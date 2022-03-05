Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО

«Зеленский своими претензиями к НАТО и США пытается вовлечь их в войну против России, но Запад на это не пойдет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины раскритиковал НАТО за отказ закрыть небо над Украиной.

«Складывается ощущение, что Зеленский делает заявления как будто в состоянии измененного сознания. В рамках одного заявления он сначала говорит о гуманитарных коридорах, а затем взывает к мирным жителям осажденных городов не уезжать, а взять оружие в руки и сражаться», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

По словам политолога, такие заявления говорят и о том, что Зеленский не собирается объявлять капитуляцию, несмотря на понимание того, что Запад на помощь не придет. «Своими «наездами» на США и НАТО Зеленский призывает закрыть воздушное пространство над Украиной. Хотя Белый дом, Пентагон и Североатлантический альянс указывают, что это означало бы прямую войну Запада с Россией, причем – ядерную. Никто на это никогда не пойдет», – подчеркнул собеседник.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес Североатлантического альянса. «НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной! Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы украинского государства.

«Все, на что способен был альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», – добавил Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил со схожим заявлением, допустив, что НАТО расплатится за свою слабость. Дипломат также указал, что Североатлантический альянс оказался не таким, каким украинцы его себе представляли, сообщает РИА «Новости».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

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