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Эксперт: Бренды «сливают» остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам
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Бренды, заявившие о временном приостановлении деятельности в России, получили возможность распродать остатки, и могут при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
«Я вижу много брендов, которые «заморозились» и не уходят до конца. Например, магазины в торговых центрах: мы же прекрасно видим, они не распустили всех сотрудников, они не расторгли договоры аренды, более того, некоторые из них поставили своих арендодателей в известность о том, что закрытие произошло по неким техническим причинам. То есть если бы были расторжения, они бы подтверждали серьезность намерений свернуть деятельность, а пока это скорее возможность быстро распродать остатки товаров, подождать-посмотреть, что будет дальше и при удачном стечении обстоятельств снова возобновить свою работу», – цитирует Миронова агентство городских новостей «Москва».
Он также отметил, что «глобального ощущения» сворачивания деятельности этих брендов нет.
Ранее правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России».
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.
До этого британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Также немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.
В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Российские долги недружественным кредиторам разрешили платить в рублях
Российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Организации смогут выплачивать долги в рублях, если эти обязательства в конечном счете являются обязательствами перед кредиторами из недружественных стран, либо в «ином порядке», который определяют ЦБ (для кредитных и некредитных финансовых организаций) и Минфин РФ (для остальных должников), говорится в сообщении на сайте Кремля.
Указ распространяется на обязательства в размере более 10 млн руб. в месяц или в эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ на первое число каждого месяца.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, наделяющий Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями.
Ветеринар назвала варианты замены импортных кормов для животных
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В случае прекращений поставок иностранных кормов для животных в Россию, возможен дефицит диетологических кормов, с остальными классами питания для животных проблем быть не должно, сказала газете ВЗГЛЯД ветеринар-диетолог Анна Суаро.
После того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, многие западные страны объявли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний, в том числе транспортных. А введенные против банков санкции сделали невозможными осуществление платежей за границу. В результате были нарушены логистические схемы поставок испортных кормов для животных.
«Насчет диетологических кормов, которые даются животным при заболевании почек, печени и так далее, что очень важно и волнует владельцев, у нас в России их нет. Есть только одна фирма «Winner» от компании Мираторг, которая выпустила корм для почечников и животных с заболеванием ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), но больше у них ничего нет. И то, эти корма очень сложно найти», – говорит Суаро.
В связи с этим, продолжает ветеринар, с точки зрения диетологии животных, Россия может оказаться «в печальной ситуации», если иностранные производители все-таки не смогут наладить поставки кормов обходными путями.
«С рядом иностранных компаний я буквально на днях связывалась, и они сказали, что поставки будут, но, возможно, небольшими партиями. И с логистикой большая проблема. Но, опять же, обещают, что наладят и все будет», – рассказывает специалист.
Что касается повседневных кормов европейских марок, то они производятся в России, поэтому никакого дефицита быть не должно, продолжает собеседница. Кроме того, на рынке присутствует достаточно большой выбор хороших отечественных кормов. Однако класса «холистик» (корма, сделанные из продуктов, пригодных в пищу человеку) в русском сегменте практически нет, говорит эксперт.
«Я позавчера изучила ряд российских марок, которые могут в принципе по составу претендовать на корм супер-премиум класса, чтобы стать в случае чего заменой импортным. Но сейчас у диетологов не очень много опыта работы с отечественными кормами, потому что в основном запросы у владельцев были по зарубежным кормам. Поэтому отзывы по ним собрать сложно, на это понадобится время», – рассказывает Суаро.
С кормами эконом-класса дела в России обстоят намного проще, их выбор очень широк, делится специалист. Однако их усвояемость у животных не очень хорошая, поэтому такие корма не рекомендуют использовать.
Но хорошей альтернативой зарубежным кормам может стать натуральное питание. Правда, самостоятельно подобрать питомцу сбалансированный рацион очень сложно, предупреждает эксперт. Такое питание также может быть диетологическим, но есть риск того, что животное откажется его есть. И на приготовление такой пищи необходимо время, которым располагают не все работающие россияне. Но если хозяин все-таки намерен переводить свое животное на «натуралку», то следует делать это под наблюдением ветеринара.
