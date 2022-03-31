Напавших на полицейских в метро Москвы отдали под суд

Устроивших нападение на сотрудников полиции в столичном метро двух молодых людей отправили под суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двух мужчин 18 лет и 21 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Их обвиняют в «применении насилия в отношении представителя власти, совершенное группой лиц».

«Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – добавили в прокуратуре.

По версии следствия, вечером 17 февраля на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена «один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти».

Затем второй подозреваемый «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся».

Один из нападавших был задержан на месте, второго подозреваемого задержали через некоторое время.