лучшей оценкой деятельности Жириновского является «неизменная поддержка избирателей».
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – заключил он.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли. В Кремле заявляли, что «утка» о смерти лидера ЛДПР, которая, как выяснилось, появилась из-за поста сенатора Александра Пронюшкина в Telegram, «неприлична».
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у него начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате.
24 апреля 1998 года в МГУ защитил диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации (Русский вопрос: социально-философский анализ)». Профессор. Владел английским, французским, немецким и турецким языками, в 2000 году стал заслуженным юристом России.
В 1989 году выдвигался кандидатом от издательства «Мир» в народные депутаты СССР, однако снял кандидатуру в пользу редактора «Огонька» Виталия Коротича. 13 декабря 1989 года принял участие в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).
31 марта 1990 года на учредительном съезде ЛДПСС Жириновский был избран ее председателем. С тех пор более 30 лет бессменно возглавлял партию, а с 2017 года и ее высший совет (в 1992 году ЛДПСС переименована в Либерально-демократическую партию России, ЛДПР).
Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России, вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний. Лучшего результата добился на выборах 2008 года (третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступил Дмитрию Медведеву (70,28%) и Геннадию Зюганову (17,72%).
Был депутатом всех восьми созывов Государственной думы, с 2000 по 2011 год занимал пост вице-спикера, в 1993-1999 годах и с 2011 года возглавлял фракцию ЛДПР.
Был делегатом Парламентской ассамблеи Совета Европы (1996-2008), входил в состав Государственного совета России. Неоднократно возглавлял списки партии на региональных и местных выборах страны.
Жириновский официально состоял в браке с Галиной Лебедевой (по образованию – вирусолог, кандидат биологических наук). Их сын – Игорь Лебедев (родился в 1972-м) в 2011-2021 годах был вице-спикером Госдумы.
Жириновский имел звание полковника в отставке. Был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2006, 2011, 2016, 2021), награжден орденами Почета (2008), Александра Невского (2015), а также медалью Столыпина II и I степеней (2012, 2019). Удостоен высшего ордена Республики Абхазии «Честь и Слава» II степени (2005). Отмечен благодарностью правительства России (2016). Был награжден также медалью Анатолия Кони Министерства юстиции, орденом князя Даниила Московского I степени (2021) Русской православной церкви.
Рогозин допустил возвращение к идее отделения российского сегмента от МКС
Роскосмос рассматривает возможность отделения российского сегмента от Международной космической станции (МКС), чтобы пролетать над регионами, которые «кишат страстями», заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал, что первый вариант развития пилотируемой космонавтики – это создание Российской орбитальной служебной станции на орбите с наклонением 97–98 градусов, которая позволит осуществлять обзор Земли, 1,5 часа пролетать над Арктикой. Однако экипаж не сможет работать на ней долгое время, сообщает ТАСС со ссылкой на новый выпуск программы «Линия генерального».
«Второй вариант – остаться на [наклонении] 51,6, отделившись, и выстраивать станцию с отделением МЛМ (многоцелевого лабораторного модуля «Наука»), узлового модуля [«Причал»]. Если говорить про прикладное значение, [наклонение] 51,6 дает тоже интересный обзор. Да, не видна Россия (там 2,5% мы над ней пролетаем), но весь регион, кишащий и кипящий страстями, – мы проходим прямо над ними. Прилетели, установили что-то новое, подключили, улетели, дальше станция стабилизировалась и ведет целевую работу», – сказал Рогозин.
Летом прошлого года Научно-технический совет Роскосмоса рассмотрел два варианта конфигурации новой орбитальной станции. По словам главы госкорпорации, первый вариант заключается в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите с наклонением 51,6 градуса. Второй вариант – создание РОСС. По итогам НТС было рекомендовано включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу – 2025.
Рогозин заявлял, что направил письма в НАСА, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра «Прогресс». Глава госкорпорации подчеркнул, что будет ждать ответ до 31 марта, после чего примет решение по срокам эксплуатации МКС.
