Путин поручил упростить процедуру опеки над детьми-сиротами из Донбасса

Экономист оценил угрозу валютного дефолта в России

«Сейчас дефолт в России возможен только по неэкономическим причинам, что не скажется на жизни простых граждан. А после завершения спецоперации на Украине санкционный режим будет смягчен», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее рейтинговое агентство Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта России в валюте.

«Слово «дефолт» в нашей стране с 1998 года простыми людьми употребляется в значении «экономический кризис» и «неприятности в жизни страны». На самом деле оно означает неспособность государства исполнить обязательства», – отметил экономист и предприниматель Антон Любич.

«В 1998 году у российского правительства закончились деньги, оно не смогло исполнить обязательства перед кредиторами по государственным облигациям, случился собственно дефолт, спровоцировавший масштабный экономический кризис», – напомнил эксперт.

«Сейчас ситуация диаметрально противоположная. У российского правительства достаточно денег. Российская экономика функционирует в нормальном режиме, невзирая на введенные санкции. В страну поступает экспортная выручка. Из-за санкций на поставки в Россию западных товаров и ухода западных брендов из России мы даже скоро заметим избыток этой валюты, которую нам будет некуда тратить», – пояснил собеседник.

«Возможен ли в этой ситуации дефолт? Возможен, но по неэкономическим причинам. Например, Запад заморозил часть российских резервов. Может ли Россия в этой связи отказаться платить по обязательствам перед Западом до разблокировки резервов? Конечно, может. Будет ли Запад в такой ситуации называть происходящее «дефолтом»? Будет. Но будет ли это иметь значение для экономики России? Нет, не будет. Потому что это будет сугубо политический, а не экономический процесс», – рассказывает Любич.

По словам эксперта, возможен и технический дефолт. «Это может произойти, когда Россия не сможет перечислить имеющиеся деньги в погашение обязательств или кредитор не сможет их принять. Это возможно из-за санкций против банковской системы России», – уточнил он.

«Наконец, Россия в соответствии с новым указом президента может исполнить обязательства в рублях, а кредиторы откажутся рубли принимать. Формально они будут заявлять о дефолте, но никаких экономических последствий это, опять же, иметь не будет. Хотя здесь есть почва для долгих правовых разбирательств вокруг российской собственности за рубежом», – указал экономист.

«Главное отрицательное последствие настоящего дефолта – отказ инвесторов и кредиторов от вложений в допустившую дефолт страну. Будем честны, в текущей ситуации новые инвестиции из стран Запада в Россию совершенно невозможны по политическим причинам. Поэтому формальный, технический дефолт ничего к этому обстоятельству не добавит и не убавит», – объяснил Любич.

Предприниматель отметил, что из-за западных санкций против российской финансовой системы ограничен приток валюты в страну на фоне ажиотажного оттока капитала. «В этих условиях Банк России ввел временные ограничения на валютные операции для граждан, которые будут действовать до 9 сентября 2022 года. Для экспортеров введена обязательная продажа 80% валютной выручки, – продолжил собеседник. – Эти меры необходимы для стабилизации валютного рынка и курса до завершения активной фазы военной операции на Украине, чтобы не допустить обвала рубля. Как раз для защиты интересов самих же граждан, чтобы они не навредили сами себе необоснованной паникой».

«После окончания военной операции, когда российская и украинская стороны согласуют условия завершения конфликта, неизбежно смягчение санкционного режима, для продолжения которого отпадут основания, – полагает Любич. – В этих условиях приток валюты в страну восстановится, и Банк России сможет позволить банкам возобновить нормальную работу с валютными вкладами населения. До тех пор они будут учитываться в валюте, по ним будут начисляться проценты, но получить наличную валюту сверх лимита в 10 тысяч долларов США граждане временно не смогут».

В среду международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства. «Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС

Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.

«В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства.

Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой. Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», «Татнефть», «Новатэк», «Лукойл», и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB».