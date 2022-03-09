Минобороны: Националисты на Украине удерживают более 4,5 млн мирных граждан

Украинские радикалы продолжают удерживать более 4,5 млн мирных граждан и почти 2 тыс. иностранцев, пожелавших эвакуироваться, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Боевики националистических батальонов продолжают применять запрещенные методы ведения боевых действий, а именно – посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, убийства, пытки гражданского населения», – приводит слова Мизинцева ТАСС.

По его словам, «в настоящее время в заложниках в качестве живого щита радикалы продолжают удерживать более 4,5 млн мирных граждан, а также 1197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами».

Россия без участия Украины провела эвакуацию более 179 тыс. мирных жителей, в том числе свыше 45 тыс. детей, с начала военной операции, добавил Мизинцев.

«Без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5460 человек, из которых 1125 детей», – сказал Мизинцев.

Также он добавил, что Россия доставила 1367 тонн гуманитарной помощи в ДНР, ЛНР и населенные пункты Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации Украины.