Ранее гендиректор – генеральный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что российские космонавты на МКС могут потерять возможность выходить в открытый космос из-за скорого завершения гарантийного срока у имеющихся на станции скафандров «Орлан-МКС» и отсутствия контракта на производство новых «космических доспехов».
Клинцевич: На «Азовстали» могут находиться высокопоставленные военачальники НАТО
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Кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
«Националисты – это сейчас основная контролирующая и запугивающая сила на подконтрольных Киеву территориях. К сожалению, с ней там все вынуждены считаться, – она держит в страхе в том числе командиров ВСУ. Заметная часть националистических формирований засела сегодня в подвалах на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Понятно, что падение Мариуполя в ближайшее время станет для ВСУ тяжелейшим психологическим ударом, после которого в Киеве сразу начнут иначе реагировать на мирные предложения Москвы», – полагает лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Кроме националистов внутри «Азовстали» находятся высокопоставленные представители командования стран НАТО и, по некоторым данным, ученые, связанные с американскими биолабораториями, работавшими на территории Украины, полагает собеседник. «В ближайшие сутки в ситуации вокруг «Азовстали» произойдет коренной перелом. И тогда мы получим серьезную информацию, в том числе и о том, что происходило в этих лабораториях последние восемь лет», – уверен собеседник.
Клинцевич особо подчеркнул успехи бойцов, прибывших в Мариуполь из Чечни. «Рамзану Кадырову, кроме представителей силового блока, удалось привлечь и большое количество чеченских добровольцев. Они проводят не только зачистки городских кварталов, но и оказывают жителям гуманитарную помощь, обеспечивают ее доставку», – добавил эксперт. Лидер воинов-афганцев напомнил, что Россия собрала у границ с Украиной большое количество гумпомощи, в том числе и в Ростовской области, недалеко от Мариуполя.
Директор «Национального благотворительного фонда», генерал-лейтенант Владимир Носов также считает, что внутри «Азовстали», кроме националистов, могут находиться иностранные наемники. «На заводской территории очень много подвальных помещений, там легко укрываться», – отметил собеседник. –
«Поэтому всю мощь оружия и российских войск, и Народной милиции ДНР нужно сосредоточить сегодня на уничтожении этого оплота националистических формирований».
Носов отмечает, что на протяжении всей спецоперации Россия параллельно проводит гуманитарную миссию: «Гумпомощь направляется из самых разных уголков России, я знаю, что даже с Камчатки. Поддержка идет беспрецедентная. Доставляется питание, медикаменты. В качестве добровольцев направляются специалисты-медики.
В подобных масштабах гуманитарных операций не предпринимали во время своих военных конфликтов ни американцы, ни англичане».
«В то же время беженцев с Украины принимают и в Ростовской области, и других регионах. Местные власти снабжают украинских граждан всем необходимым, начиная с размещения в достаточно комфортных условиях и заканчивая полным медицинским обеспечением», – рассказал генерал.
В среду глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил мэром Мариуполя Константина Иващенко, который ранее был депутатом местного горсовета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и гендиректором завода «Азовмаш».
Пушилин также поручил создать администрацию города для обеспечения в Мариуполе законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также для «функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».
Ранее на этой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись одного из эпизодов штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство». О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также призвал поскорее создавать в освобожденных от ВСУ городах и селах органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормальной жизни.
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В Германии назвали украинского посла «мужланом в обличье дипломата»
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник часто ведет себя неподобающим образом и делает он это неслучайно, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
По словам автора статьи Хериберта Прантла, в последнее время дипломат постоянно участвует в различных ток-шоу. Обозреватель отметил, что Мельник работает послом в Германии уже семь лет и обычно производит приятное впечатление: хорошо знает немецкий, всегда аккуратно одет и причесан, передает РИА «Новости».
При этом, по словам журналиста, когда дело касается российской спецоперации на Украине, посол переходит все границы.
Речь идет о «Концерте во имя свободы и мира» и громких возмущениях Мельника в Twitter по поводу присутствия в Берлинском филармоническом оркестре «только русских солистов». Также Мельник недавно упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в наличии «целой паутины» контактов из России.
«При всем уважении, он мужлан в обличье дипломата. Он стал известен еще тем, что не придает никакого значения дипломатичности своих высказываний. Он мужлан, потому что хочет быть таким, а не потому, что по-другому не может. Он мог бы быть другим, если бы захотел», – отметил Прантл.
Журналист также высказал опасение, что подобное поведение Мельника может пагубно отразиться на украинских беженцах.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии.
1 марта Мельник, отвергая требование России о демилитаризации Украины, заявил, что конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Британцы раскритиковали Джонсона за обращение на русском языке
Читатели Daily Mail разозлились из-за призыва премьера Британии Бориса Джонсона к россиянам «искать правду» о ситуации на Украине после провокации в Буче.
Так, в своем обращении к россиянам политик посоветовал использовать VPN, чтобы получать «независимую информацию» о происходящем, а также делиться ею. По его мнению, история будет помнить тех, кто мыслил «иначе», сообщает РИА «Новости».
Многие пользователи посчитали, что слова главы британского правительства лишь усиливают напряженность, а некоторые призвали его позаботиться в первую очередь о своей стране.
«Джонсон призывает русский народ к революции? Похоже на то. Он разжигатель войны: вместо того, чтобы призывать к мирным встречам, продолжает подливать масла в огонь. Ему бы лучше просто помолчать», – подчеркнула mary smith.
«Возможно, Борису стоит прислушаться к собственному совету!» – считает Itmakessense.
«Где были все эти лидеры, когда захватывали Ирак и Ливию?» – задался вопросом Prada.
«Почему бы вам не уделить больше внимания своим гражданам, которые месяц за месяцем борются за выживание?» – возмутился ID3455678.
«Борис, дружище, русские не верят ничему, что извергают на Западе. Большинство россиян поддерживают спецоперацию. Конфликт на Украине идет с 2014 года, но западные СМИ по большей части игнорировали его освещение», – написал Truthbetold000.
«Да уж, мы точно будем помнить, что вы больше волнуетесь за Украину, чем за Британию», – подытожили читатели.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
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Появилось видео глумления солдат ВСУ над ждущих российские войска стариками
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В Сети опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
Напомним, юг Украины, освобожденный российскими войсками, пытается наладить мирную жизнь, но Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в регионе. В Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области Россия создает военно-гражданские администрации, над административными зданиями в этих регионах сами местные жители поднимают флаги России.
Вучич сообщил Путину о намерении Сербии продолжать путь в ЕС
Сербия продолжит курс на вступление в Евросоюз, но будет сохранять дружбу с Россией, заявил сербский президент Александр Вучич в телефонном разговоре с российским главой Владимиром Путиным.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Республики Сербия Александра Вучича с убедительной победой на президентских выборах и с очень значительной победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Он пожелал президенту Вучичу счастья и успехов на ответственной должности главы государства, а также развития Сербии в следующие пять лет, заверив, что Сербия и Россия сохранят истинно дружественные отношения», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.
Также политики обсудили необходимость скорейшего начала переговоров по газовому контракту. Вучич рассказал о трудностях, с которыми сталкивается Сербия в связи с ввозом сырой нефти, и заверил, что руководство «Газпромнефти» и Республики Сербия, а также партнеры из ЕС найдут выход из такой ситуации.
«В то же время президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочное соглашение по газу между Россией и Сербией заканчивается 31 мая, поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса», – говорится в сообщении.
Вучич заявил, что Белград надеется на «хорошую цену», так как экономика страны на 100% зависит от газа из России.
Долгосрочный контракт будет заключен на 10 лет, Сербия рассчитывает на цену от 600 до 850 долларов за тысячу кубометров газа, заявил ранее директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.
С 1 января Газпром начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту.
Напомним, 4 апреля стало известно, что действующий сербский президент Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%.