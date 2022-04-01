В Госдуме раскритиковали запрет Латвии отмечать день Победы

Латвийский сейм по-настоящему унизил людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом, жестко ответила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко латвийским националистам.

«То, что сделал латвийский сейм – настоящее унижение людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом. Предлагаю депутатам сейма, которые поддержали этот закон, внести дополнительные изменения и распространить такое ограничение только на себя, чтобы не осквернять своим присутствием святые места, чтобы на пушечный выстрел их там рядом не было!» – написала она в своем Telegram-канале.

Занко напомнила, что сейм Латвии накануне в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы. «Эта норма по существу запрещает проведение празднования Дня Победы 9 Мая», – отметила она.

Как ранее сообщил ТАСС, соответствующие поправки к закону в четверг поддержали 69 депутатов, 15 парламентариев выступили против.

Депутат Борис Цилевич с трибуны законодательного собрания заявил, что «единственная цель этого предложения – унизить людей, предки которых погибли в борьбе с нацизмом». «Иной цели я здесь не вижу», – сказал он.

Поправки также запретили публичное изображение буквы «Z», ставшей символом поддержки армии России.

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