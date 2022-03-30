Путин разъяснил Шольцу суть решения о переходе к оплате газа в рублях

Президент Владимир Путин в телефоном разговоре информировал канцлера Германии Олафа Шольца по поводу решения о переходе к оплате за российский газ в рублях, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами – членами ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – добавили в Кремле.

Кроме того, Путин и Шольц обменялись мнениями по прошедшим накануне в Стамбуле переговорам России и Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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