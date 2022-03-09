Бренд Heineken приостановил выпуск пива в России

Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России

«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.

«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.

Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.

«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.

Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.

«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.

«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».

В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.

В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.

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