«Что касается правильного перевода на другой корм, то, например, кошкам вообще голодать нельзя, так как у них может образоваться липидоз печени. Поэтому схема «день не поест, два не поест, а на третий съест» – не подойдет. Поэтому, если кот отказывается от нового корма, да и к собакам это относится, нужно увеличить вкусовую привлекательность еды, добавив в сухой корм консервов, либо чуть-чуть подогреть влажный корм, а также можно менять вкусы», – делится ветдиетолог.
При этом она обращает внимание на то, что у всех кормов разная жирность, количество протеина и углеводов. Поэтому менять корма и вкусы следует постепенно: резкая смена марки корма или даже его вкуса может привести к панкреатиту у питомца.
«Поэтому переводим животное за 7–10 дней. В первый – второй, даем 25 % нового корма и 75 % старого, в третий – четвертый – 50 на 50, пятый – шестой – 75 на 25, где большее количество – новый корм. И только на седьмой день полностью даем новый. Далее, можно корма смешивать, либо просто давать новый и старый (пока тот не закончится) в разное кормление», – заключила Суаро.
Ранее СМИ сообщили, что в связи с началом военной операции на Украине, Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Кроме того, кошек из России нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что такое решение организации коснется незначительного числа российских заводчиков, добавив, что существует большое количество других международных организаций.
Российские военные одним ударом вывели из строя аэродром ВСУ
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Российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове, сообщает 6 марта пресс-служба минобороны России.
Накануне в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.
«В том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических средств и 3 радиолокационных поста», – рассказал официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».
Всего удалось уничтожить более 2200 военных объектов: 76 пунктов управления и узлов связи украинских ВС, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 71 радиолокационная станция.
Также ликвидировано 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники и 62 беспилотника.
Российская армия сейчас контролирует населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское, Новомайское, продвинувшись вглубь на 11 км.
Силовики ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами. Сейчас идут бои на окраинах Мариуполя, взят под контроль один из жилых кварталов под названием Старый Крым.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. В минобороны России не раз отмечали, что не наносят удары по гражданским объектам, а только по военной инфраструктуре.
Под Мариуполем нашли лабораторию с «боевыми» наркотиками украинских националистов
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Войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Лаборатория по изготовлению наркотических веществ найдена в освобожденном поселке Сопино под Мариуполем, ранее там располагались базы запрещенного в России «Правого сектора*», передает РИА «Новости».
При этом в соседнем освобожденном поселке найдена такая же нарколаборатория, в ней – порошки, препараты, шприцы, колбы, представляющие собой небольшой производственный комплекс.
Один из военнослужащих ДНР сообщил, что эти наркотики – «причина тупости, слабоумия и отваги» украинских националистов.
Ранее Минобороны России сообщило, что наступление российских войск продолжено из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов и продлевать режим тишины.
Группа войск ЛНР продолжила наступление, она взяла под контроль над населенными пунктами Голиково, Невское и Катериновка. ВС ДНР взяли под контроль населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Продвижение составило семь километров.
До этого Минобороны России объявляло режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.
Освобожденный офицер ЛНР рассказал об издевательствах в украинском плену
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Освобожденный из украинского плена офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк рассказал об условиях, в которых он пробыл 143 дня, и об издевательствах ВСУ.
«Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой, и военнослужащие начали рвать меня на сувениры», – рассказал Косяк.
«Находился я в одиночной камере в полной изоляции… Я был под полным запретом каких-либо «передачек»... И это очень давило психологически», – рассказал 43-летний офицер, который до начала конфликта на востоке Украины жил в городе Алчевске в 45 километрах к западу от Луганска, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что постоянно переживал о семье, но поговорить об этом было не с кем. «Три слова в сутки произносил. Слово «хлеб» утром, на обед – слово «каша», на ужин – три слова: «Ничего не нужно», – пояснил Косяк.
Офицер добавил, что единственное, что спасало – это библиотека. Косяк рассказал, что писал стихи, сидя в камере.
В октябре 2021 года Луганск обвинил украинских диверсантов в захвате в плен представителя ЛНР в СЦКК лейтенанта Косяка во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое. 5 марта Косяк был освобожден силами ЛНР.
Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни.
В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.
Украинская разведка заявила о гибели члена переговорной группы с Россией в ходе «спецзадания»
Главное управление разведки минобороны Украины заявило, что участник первого раунда переговоров с Россией от Украины Денис Киреева погиб в ходе спецзадания.
В сообщении украинского ведомства в Facebook говорится, что «при выполнении специальных заданий погибли три разведчика – сотрудники ГУР минобороны Украины».
В числе погибших значится и Киреев. В ведомстве заявили, что разведчики погибли, «защищая Украину».
Ранее в субботу депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Киреева убили сотрудники СБУ при задержании по подозрению государственной измене.
Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
Путин поручил определить список недружественных стран
Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран.
«Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей
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После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин.
Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram.
Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно».
Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.
«А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов.
Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России.
Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом.
Российский посол оценил возможность отобрать у россиян особняки в Лондоне
Отобрать особняки в Лондоне, которые принадлежат гражданам России, юридически будет сложно, хотя такие угрозы от властей Британии раздаются, заявил российский посол Андрей Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«В реальности отбирать особняки, я думаю, не получится, потому что за этим стоит большое юридическое сопровождение каждой из таких сделок. И как это (у них получится) сделать, наверное, мы десять раз потешимся. Те, кто этим попробует заниматься, столкнутся с огромными трудностями. Но треп такой идет», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее Британия ввела санкции в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Всего с момента начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции в отношении 13 «ведущих российских олигархов, как заявили в Лондоне.
Силы ДНР взяли под контроль квартал в Мариуполе
Подразделения Народной милиции ДНР ведут успешные наступательные действий на окраинах городах Мариуполь.
Там взят под контроль квартал города Старый Крым, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым», – передает его слова ТАСС.
Так же стало известно, что боевики батальона «Азов» установили около 10 тыс. мин в жилых домах в центре Мариуполя, завила народная милиция ДНР. Утверждается, что боевики препятствуют выходу мирного населения из Мариуполя, передает РИА «Новости».
Раннее сообщалось, что российская армия установила контроль над базой ВСУ в Херсонской области.
В Сбербанке объяснили последствия отказа Visa и MasterCard работать с Россией
Решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены, сообщила пресс-служба банка.
«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны», – передает сообщение кредитной организации РИА «Новости».
При этом все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России – снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.
В банке пояснили, что все платежи на территории России проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.
«Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены», – объяснили в Сбере.
Россиянам за рубежом рекомендовано заранее снять необходимое количество наличных и оплатить крупные траты заранее (отели, билеты и т.д).
Некоторые страны принимают карты платежной системы «Мир»: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.
Mastercard и Visa сообщили о приостановке операций в России
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Платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать, следует из заявления компаний.
«Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Все транзакции, инициированные с помощью выпущенных в России карт Visa, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми организациями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», – передает сообщение компании РИА «Новости».
Mastercard также сообщила, что в связи с антироссийскими санкциями «приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России».
«Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», – цитирует сообщение ТАСС.
Карты Mastercard, выпущенные за пределами страны, не будут работать в России.
Ранее Лондон призвал отключить от системы SWIFT все российские банки, эту инициативу Британия обсудит инициативу на встречах представителей Группы семи (G7) и глав МИД ЕС.
Путин назвал условие приостановки операции на Украине
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Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России, заявил Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Подтверждена готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский лидер при этом выразил надежду, что на новой встрече украинские переговорщики «проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии».
«При этом российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры», – отметил Путин.
По его словам, особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса. Радикалы используют в качестве «живого щита» мирных жителей, включая иностранцев, фактически взятых в заложники.
Ранее Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом.